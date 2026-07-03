МАРОККАНСКИЕ КРИЗИСЫ 1905, 1911

Марокканские кризисы 1905, 1911 — острые международные конфликты, вызванные соперничеством Франции и Германии за обладание Марокко . Германия, считавшая себя обделенной при разделе колоний, настойчиво добивалась перераспределения колониальных владений, требуя своей доли. Особую активность она проявляла в Северной и Экваториальной Африке, где ее интересы столкнулись с интересами Франции, намеревавшейся расширить свои владения в Магрибе путем установления протектората над Марокко. В 1900 французской дипломатии удалось получить обещание Италии не препятствовать этим намерениям в обмен на признание «прав» последней на Триполи и Киренаику. Следующим шагом стало англо-французское соглашение 1904 , устранившее основные противоречия между двумя ведущими колониальными державами, а также соглашение с Испанией (1904) о разделе Марокко на сферы влияния. Обеспечив себе дипломатическую поддержку, Франция приступила к подчинению Марокко, предложив султану Абд-аль-Азизу план административных и финансовых реформ, проводить которые должны были французские советники. Эта инициатива вызвала энергичное противодействие Германии, которая попыталась сорвать намерения Франции, склонив султана на свою сторону.

31 марта 1905 в Танжер на яхте «Гогенцоллерн» прибыл сам император Вильгельм II, заявивший о твердом намерении защитить суверенные права султана и одновременно — интересы Германии в Марокко. Кайзер с согласия султана потребовал созвать международную конференцию для урегулирования спорного вопроса. Это был открытый вызов Франции. Алхесирасская конференция 1906 не удовлетворила в полной мере ни одного из претендентов на роль «опекуна» Марокко, хотя Германия и оказалась в дипломатической изоляции. Марокканский кризис продолжался. Заручившись поддержкой Англии, французское правительство под предлогом защиты своих граждан в Марокко, где разгоралось восстание, в 1907 направило туда войска, заблаговременно сосредоточенные на алжиро-марокканской границе. Начались военные действия, растянувшиеся на три года. Одновременно французы поддержали претендента на марокканский престол Абд-аль-Хафиза, который в 1908, свергнув старшего брата, стал новым султаном. Воспользовавшись затянувшейся внутренней смутой, Испания в 1909 начала оккупацию северных районов Марокко (область Риф). Весной 1911 французская армия оккупировала г. Фес, тогдашнюю столицу Марокко. Реакция со стороны Германии не заставила себя ждать.

1 июля 1911 в гавань Агадира вошла германская канонерская лодка «Пантера». В официальной ноте, разосланной правительством Германии, говорилось, что миссия «Пантеры» состоит в защите жизней и имущества германских подданных. Эта акция положила начало второму марокканскому («Агадирскому») кризису. В ответ на брошенный ей вызов Франция вновь воспользовалась британской поддержкой. На переговорах французского посла в Берлине Ж. Камбона германская сторона потребовала за отказ от притязаний на Марокко передачи ей Конго и Камеруна. Переговоры зашли в тупик. В это время британское правительство выступило с заявлением, что не потерпит определения судьбы Марокко без его участия. Это означало недвусмысленную поддержку Франции. Свое заявление оно подкрепило приведением королевского военно-морского флота в боевую готовность. Германия вынуждена была отступить. Второй марокканский кризис был разрешен. В результате последующих переговоров Германия получила в Конго и Камеруне менее половины того, на что претендовала. Франция же по конвенции от 9 ноября 1911 получила свободу рук в Марокко. 30 марта 1912 султан Абд-аль-Хафиз подписал навязанный ему договор об установлении французского протектората над Марокко. Меньшая часть его владений на севере и крайнем юге перешли под управление Испании.

Лит. : Goulven J. La France au Maroc. Vingt-cinq ans du protectorat (1912—1937). Paris, 1937; Allain J.-C. Agadir 1911: une crise imperialiste en Europe pour la conquete du Maroc. Paris, 1976; Аяш Ж. Очерки марокканской истории. М., 1982; Wilson K. M. The Policy of the Entente: Essays on the Determinants of British Foreign Policy, 1904—1914. Cambridge, 1985; Rivet D. Histoire du Maroc. Paris, 2012; Teyssier A. Lyautey. Paris, 2004. П. П. Черкасов.