МАРКОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ

МАРКОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ - российский актёр, народный артист СССР (1985 год).

Из се­мьи про­винциального ак­тё­ра. В 1931-1934 годах уча­ст­во­вал в спек­так­лях Са­ра­тов­ско­го дра­ма­тического те­ат­ра (где ра­бо­тал отец Маркова). В 1945-1947 годах учил­ся в сту­дии при Во­ло­год­ском дра­ма­тическом те­ат­ре. По окон­ча­нии сту­дии при Московском те­ат­ре имени Ле­нин­ско­го ком­со­мо­ла (пе­да­го­ги И. Н. Берсенев и С. Г. Бирман ) в 1950 году при­нят в труп­пу (Кри­сти­ан, ка­пи­тан Кар­бон де Кас­тель Жа­лу - «Си­ра­но де Бер­же­рак» Э. Рос­та­на; Тро­фи­мов, Яша - «Виш­нё­вый сад» А. П. Че­хо­ва; Ба­би­чев - «Фаб­рич­ная дев­чон­ка» А. М. Во­ло­ди­на).

С 1960 года в Московском дра­ма­тическом те­ат­ре имени А. С. Пуш­ки­на (Мар­сел­ло - «День ро­ж­де­ния Те­ре­зы» Г. Д. Мди­ва­ни, Ми­ке­ле Дас­пон­си - «Ро­мань­о­ла» Л. Ску­ар­ци­ны). С 1965 года в Московском те­ат­ре имени Мос­со­ве­та: Иван Звя­гин­цев («Они сра­жа­лись за Ро­ди­ну» П. Г. Дё­ми­на по ро­ма­ну М. А. Шо­ло­хо­ва), Ар­бе­нин («Мас­ка­рад» М. Ю. Лер­мон­то­ва ), Пре­ду­ко­ма («Шторм» В. Н. Билль-Бе­ло­цер­ков­ско­го), Ли­ли­ом («Ли­ли­ом» Ф. Моль­на­ра), Флор Фе­ду­лыч При­быт­ков («По­след­няя жерт­ва» А. Н. Ост­ров­ско­го ), Ко­ва­лёв («Ве­чер­ний свет» А. Н. Ар­бу­зо­ва), Пор­фи­рий Пет­ро­вич («Пе­тер­бург­ские сно­ви­де­ния» по ро­ма­ну «Пре­сту­п­ле­ние и на­ка­за­ние» Ф. М. Дос­то­ев­ско­го), Фё­дор Про­та­сов («Жи­вой труп» Л. Н. Тол­сто­го), Егор Бу­лы­чов («Егор Бу­лы­чов и дру­гие» М. Горь­ко­го), граф Алек­сей Ор­лов («Цар­ская охо­та» Л. Г. Зо­ри­на) и др.

В 1986-1987 годах в Ма­лом те­ат­ре (Ан­ти­па Зы­ков - «Зы­ко­вы» Горь­ко­го). Об­ла­да­тель мощ­но­го глу­бин­но­го тем­пе­ра­мен­та, Марков соз­да­вал под­лин­но тра­гические об­ра­зы. Его мя­ту­щие­ся, стра­даю­щие ге­рои - лю­ди слож­ной судь­бы, про­ти­во­ре­чи­вые, не­ор­ди­нар­ные на­ту­ры. В ки­но с 1950-х годов. Снял­ся в филь­мах: «Рус­ское по­ле», «Дол­ги на­ши», «Мой лас­ко­вый и неж­ный зверь», «Ко­ней на пе­ре­пра­ве не ме­ня­ют», «Га­раж»; в те­ле­филь­мах «Си­бирь», «След­ст­вие ве­дут зна­то­ки. Де­ло № 8. По­бег», «И это всё о нём», «Сол­неч­ный ве­тер» и др. В 1954-1990 годах ра­бо­тал на ра­дио.