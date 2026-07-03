МАРОНЫ
МАРОНЫ - этнические группы в Америке - потомки беглых негров-рабов, образовывавших поселения в труднодоступных районах.
В XVI-XVII веках общины сформировались в результате негритянских восстаний, крушения рабовладельч. судов и т. п. на юге Северной Америки, в Мексике, на островах Вест-Индии (Ямайке, Гаити, Кубе и др.), в Центральной Америке, Гвиане , Венесуэле и Бразилии. Мароны вступали в контакты с индейцами, результатом которых стало смешанное потомство (самбо); возникали смешанные негритянско-индейские группы (например, гарифона).
Мароны занимались земледелием, животноводством и торговлей, нападали на поселения белых и в свою очередь подвергались карательным рейдам рабовладельцев. Независимые «республики», управляемые маронскими вождями, возникали в Панаме, Бразилии и др. Англичане (в т. ч. Ф. Дрейк) опирались на маронов в борьбе с испанцами в Новом Свете. Некоторые общины (паленке, кумбе, киломбо, мокамбо и др.) получали автономию в результате договоров с колонизаторами. Например, на Ямайке после т. н. первой маронской войны в 1739 году был подписан договор с англичанами, гарантировавший автономию маронских общин, управляемых уроженцами Ганы (ашанти) «королевой Нэнни» и её братьями Куджо, Аккомпонгом, Каффи, Куао и Джонни. После второй маронской войны 1795-1796 годов общины ямайских маронов были разрушены и большая часть маронов выселена в Канаду и затем во Фритаун в Западной Африке. Впоследствии большая часть их потомков вернулись на Ямайку для работы на плантациях.
Во Флориде мароны поселялись в XVII-XVIII веках. С XIX века их стали называть «чёрные семинолы». После первой семинольской войны 1816-1818 годов часть переселилась на остров Андрос (Багамские острова). В ходе второй семинольской войны 1835-1842 годов большинство маронов переселились на Индейскую территорию. Оставшиеся во Флориде мароны участвовали в третьей семинольской войне, с 1858 года на Индейской территории. В 1849-1850 годах, вследствие возникших противоречий между маронами и криками, большая часть поселилась вместе с частью семинолов на севере Мексики (где их называли маского, т. е. мускоги); позднее к ним присоединились кикапу. В 1870 году они отошли в Техас, где из них было сформировано особое воинское подразделение (Семиноло-негритянские индейские скауты), отличившееся в стычках с команчами и апачи в 1870-1880-х годах. Ныне общины «чёрных семинолов» существуют в Эль-Насименто на севере Мексики, в Бракетвилле в Техасе, на Багамских островах и в составе семинолов Оклахомы.
Современные маронские общины пользуются автономией в Гвиане, на Ямайке, в Бразилии и др.
Дополнительная литература:
Porter K.W. The Negro on the American frontier. N. Y., 1971;
Campbell M.C. The Maroons of Jamaica, 1655–1796. Trenton, 1990;
Mulroy K. Freedom on the border: the Seminole Maroons in Florida, the Indian Territory, Coahuila, and Texas. Lubbock, 1993;
Maroon societies: rebel slave communities in the Americas / Ed. R. Price. 3rd ed. Balt., 1996;
Price S., Price R. Maroon arts: cultural vitality in the African diaspora. Boston, 1999;
idem. Les Marrons. Châteauneuf-le-Rouge, 2003.