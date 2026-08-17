МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА - высшее воинское звание в СССР в 1935-1991 годах.
Введено постановлением ВЦИК и СНК СССР от 22.09.1935 года. Присваивалось персонально советским правительством, с 07.05.1940 года Президиумом ВС СССР, а с 14.03.1990 года - Президентом СССР за выдающиеся заслуги в деле руководства войсками. Лицам, удостоенным звания Маршал Советского Союза, вручались особая грамота Президиума ВС (с 1990 года Президента) СССР и особый знак отличия - «Маршальская Звезда». Первыми звания Маршала Советского Союза 20.11.1935 года удостоены В. К. Блюхер, С. М. Будённый, К. Е. Ворошилов, А. И. Егоров, М. Н. Тухачевский.
Впоследствии (до 1991 года) это звание присвоили ещё 36 советским военным и государственным деятелям: Г. И. Кулику (07.05.1940 года), С. К. Тимошенко (07.05.1940 года), Б. М. Шапошникову (07.05.1940 года), Г. К. Жукову (18.01.1943 года), А. М. Василевскому (16.02.1943 года), И. В. Сталину (06.03.1943 года), И. С. Коневу (20.02.1944 года), Л. А. Говорову (18.06.1944 года), К. К. Рокоссовскому (29.06.1944 года), Р. Я. Малиновскому (10.09.1944 года), Ф. И. Толбухину (12.09.1944 года), К. А. Мерецкову (26.10.1944 года), Л. П. Берии (09.07.1945 года), В. Д. Соколовскому (03.07.1946 года), Н. А. Булганину (03.11.1947 года), И. Х. Баграмяну (11.03.1955 года), С. С. Бирюзову (11.03.1955 года), А. А. Гречко (11.03.1955 года), А. И. Ерёменко (11.03.1955 года), К. С. Москаленко (11.03.1955 года), В. И. Чуйкову (11.03.1955 года), М. В. Захарову (08.05.1959 года), Ф. И. Голикову (06.05.1961 года), Н. И. Крылову (28.05.1962 года), И. И. Якубовскому (12.04.1967 года), П. Ф. Батицкому (15.04.1968 года), П. К. Кошевому (15.04.1968 года), Л. И. Брежневу (07.05.1976 года), Д. Ф. Устинову (30.07.1976 года), В. Г. Куликову (14.01.1977 года), Н. В. Огаркову (14.01.1977 года), С. Л. Соколову (17.02.1978 года), С. Ф. Ахромееву (25.03.1983 года), С. К. Куркоткину (25.03.1983 года), В. И. Петрову (25.03.1983 года), Д. Т. Язову (28.04.1990 года).
В ВМФ СССР званию Маршал Советского Союза соответствовало звание Адмирал Флота Советского Союза. В Российской Федерации установлено звание Маршал Российской Федерации.