МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА - выс­шее во­ин­ское зва­ние в СССР в 1935-1991 годах.

Вве­де­но по­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК и СНК СССР от 22.09.1935 года. При­сваи­ва­лось пер­со­наль­но советским пра­ви­тель­ст­вом, с 07.05.1940 года Пре­зи­диу­мом ВС СССР, а с 14.03.1990 года - Пре­зи­ден­том СССР за вы­даю­щие­ся за­слу­ги в де­ле ру­ко­во­дства вой­ска­ми. Ли­цам, уд­о­сто­ен­ным зва­ния Маршал Советского Союза, вру­ча­лись осо­бая гра­мо­та Пре­зи­диу­ма ВС (с 1990 года Пре­зи­ден­та) СССР и осо­бый знак от­ли­чия - «Мар­шаль­ская Звез­да» . Пер­вы­ми зва­ния Маршала Советского Союза 20.11.1935 года удо­стое­ны В. К. Блюхер, С. М. Бу­дён­ный , К. Е. Во­ро­ши­лов, А. И. Его­ров, М. Н. Ту­ха­чев­ский .

Впо­след­ст­вии (до 1991 года) это зва­ние при­свои­ли ещё 36 советским во­енным и государственным дея­те­лям: Г. И. Ку­ли­ку (07.05.1940 года), С. К. Ти­мо­шен­ко (07.05.1940 года), Б. М. Ша­пош­ни­ко­ву (07.05.1940 года), Г. К. Жу­ко­ву (18.01.1943 года), А. М. Ва­си­лев­ско­му (16.02.1943 года), И. В. Ста­ли­ну (06.03.1943 года), И. С. Ко­не­ву (20.02.1944 года), Л. А. Го­во­ро­ву (18.06.1944 года), К. К. Ро­кос­сов­ско­му (29.06.1944 года), Р. Я. Ма­ли­нов­ско­му (10.09.1944 года), Ф. И. Тол­бу­хи­ну (12.09.1944 года), К. А. Ме­рец­ко­ву (26.10.1944 года), Л. П. Бе­рии (09.07.1945 года), В. Д. Со­ко­лов­ско­му (03.07.1946 года), Н. А. Бул­га­ни­ну (03.11.1947 года), И. Х. Баг­ра­мя­ну (11.03.1955 года), С. С. Би­рю­зо­ву (11.03.1955 года), А. А. Греч­ко (11.03.1955 года), А. И. Ерё­мен­ко (11.03.1955 года), К. С. Мос­ка­лен­ко (11.03.1955 года), В. И. Чуй­ко­ву (11.03.1955 года), М. В. За­ха­ро­ву (08.05.1959 года), Ф. И. Го­ли­ко­ву (06.05.1961 года), Н. И. Кры­ло­ву (28.05.1962 года), И. И. Яку­бов­ско­му (12.04.1967 года), П. Ф. Ба­тиц­ко­му (15.04.1968 года), П. К. Ко­ше­во­му (15.04.1968 года), Л. И. Бреж­не­ву (07.05.1976 года), Д. Ф. Ус­ти­но­ву (30.07.1976 года), В. Г. Ку­ли­ко­ву (14.01.1977 года), Н. В. Огар­ко­ву (14.01.1977 года), С. Л. Со­ко­ло­ву (17.02.1978 года), С. Ф. Ах­ро­мее­ву (25.03.1983 года), С. К. Кур­кот­ки­ну (25.03.1983 года), В. И. Пет­ро­ву (25.03.1983 года), Д. Т. Язо­ву (28.04.1990 года).

В ВМФ СССР зва­нию Маршал Советского Союза со­от­вет­ст­во­ва­ло зва­ние Адмирал Фло­та Советского Сою­за. В Российской Фе­де­ра­ции ус­та­нов­ле­но зва­ние Мар­шал Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции .

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