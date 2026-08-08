МАРСЕЛЬ

Марсель — город на юге Франции, в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег. Расположен на побережье Средиземного моря, близ устья р. Роны. Древнейший город Франции, второй по численности населения после Парижа. Основан около 600 до н. э. греками из г. Фокея (ныне Фоча в Турции) под названием Массалия. В городе возникли укрепления, улицы строились под прямым углом, с учетом топографии местности. М. достиг процветания благодаря торговым сношениям с Грецией, Египтом и Малой Азией; обладал самоуправлением. Из М. получили распространение виноградники в Галлии. Горожане не раз обращались к Риму Древнему за помощью в противостоянии лигурам и галлам. В 49 до н. э. был захвачен Гаем Юлием Цезарем , затем присоединен к провинции Нарбонна, но до II в. сохранял автономию. В это время в М. появились форум, театр, термы. К началу IV в. стал центром епископства, обнаружены остатки храмов V в. В ходе нашествий варваров переходил под власть вестготов, остготов и франков. Был важным портом при Меровингах , но с приходом арабов был разграблен и утратил эту роль. По Верденскому договору вошел в состав государства Лотаря I , с 879 — в королевство Арелат. С X в. стал центром виконтства в графстве Прованс. Выходцы из М. участвовали в крестовых походах, имели квартал в Акре. В XII в. добился статуса коммуны; в середине XIII в. включен в состав владений Анжуйской династии. Эпидемия чумы проникла в Западную Европу в 1347 из порта М., сам город также значительно пострадал (почти 60 % населения умерло). Новый виток развития М. пришелся на правление графа Провансского Рене Анжуйского : в 1437 он подтвердил привилегии города и сделал его стратегической морской базой для завоевания Сицилийского королевства. В 1481 М. был присоединен к Французскому королевству, став главным французским портом на Средиземном море. М. специализировался на производстве текстиля, обработке кожи, добыче соли, кораблестроении и торговле со странами Востока и Африкой. С XVI в. стал центром производства мыла и сахара. В ходе Итальянских войн М. не раз осаждался испанцами и был существенно укреплен фортами и замком, в том числе на острове Иф. В ходе Религиозных войн сторонился участия в конфликте, но придерживался католицизма, в 1589 вошел в Католическую лигу. В 1596 М. дольше всех оказывал сопротивление Генриху Наваррскому (впоследствии король Генрих IV Бурбон ) и даже обращался к Филиппу II за помощью, но после взятия города французскими войсками признал королем Генриха IV. В середине XVII в. стал одним из центров Фронды . В 1660 был лишен статуса коммуны и многих привилегий, но зато получил экономические и торговые преимущества, сделавшись монопольным портом для торговли Франции с Левантом. С 1700 М. вел заокеанскую торговлю с Южн. Америкой, ввозя алкоголь, сахар, кофе. В 1767 знати удалось восстановить выборную мэрию. В ходе Французской революции XVIII в. М. встал на сторону республиканцев. Именно батальон добровольцев из М. принес в Париж «Песню Рейнской армии», с тех пор именуемую «Марсельезой» (ныне гимн Франции). Выступил против Конвента летом 1793, но бунт был подавлен. После поражения Наполеона в 1815 в М. массово расправились с его сторонниками. Со 2-й половины XIX в. в связи с открытием Суэцкого канала и экспансией Франции в Сев. Африку М. переживал новый экономический подъем, став главным портом Франции. Поддержал Парижскую коммуну, в М. была сформирована своя коммуна (1871). Во время Второй мировой войны находился под властью правительства Виши, в 1942–1944 оккупирован германскими войсками, был одним из центров Сопротивления. С 1960-х М. превратился в центр иммиграции из бывших французских колоний.

М. — один из крупнейших центров науки и культуры Франции (по числу музеев занимает второе место после столицы). Город динамично развивается, большую долю экономики, наряду с портовой, нефтяной, металлургической, текстильной областями, производством самолетов, вертолетов, оборудования для подводных работ, составляет сфера услуг и туризм.

Лит. : Busquet R. Histoire de Marseille. Paris, 1978; Histoire de Marseille / Sous la dir. d’E. Baratier. Toulouse, 1979; Guiral P., Amargier P. Histoire de Marseille. Paris, 1983; Boudin A. Histoire de Marseille. Des origines au rattachement a la France. 2 vols. Cresse, 2015 (2e ed.). С. К. Цатурова.