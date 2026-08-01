МАРКЕТТО ПАДУАНСКИЙ

МАРКЕТТО ПАДУАНСКИЙ - итальянский музыкальный теоретик.

В 1305-1306 годах пре­по­да­вал му­зы­ку в ка­фед­раль­ном со­бо­ре Па­дуи. Ав­тор трак­та­тов «Разъ­яс­не­ние в ис­кус­ст­ве плав­ной му­зы­ки» («Lu­cidarium in arte musicae planae», 1317 год или 1318 год), «Фрук­то­вый сад в ис­кус­ст­ве раз­ме­рен­ной му­зы­ки» («Pomerium in ar­te musicae mensuratae», около 1319 года) и крат­ко­го кон­спек­та вто­ро­го из них (по­сле 1319 года). Маркетто Падуанскому при­пи­сы­ва­ют несколько мо­те­тов , в т. ч. 3-го­лос­ный «Ра­дуй­ся, Ца­ри­ца не­бес» («Ave Regina celorum»; со­дер­жит в ак­ро­сти­хе имя Marcus Paduanus).

Трак­тат «Разъ­яс­не­ние в ис­кус­ст­ве плав­ной му­зы­ки» (не­смот­ря на за­гла­вие, обе­щаю­щее рас­смот­ре­ние гри­го­ри­ан­ско­го хо­ра­ла, - в то­гдаш­них тер­ми­нах «can­tus planus», «musica plana») про­сла­вил­ся пре­ж­де все­го со­дер­жа­щим­ся в нём уче­ни­ем о гар­мо­нии. Впер­вые в ис­то­рии му­зы­ки Маркетто Падуанский обо­зна­чил со­пря­же­ние вер­ти­каль­ных ин­тер­ва­лов как «тя­го­те­ние» (tendendum) дис­со­нан­са к кон­со­нан­су. Для ук­ра­ше­ния кон­со­нан­са [«ра­ди кра­со­ты» (causa pulchritudinis)] и бо­лее тес­но­го при­ле­жа­ния со­пря­гае­мых ин­тер­ва­лов [«ра­ди не­об­хо­ди­мо­сти» (causa neces­sitatis)], по его мне­нию, це­лый тон дол­жен де­лить­ся не на тра­диционные пи­фа­го­рей­ские боль­шой и ма­лый по­лу­то­ны (апо­то­му и лим­му), но на «хро­ма­ти­че­ский» по­лу­тон и «дие­су» (мик­ро­ин­тер­вал). (По­доб­ное обо­ст­ре­ние тя­го­те­ний опи­сы­ва­ет­ся в бо­лее позд­ней тео­рии при­ме­ни­тель­но к ак­кор­до­вым по­сле­до­ва­тель­но­стям гар­мо­ни­че­ской то­наль­но­сти.) Имен­но та­кая, «му­зы­каль­ная», мо­ти­ва­ция по­слу­жи­ла при­чи­ной для соз­да­ния не­обыч­ной (не вы­дер­жи­ваю­щей по­зи­ти­ви­ст­ской кри­ти­ки с точ­ки зре­ния музыкальной аку­сти­ки) тео­рии 5-ча­ст­но­го де­ле­ния це­ло­го то­на.

Нот­ные при­ме­ры аль­те­ра­ци­он­ной хро­ма­ти­ки, со­дер­жа­щие спе­ци­аль­но вве­дён­ный для неё знак (falsa musica), по­ка­зы­ва­ют ха­рак­тер­ней­шие для арс ан­тик­ва и арс но­ва со­нант­ные ячей­ки - пря­мое сви­де­тель­ст­во то­го, что Маркетто Падуанский был не столь­ко ма­те­ма­ти­ком, рас­су­ж­даю­щим в ка­те­го­ри­ях пи­фа­го­рей­ской музыкальной ариф­ме­ти­ки, сколь­ко прак­ти­кую­щим, тон­ко слы­ша­щим му­зы­кан­том. Зна­чи­те­лен вклад Маркетто Падуанского и в тео­рию мо­даль­ных ла­дов. В ча­ст­но­сти, он пред­ло­жил ме­тод ла­до­вой ат­ри­бу­ции ме­ло­дии по ис­поль­зо­ван­ным в ней ви­дам (species; т. е. ин­тер­валь­ным раз­но­вид­но­стям зву­ко­ря­дов) квар­ты и квин­ты, ам­би­ту­са и фи­на­ли­са; ввёл раз­ветв­лён­ную клас­си­фи­ка­цию ти­пов ла­да, ко­то­рая впер­вые пол­но­стью ох­ва­ти­ла и слож­ные, не­ре­гу­ляр­ные рас­пе­вы (по объ­ё­му ме­ло­дии в со­че­та­нии с основными мо­даль­ны­ми ус­тоя­ми он вы­де­лил «со­вер­шен­ные», «не­со­вер­шен­ные», «сверх­со­вер­шен­ные», «сме­шан­ные» и «пе­ре­ме­шан­ные» ла­ды; по ком­би­на­ции ви­дов - «пра­виль­ный», «не­пра­виль­ный» и «до­пол­нен­ный»).

В трак­та­те «Фрук­то­вый сад...» Маркетто Падуанский впер­вые раз­вер­нул це­ло­ст­ную тео­рию мен­зу­раль­ной но­та­ции, вклю­чаю­щую двой­ное и трой­ное де­ле­ние бре­ви­са на всех рит­мических по­ду­ров­нях (prima, secun­da, tertia divisio). Сплош­ной «би­нар­ный» тип рит­мического де­ле­ния Маркетто Падуанский на­звал «италь­ян­ским» (modus Italicus); воз­мож­но, его вве­де­ние бы­ло след­ст­ви­ем тео­ре­тической реф­лек­сии би­нар­ной мет­ри­ки, на­блю­дае­мой в фор­мах свет­ской му­зы­ки итальянского тре­чен­то. Впер­вые опи­сал син­ко­пу не толь­ко внут­ри мен­зу­ры , но и сверх неё (ана­лог позд­ней­шей син­ко­пы, пе­ре­хо­дя­щей че­рез так­то­вую чер­ту).

Сочинения:

Pomerium / Ed. J. Vecchi. Roma, 1961 (Corpus Scriptorum de Musica. Vol. 6);

The Lucidarium / A critical edition, translation, and commentary by J. W. Her­lin­ger. Chi., 1985.