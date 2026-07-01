МАРОДЁРСТВО
МАРОДЁРСТВО - хищение военнослужащими на поле сражения (в том числе в районе, подвергшемся бомбардировке или обстрелу) вещей, находящихся при убитых и раненых из состава своей, союзной или неприятельской армии, а также из числа гражданских лиц.
Мародёрством является и хищение вещей у раненых во время эвакуации их с поля боя. Часто мародёрством называют незаконное присвоение чужого имущества при ликвидации последствий различных техногенных или природных катастроф.
История войн свидетельствует, что мародёрство долгое время считалось легальным (т. н. военная добыча). Как преступление стало преследоваться с начала XVII века. Сам термин «мародёрство» появился во время Тридцатилетней войны 1618-1648 годов. Мародёрство наиболее часто проявляется среди военнослужащих наёмных армий, карательных отрядов и вооруженных сил государств, ведущих захватнические войны.
Хотя формально законы большинства государств квалифицируют мародёрство как преступление, порой оно санкционируется и даже поощряется. Так, в ходе Второй мировой войны перед нападением на СССР германское командование специальной директивой об особых полномочиях своих частей и подразделений освободило германских солдат от всякой ответственности за любые преступления против воинов РККА и советских людей.
Мародёрство является нарушением законов и обычаев войны, а международным правом мародёрство рассматривается как военное преступление международного характера. В УК РФ статья о мародёрстве отсутствует.