МАРНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1914 ГОДА
МАРНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1914 ГОДА - встречное сражение на реке Марна (Франция) 5-12 сентября между британо-французскими и германскими войсками в начале Первой мировой войны.
Перейдя в контрнаступление против наступавших на Париж германских войск (командующий - генерал Х. Мольтке Младший; 900 тысяч человек, около 3,4 тысяч орудий), британо-французские войска (французскиц генерал Ж. Жоффр; около 1,1 млн. человек, 3 тысячи орудий) в ходе сражения остановили их продвижение, а затем вынудили к отходу за реку Эна. Главную роль в этом сыграл удар французской 6-й армии во фланг германской 1-й армии, наступавшей на правом крыле германского фронта (в решающий момент Марнского сражения французское командование за одну ночь на автомобилях из Парижа в расположение 6-й армии перебросило около 6 тысяч человек, положив тем самым начало крупным автомобильным перевозкам в ходе боевых действий). Войска союзников продвинулись на глубину до 60 км, и обе противоборствующие стороны перешли к обороне, положив начало позиционной войне.
Марнское сражение знаменовало собой перелом в кампании 1914 года на Западном фронте в пользу союзников. Германский стратегический план быстрого разгрома Франции потерпел крах. Этому способствовала переброска накануне сражения части германских сил на Восточный фронт для отражения наступления российских войск в Восточной Пруссии. Потери сторон (убитые, раненые и пропавшие без вести) составили: германские войска - около 250 тысяч человек; британо-французские войска - свыше 260 тысяч человек.