МАРШАЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАРШАЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - выс­шее во­ин­ское зва­ние в Российской Фе­де­рации .

Вве­де­но За­ко­ном РФ «О во­ин­ской обя­зан­но­сти и во­ен­ной служ­бе» от 11.02.1993 года. При­сваи­ва­ет­ся пер­со­наль­но Пре­зи­ден­том РФ за вы­даю­щие­ся за­слу­ги в де­ле ру­ко­во­дства Воо­руженными Си­ла­ми РФ.

Основные зна­ки раз­ли­чия - по­го­ны с вы­ши­той по­зо­ло­чен­ной звез­дой или звез­дой за­щит­но­го цве­та (на по­ле­вой фор­ме) с кан­та­ми крас­но­го цве­та; вы­ше звез­ды - цвет­ное изо­бра­же­ние Го­су­дар­ст­вен­но­го гер­ба РФ без ге­раль­дического щи­та. Впер­вые зва­ние Маршал Российской Федерации Ука­зом Пре­зи­ден­та РФ от 21.11.1997 года при­свое­но министру обо­ро­ны РФ генералу ар­мии И. Д. Сер­гее­ву.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)