МАРШАК САМУИЛ ЯКОВЛЕВИЧ
МАРШАК САМУИЛ ЯКОВЛЕВИЧ - русский поэт, драматург, переводчик, общественный деятель.
Родился в еврейской семье; отец работал техником на мыловаренных заводах. Детство прошло в частых переездах; в 1902 году уехал в Санкт-Петербург, где познакомился с В. В. Стасовым, М. Горьким и Ф. И. Шаляпиным. В 1904-1906 годах жил в Ялте. В 1911 году совершил путешествие в Сирию и Палестину. В 1912-1914 годах учился на филологическом факультете Лондонского университета. После возвращения в Россию жил в провинции. В 1920 году организовал в Екатеринодаре (ныне Краснодар) комплекс детских учреждений с театром. В 1922 году уехал в Петроград; в 1923-1925 годах возглавлял журнал «Новый Робинзон», с 1924 года - Детский отдел ОГИЗа (до 1930 года Госиздат). С 1937 года в Москве. В 1955, 1957 и 1959 годах снова посетил Великобританию.
Первые стихи опубликовал в 1904 году. Ранняя лирика связана с еврейской тематикой, передаёт впечатления, полученные в путешествиях. Сатирические стихи вошли в сборник «Сатиры и эпиграммы» (1919 год, под псевдонимом Доктор Фрикен). Один из основоположников советской детской литературы. В качестве детского писателя дебютировал пьесами для екатеринодарского детского театра (изданы в сборнике «Театр для детей», совместно с Черубиной де Габриак, 1922 год). Литературную славу принесли стихотворения и книги для детей: «Детки в клетке», «Сказка о глупом мышонке» (обе 1923 год), «Багаж» (1926 год), «Вот какой рассеянный» (1928 год), «Мистер Твистер» (1933 год) и многие др., в которых скрытая дидактика воплощена в ярких образах, занимательных сюжетах и различных жанровых формах, сочетается с простым и доступным поэтическим языком. В годы Великой Отечественной войны выступал с агитационными и сатирическими стихами антифашистского содержания. Поздняя лирика («Избранная лирика», 1962 год; Ленинская премия, 1963 год) тяготеет к классической ясности стиля, строгости формы.
Широкую известность принесли переводы У. Шекспира (сонеты, 1948 год; Государственная премия СССР, 1949 год), а также Дж. Байрона, Р. Бёрнса, У. Блейка, У. Вордсворта, Р. Киплинга, Дж. Китса, П. Б. Шелли и др. Среди других произведений: пьесы-сказки для детей «Кошкин дом» (1922 год), «Двенадцать месяцев» (1943 год; Государственная премия СССР, 1946 год), автобиографическая повесть «В начале жизни» (1960 год), литературно- критические статьи (сборник «Воспитание словом», 1961 год).
Сочинения:
Собр. соч. М., 1968–1972. Т. 1–8;
Собр. соч. М., 2005. Т. 1–4.