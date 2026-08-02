МАРКЕЗИ МАРКЕЗИНИ ЛУИДЖИ
МАРКЕЗИ МАРКЕЗИНИ ЛУИДЖИ - итальянский певец (сопрано).
Один из последних знаменитых кастратов конца XVIII - начала XIX веков. Учился пению у Дж. Кайрони и О. Альбуцци. С 1765 года певчий в капелле Миланского собора. С 1773 года пел в театре «Делле даме» в Риме, затем в Милане, Венеции, Мюнхене.
В начале карьеры исполнял женские партии, в т. ч. в комических операх, позднее мужские сопрановые партии в операх-сериа. Большую известность приобрёл, выступив в 1779 году в театре «Ла Скала» (Милан, партия Ринальдо в «Армиде» Й. Мысливечека), после чего пел в театрах Турина (до 1798 года имел титул придворного певца), Вены, Лондона, Санкт-Петербурга (1785-1786 годы, приглашён по инициативе Дж. Сарти), Берлина, Триеста, Флоренции, Падуи, Неаполя. По случаю выступления Маркези и певицы Л. Тоди в опере Сарти «Кастор и Поллукс» (1786 год) Екатерина II писала: «Тоди и Маркези очаровали до обморока любителей и знатоков». Участвовал в премьерах опер «Артаксеркс» Д. Чимарозы (1784 год, Турин), «Гиневра Шотландская» С. Майра (1801 год, Триест). В 1805 году оставил сцену. Автор арий, дуэтов, песен.