МАРКИЗ
МАРКИЗ.
1) Во Франкском государстве в VIII-IX веках то же, что маркграф.
2) Во Франции и Италии с конца IX века. титул крупного сеньора, не возглавляющего марку; иногда дополнительный к другому титулу. Впоследствии в Италии сложилось несколько устойчивых территориальных маркизатов: Мантуя, Монферрат, Салуццо, Феррара и др. В пределах королевства Арелат в XII-XIII веках существовал маркизат Прованса, включавший земли к северу от реки Дюранс. Во Франции при Капетингах титул маркиз встречался достаточно редко; в XI-XIII веках его носили, например, сеньоры Андуза (Нижний Лангедок). С конца Средневековья почётный титул, не связанный с политической властью над какой-то определённой территорией.
3) С XIV-XV веков наследственный дворянский титул в Италии, Франции, Англии, Испании, Португалии, с XIX века - в Бельгии; выше графа, но ниже герцога. Подавляющее большинство титулов были пожалованы в XVII-XVIII веках. Во Франции в это время титул маркиз часто даровался королями своим фавориткам (маркиза де Помпадур, маркиза де Монтеспан, маркиза де Ментенон). В Англии в Новое время - также титул младших сыновей герцогов.