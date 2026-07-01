МАРКИТАНТЫ

МАРКИТАНТЫ - в ев­ропейских ар­ми­ях мел­кие тор­гов­цы про­до­воль­ст­ви­ем и пред­ме­та­ми сол­дат­ско­го бы­та, имев­шие ма­га­зи­ны (лав­ки) в гар­ни­зо­нах и со­про­во­ж­дав­шие вой­ска в по­хо­дах.

Впер­вые маркитанты поя­ви­лись в Древ­ней Гре­ции и Древ­нем Ри­ме . Наи­боль­шее рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли в сред­ние ве­ка, при от­сут­ст­вии цен­тра­ли­зованного снаб­же­ния войск. В на­ём­ных вой­сках (у ландскнехтов) маркитанты на­ря­ду с жен­щи­на­ми и слу­га­ми ис­поль­зо­ва­лись для пе­ре­нос­ки тя­же­стей, стир­ки бе­лья, при­го­тов­ле­ния пи­щи и других ра­бот. Маркитанты счи­та­лись не­отъ­ем­ле­мым эле­мен­том вой­ска.

Во Фран­ции в конце XVII - начале XVIII веков к маркитантам от­но­си­лись так­же кон­ди­те­ры, ко­ме­ди­ан­ты, па­рик­махе­ры и т. п., на­хо­див­шие­ся при ар­мии. В XIX веке французские маркитанты име­ли специальную фор­му, и в во­енное вре­мя часть их вы­пол­ня­ла роль сес­тёр ми­ло­сер­дия. В начале XX века маркитанты су­ще­ст­во­ва­ли во всех ев­ропейских ар­ми­ях. Ста­тус маркитантов оп­ре­де­лял­ся со­от­вет­ст­вую­щим по­ло­же­ни­ем.

В российской ар­мии по­ло­же­ние о маркитантах впер­вые бы­ло вклю­че­но в Воинский устав 1716 года. Маркитанты под­чи­ня­лись генерал-ва­ген­мей­сте­ру (начальник обо­за), ко­то­рый обес­пе­чи­вал их ох­ра­ну. По по­ло­же­нию 1890 года маркитанты под­чи­ня­лись ко­мен­дант­ской час­ти ар­мии, ко­то­рая да­ва­ла раз­ре­ше­ние на тор­гов­лю, обес­пе­чи­ва­ла ох­ра­ну и на­блю­да­ла за по­ряд­ком, доб­ро­ка­че­ст­вен­но­стью то­ва­ров, пра­виль­но­стью мер и ве­сов. Це­ны на то­ва­ры ус­та­нав­ли­ва­лись начальником шта­ба или де­жур­ным ге­не­ра­лом ар­мии. В во­енное вре­мя маркитанты от­но­си­лись к ка­те­го­рии «лиц, при­над­ле­жа­щих к вой­ску», их пра­во­на­ру­ше­ния рас­смат­ри­вал во­енный суд. Уп­разд­не­ны в хо­де Первой ми­ро­вой вой­ны .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)