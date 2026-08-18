МАРШАЛЛ ДЕЙВИД СОЛ

МАРШАЛЛ ДЕЙВИД СОЛ - государственный и политический деятель Сингапура, дипломат.

Из ор­тодок­саль­ной иу­дей­ской се­мьи. В 1937 году окон­чил Лон­дон­ский университет, по­сле че­го ра­бо­тал кри­ми­на­ли­стом в Син­га­пу­ре. Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны всту­пил в син­га­пур­ское опол­че­ние, в 1942 году был взят в плен япон­ца­ми и до сво­его ос­во­бо­ж­дения в 1945 году ра­бо­тал на уголь­ной шах­те на острове Хок­кай­до. В 1954 году воз­гла­вил пар­тию Тру­до­вой фронт (ТФ), ко­то­рая на вы­бо­рах в За­ко­но­дательную ас­самб­лею Син­га­пу­ра в апреле 1955 года за­вое­ва­ла боль­шин­ст­во мест.

То­гда же воз­гла­вил Со­вет ми­ни­ст­ров Син­га­пу­ра. В апреле 1956 года в Лон­до­не без­ус­пеш­но вёл пе­ре­го­во­ры с пра­ви­тель­ст­вом Ве­ли­ко­бри­та­нии о пре­дос­тав­ле­нии Син­га­пу­ру са­мо­управ­ле­ния. В ию­не 1956 года под дав­ле­ни­ем пра­во­го кры­ла ТФ ос­та­вил пост председателя Со­ве­та ми­ни­ст­ров. В 1957 году об­ра­зо­вал из от­ко­лов­ших­ся чле­нов ТФ Ра­бо­чую пар­тию Син­га­пу­ра (РП), воз­глав­лял её в 1957-1959 годах, 1961-1963 годах. Под­дер­жи­вал свя­зи с проф­со­юз­ным дви­же­ни­ем, за­яв­лял о при­вер­жен­но­сти де­мо­кра­тическому со­циа­лиз­му, тре­бо­вал вы­во­да из Син­га­пу­ра иностранных во­енных баз и его объ­е­ди­не­ния с Ма­лай­зи­ей. В 1978-1993 годах по­сол Син­га­пу­ра во Фран­ции, Пор­ту­га­лии, Ис­па­нии и Швей­ца­рии. В 1993 году ос­та­вил ди­пло­ма­тическую служ­бу.