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МАРШАЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МАРШАЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - высшее воинское звание в Российской Федерации.
Введено Законом РФ «О воинской обязанности и военной службе» от 11.02.1993 года. Присваивается персонально Президентом РФ за выдающиеся заслуги в деле руководства Вооруженными Силами РФ.
Основные знаки различия - погоны с вышитой позолоченной звездой или звездой защитного цвета (на полевой форме) с кантами красного цвета; выше звезды - цветное изображение Государственного герба РФ без геральдического щита. Впервые звание Маршал Российской Федерации Указом Президента РФ от 21.11.1997 года присвоено министру обороны РФ генералу армии И. Д. Сергееву.
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