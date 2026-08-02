МАРКЕЗИ МАРКЕЗИНИ ЛУИДЖИ

МАРКЕЗИ МАРКЕЗИНИ ЛУИДЖИ - итальянский пе­вец (со­пра­но).

Один из по­след­них зна­ме­ни­тых ка­ст­ра­тов конца XVIII - начала XIX веков. Учил­ся пе­нию у Дж. Кай­ро­ни и О. Аль­буц­ци. С 1765 года пев­чий в ка­пел­ле Ми­лан­ско­го со­бо­ра. С 1773 года пел в те­ат­ре «Дел­ле да­ме» в Ри­ме, за­тем в Ми­ла­не, Ве­не­ции, Мюн­хе­не.

В на­ча­ле карь­е­ры ис­пол­нял жен­ские пар­тии, в т. ч. в ко­мических опе­рах, позд­нее муж­ские со­пра­но­вые пар­тии в опе­рах-се­риа. Боль­шую из­вест­ность приоб­рёл, вы­сту­пив в 1779 году в те­ат­ре «Ла Ска­ла» (Ми­лан, пар­тия Ри­наль­до в «Ар­ми­де» Й. Мыс­ли­ве­че­ка), по­сле че­го пел в те­ат­рах Ту­ри­на (до 1798 года имел ти­тул при­двор­но­го пев­ца), Ве­ны, Лон­до­на, Санкт-Пе­тер­бур­га (1785-1786 годы, при­гла­шён по ини­циа­ти­ве Дж. Сар­ти), Бер­ли­на, Трие­ста, Фло­рен­ции, Па­дуи, Не­апо­ля. По слу­чаю вы­сту­п­ле­ния Маркези и пе­ви­цы Л. То­ди в опе­ре Сар­ти «Кас­тор и Пол­лукс» (1786 год) Ека­те­ри­на II пи­са­ла: «То­ди и Мар­ке­зи оча­ро­ва­ли до об­мо­ро­ка лю­би­те­лей и зна­то­ков». Уча­ст­во­вал в пре­мье­рах опер «Ар­так­серкс» Д. Чи­ма­ро­зы (1784 год, Ту­рин), «Ги­нев­ра Шот­ланд­ская» С. Май­ра (1801 год, Три­ест). В 1805 году ос­та­вил сце­ну. Ав­тор арий, ду­этов, пе­сен.