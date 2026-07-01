МАРОДЁРСТВО

МАРОДЁРСТВО - хи­ще­ние во­ен­но­слу­жа­щи­ми на по­ле сра­же­ния (в том числе в рай­оне, под­верг­шем­ся бом­бар­ди­ров­ке или об­стре­лу) ве­щей, на­хо­дя­щих­ся при уби­тых и ра­не­ных из со­ста­ва сво­ей, со­юз­ной или не­при­ятель­ской ар­мии, а так­же из чис­ла гражданских лиц.

Мародёрством яв­ля­ет­ся и хи­ще­ние ве­щей у ра­не­ных во вре­мя эва­куа­ции их с по­ля боя. Час­то мародёрством на­зы­ва­ют не­за­кон­ное при­свое­ние чу­жо­го иму­ще­ст­ва при ли­к­ви­да­ции по­след­ст­вий различных тех­но­ген­ных или при­род­ных ка­та­ст­роф.

Ис­то­рия войн сви­де­тель­ст­ву­ет, что мародёрство дол­гое вре­мя счи­та­лось ле­галь­ным (т. н. во­ен­ная до­бы­ча). Как пре­сту­п­ле­ние ста­ло пре­сле­до­вать­ся с начала XVII века. Сам тер­мин «мародёрство» поя­вил­ся во вре­мя Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов . Мародёрство наи­бо­лее час­то про­яв­ля­ет­ся сре­ди во­ен­но­слу­жа­щих на­ём­ных ар­мий, ка­ра­тель­ных от­ря­дов и воо­руженных сил го­су­дарств, ве­ду­щих за­хват­нические вой­ны.

Хо­тя фор­маль­но за­ко­ны боль­шин­ст­ва го­су­дарств ква­ли­фи­ци­ру­ют мародёрство как пре­сту­п­ле­ние, по­рой оно санк­цио­ни­ру­ет­ся и да­же по­ощ­ря­ет­ся. Так, в хо­де Второй ми­ро­вой вой­ны пе­ред на­па­де­ни­ем на СССР германское ко­ман­до­ва­ние специальной ди­рек­ти­вой об осо­бых пол­но­мо­чи­ях сво­их час­тей и под­раз­де­ле­ний ос­во­бо­ди­ло германских сол­дат от вся­кой от­вет­ст­вен­но­сти за лю­бые пре­сту­п­ле­ния про­тив вои­нов РККА и советских лю­дей.

Мародёрство яв­ля­ет­ся на­ру­ше­ни­ем за­ко­нов и обы­ча­ев вой­ны, а ме­ж­ду­народным пра­вом мародёрство рас­смат­ри­ва­ет­ся как во­енное пре­сту­п­ле­ние меж­ду­народного ха­рак­те­ра. В УК РФ ста­тья о мародёрстве от­сут­ст­ву­ет.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)