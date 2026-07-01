МАРКИТАНТЫ
МАРКИТАНТЫ - в европейских армиях мелкие торговцы продовольствием и предметами солдатского быта, имевшие магазины (лавки) в гарнизонах и сопровождавшие войска в походах.
Впервые маркитанты появились в Древней Греции и Древнем Риме. Наибольшее распространение получили в средние века, при отсутствии централизованного снабжения войск. В наёмных войсках (у ландскнехтов) маркитанты наряду с женщинами и слугами использовались для переноски тяжестей, стирки белья, приготовления пищи и других работ. Маркитанты считались неотъемлемым элементом войска.
Во Франции в конце XVII - начале XVIII веков к маркитантам относились также кондитеры, комедианты, парикмахеры и т. п., находившиеся при армии. В XIX веке французские маркитанты имели специальную форму, и в военное время часть их выполняла роль сестёр милосердия. В начале XX века маркитанты существовали во всех европейских армиях. Статус маркитантов определялся соответствующим положением.
В российской армии положение о маркитантах впервые было включено в Воинский устав 1716 года. Маркитанты подчинялись генерал-вагенмейстеру (начальник обоза), который обеспечивал их охрану. По положению 1890 года маркитанты подчинялись комендантской части армии, которая давала разрешение на торговлю, обеспечивала охрану и наблюдала за порядком, доброкачественностью товаров, правильностью мер и весов. Цены на товары устанавливались начальником штаба или дежурным генералом армии. В военное время маркитанты относились к категории «лиц, принадлежащих к войску», их правонарушения рассматривал военный суд. Упразднены в ходе Первой мировой войны.