МАРОНЫ

МАРОНЫ - эт­ни­че­ские груп­пы в Аме­ри­ке - по­том­ки бег­лых нег­ров-ра­бов, об­ра­зо­вы­вав­ших по­се­ле­ния в труд­но­дос­туп­ных рай­онах.

В XVI-XVII веках об­щи­ны сфор­ми­ро­ва­лись в ре­зуль­та­те нег­ри­тян­ских вос­ста­ний, кру­ше­ния ра­бо­вла­дельч. су­дов и т. п. на юге Северной Аме­ри­ки, в Мек­си­ке, на ост­ро­вах Вест-Ин­дии (Ямай­ке, Гаи­ти, Ку­бе и др.), в Центральной Аме­ри­ке, Гвиа­не , Ве­не­су­эле и Бра­зи­лии. Мароны всту­па­ли в кон­так­ты с ин­дей­ца­ми, ре­зуль­та­том ко­то­рых ста­ло сме­шан­ное по­том­ст­во (сам­бо); воз­ни­ка­ли сме­шан­ные нег­ри­тян­ско-ин­дей­ские груп­пы (например, га­ри­фо­на).

Мароны за­ни­ма­лись зем­ле­де­ли­ем, жи­вот­но­вод­ст­вом и тор­гов­лей, на­па­да­ли на по­се­ле­ния бе­лых и в свою оче­редь под­вер­га­лись ка­ра­тель­ным рей­дам ра­бо­вла­дель­цев. Не­за­ви­си­мые «рес­пуб­ли­ки», управ­ляе­мые ма­рон­ски­ми во­ж­дя­ми, воз­ни­ка­ли в Па­на­ме, Бра­зи­лии и др. Анг­ли­ча­не (в т. ч. Ф. Дрейк) опи­ра­лись на маронов в борь­бе с ис­пан­ца­ми в Но­вом Све­те. Не­ко­то­рые об­щи­ны (па­лен­ке, кум­бе, ки­лом­бо, мо­кам­бо и др.) по­лу­чали ав­то­но­мию в ре­зуль­та­те до­го­во­ров с ко­ло­ни­за­то­ра­ми. Например, на Ямай­ке пос­ле т. н. первой ма­рон­ской вой­ны в 1739 году был под­пи­сан до­го­вор с анг­ли­ча­на­ми, га­ран­ти­ро­вав­ший ав­то­но­мию ма­рон­ских об­щин, управ­ляе­мых уро­жен­ца­ми Га­ны (ашан­ти) «ко­ро­ле­вой Нэн­ни» и её брать­я­ми Куд­жо, Ак­ком­пон­гом, Каф­фи, Ку­ао и Джон­ни. По­сле второй ма­рон­ской вой­ны 1795-1796 годов об­щи­ны ямай­ских маронов бы­ли раз­ру­ше­ны и большая часть маронов вы­се­ле­на в Ка­на­ду и за­тем во Фри­та­ун в Западной Аф­ри­ке. Впо­след­ст­вии большая часть их по­том­ков вер­ну­лись на Ямай­ку для ра­бо­ты на план­та­ци­ях.

Во Фло­ри­де мароны по­се­ля­лись в XVII-XVIII веках. С XIX века их ста­ли на­зы­вать «чёр­ные се­ми­но­лы». По­сле первой се­ми­ноль­ской вой­ны 1816-1818 годов часть пе­ре­се­ли­лась на остров Ан­д­рос (Ба­гам­ские острова). В хо­де второй се­ми­ноль­ской вой­ны 1835-1842 годов боль­шин­ст­во маронов пе­ре­се­ли­лись на Ин­дей­скую тер­ри­то­рию. Ос­тав­шие­ся во Фло­ри­де мароны уча­ст­во­ва­ли в третьей се­ми­ноль­ской вой­не, с 1858 года на Ин­дей­ской тер­ри­то­рии. В 1849-1850 годах, вслед­ст­вие воз­ник­ших про­ти­во­ре­чий ме­ж­ду маронами и кри­ка­ми, большая часть по­се­ли­лась вме­сте с ча­стью се­ми­но­лов на се­ве­ре Мек­си­ки (где их на­зы­ва­ли мас­ко­го, т. е. мус­ко­ги); позд­нее к ним при­сое­ди­ни­лись ки­ка­пу. В 1870 году они ото­шли в Те­хас, где из них бы­ло сфор­ми­ро­ва­но осо­бое во­ин­ское под­раз­де­ле­ние (Се­ми­но­ло-нег­ри­тян­ские ин­дей­ские скау­ты), от­ли­чив­шее­ся в стыч­ках с ко­ман­ча­ми и апа­чи в 1870-1880-х годах. Ны­не об­щи­ны «чёр­ных се­ми­но­лов» су­ще­ст­ву­ют в Эль-На­си­мен­то на се­ве­ре Мек­си­ки, в Бра­кет­вил­ле в Те­ха­се, на Ба­гам­ских островах и в со­ста­ве се­ми­но­лов Ок­ла­хо­мы.

Современные ма­рон­ские об­щи­ны поль­зу­ют­ся ав­то­но­ми­ей в Гвиа­не, на Ямай­ке, в Бра­зи­лии и др.

Дополнительная литература:

Porter K.W. The Negro on the American frontier. N. Y., 1971;

Campbell M.C. The Ma­roons of Jamaica, 1655–1796. Trenton, 1990;

Mulroy K. Freedom on the border: the Semi­nole Maroons in Florida, the Indian Territory, Coahuila, and Texas. Lubbock, 1993;

Maroon societies: rebel slave communities in the Ame­ricas / Ed. R. Price. 3rd ed. Balt., 1996;

Pri­ce S., Price R. Maroon arts: cultural vitality in the African diaspora. Boston, 1999;

idem. Les Mar­rons. Châteauneuf-le-Rouge, 2003.

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