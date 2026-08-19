МАРКОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ
МАРКОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ - российский актёр, народный артист СССР (1985 год).
Из семьи провинциального актёра. В 1931-1934 годах участвовал в спектаклях Саратовского драматического театра (где работал отец Маркова). В 1945-1947 годах учился в студии при Вологодском драматическом театре. По окончании студии при Московском театре имени Ленинского комсомола (педагоги И. Н. Берсенев и С. Г. Бирман ) в 1950 году принят в труппу (Кристиан, капитан Карбон де Кастель Жалу - «Сирано де Бержерак» Э. Ростана; Трофимов, Яша - «Вишнёвый сад» А. П. Чехова; Бабичев - «Фабричная девчонка» А. М. Володина).
С 1960 года в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина (Марселло - «День рождения Терезы» Г. Д. Мдивани, Микеле Даспонси - «Романьола» Л. Скуарцины). С 1965 года в Московском театре имени Моссовета: Иван Звягинцев («Они сражались за Родину» П. Г. Дёмина по роману М. А. Шолохова), Арбенин («Маскарад» М. Ю. Лермонтова), Предукома («Шторм» В. Н. Билль-Белоцерковского), Лилиом («Лилиом» Ф. Мольнара), Флор Федулыч Прибытков («Последняя жертва» А. Н. Островского), Ковалёв («Вечерний свет» А. Н. Арбузова), Порфирий Петрович («Петербургские сновидения» по роману «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского), Фёдор Протасов («Живой труп» Л. Н. Толстого), Егор Булычов («Егор Булычов и другие» М. Горького), граф Алексей Орлов («Царская охота» Л. Г. Зорина) и др.
В 1986-1987 годах в Малом театре (Антипа Зыков - «Зыковы» Горького). Обладатель мощного глубинного темперамента, Марков создавал подлинно трагические образы. Его мятущиеся, страдающие герои - люди сложной судьбы, противоречивые, неординарные натуры. В кино с 1950-х годов. Снялся в фильмах: «Русское поле», «Долги наши», «Мой ласковый и нежный зверь», «Коней на переправе не меняют», «Гараж»; в телефильмах «Сибирь», «Следствие ведут знатоки. Дело № 8. Побег», «И это всё о нём», «Солнечный ветер» и др. В 1954-1990 годах работал на радио.