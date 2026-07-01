МАРШАК САМУИЛ ЯКОВЛЕВИЧ

МАРШАК САМУИЛ ЯКОВЛЕВИЧ - русский поэт, драматург , переводчик, общественный деятель.

Ро­дил­ся в еврейской се­мье; отец ра­бо­тал тех­ни­ком на мы­ло­ва­рен­ных за­во­дах. Дет­ст­во про­шло в час­тых пе­реез­дах; в 1902 году уехал в Санкт-Пе­тер­бург, где по­знако­мил­ся с В. В. Ста­со­вым, М. Горь­ким и Ф. И. Ша­ля­пи­ным. В 1904-1906 годах жил в Ял­те. В 1911 году со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Си­рию и Па­ле­сти­ну. В 1912-1914 годах учил­ся на фи­ло­ло­гическом факультете Лон­дон­ско­го университета . По­сле воз­вра­ще­ния в Рос­сию жил в про­вин­ции. В 1920 году ор­га­ни­зо­вал в Ека­те­ри­но­да­ре (ны­не Крас­но­дар) ком­плекс дет­ских уч­ре­ж­де­ний с те­ат­ром. В 1922 году уе­хал в Пет­ро­град; в 1923-1925 годах воз­глав­лял журнал «Но­вый Ро­бин­зон», с 1924 года - Дет­ский от­дел ОГИЗа (до 1930 года Гос­из­дат). С 1937 года в Мо­ск­ве. В 1955, 1957 и 1959 годах сно­ва по­се­тил Ве­ли­ко­бри­та­нию.

Пер­вые сти­хи опуб­ли­ко­вал в 1904 году. Ран­няя ли­ри­ка свя­за­на с еврейской те­ма­ти­кой, пе­ре­да­ёт впе­чат­ле­ния, по­лу­чен­ные в пу­те­ше­ст­ви­ях. Са­ти­рические сти­хи во­шли в сборник «Са­ти­ры и эпи­грам­мы» (1919 год, под псевдонимом Док­тор Фри­кен). Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков советской дет­ской ли­те­ра­ту­ры. В ка­че­ст­ве дет­ско­го пи­са­те­ля де­бю­ти­ро­вал пье­са­ми для ека­те­ри­но­дар­ско­го дет­ско­го те­ат­ра (изданы в сборнике «Те­атр для де­тей», совместно с Че­ру­би­ной де Габ­ри­ак, 1922 год). Литературную сла­ву при­нес­ли сти­хотворения и кни­ги для де­тей: «Дет­ки в клет­ке», «Сказ­ка о глу­пом мы­шон­ке» (обе 1923 год), «Ба­гаж» (1926 год), «Вот ка­кой рас­се­ян­ный» (1928 год), «Мис­тер Тви­стер» (1933 год) и многие др., в ко­то­рых скры­тая ди­дак­ти­ка во­пло­ще­на в яр­ких об­раз­ах, за­ни­ма­тель­ных сю­же­тах и различных жан­ро­вых фор­мах, со­че­та­ет­ся с про­стым и дос­туп­ным по­этическим язы­ком. В го­ды Великой Отечественной вой­ны вы­сту­пал с аги­тационными и са­ти­ри­че­ски­ми сти­ха­ми ан­ти­фа­ши­ст­ско­го со­дер­жа­ния. Позд­няя ли­ри­ка («Из­бран­ная ли­ри­ка», 1962 год; Ле­нин­ская премия, 1963 год) тя­го­те­ет к клас­сической яс­но­сти сти­ля, стро­го­сти фор­мы.

Ши­ро­кую из­вест­ность при­нес­ли пе­ре­во­ды У. Шек­спи­ра (со­не­ты, 1948 год; Государственная премия СССР, 1949 год), а так­же Дж. Бай­ро­на, Р. Бёрн­са, У. Блей­ка, У. Вор­д­свор­та, Р. Ки­п­лин­га, Дж. Кит­са, П. Б. Шел­ли и др. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: пье­сы-сказ­ки для де­тей «Кош­кин дом» (1922 год), «Две­на­дцать ме­ся­цев» (1943 год; Государственная премия СССР, 1946 год), ав­то­био­гра­фическая по­весть «В на­ча­ле жиз­ни» (1960 год), литературно- кри­тические ста­тьи (сборник «Вос­пи­та­ние сло­вом», 1961 год).

Сочинения :

Собр. соч. М., 1968–1972. Т. 1–8;

Собр. соч. М., 2005. Т. 1–4.