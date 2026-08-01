МАРКЕТТО ПАДУАНСКИЙ
МАРКЕТТО ПАДУАНСКИЙ - итальянский музыкальный теоретик.
В 1305-1306 годах преподавал музыку в кафедральном соборе Падуи. Автор трактатов «Разъяснение в искусстве плавной музыки» («Lucidarium in arte musicae planae», 1317 год или 1318 год), «Фруктовый сад в искусстве размеренной музыки» («Pomerium in arte musicae mensuratae», около 1319 года) и краткого конспекта второго из них (после 1319 года). Маркетто Падуанскому приписывают несколько мотетов, в т. ч. 3-голосный «Радуйся, Царица небес» («Ave Regina celorum»; содержит в акростихе имя Marcus Paduanus).
Трактат «Разъяснение в искусстве плавной музыки» (несмотря на заглавие, обещающее рассмотрение григорианского хорала, - в тогдашних терминах «cantus planus», «musica plana») прославился прежде всего содержащимся в нём учением о гармонии. Впервые в истории музыки Маркетто Падуанский обозначил сопряжение вертикальных интервалов как «тяготение» (tendendum) диссонанса к консонансу. Для украшения консонанса [«ради красоты» (causa pulchritudinis)] и более тесного прилежания сопрягаемых интервалов [«ради необходимости» (causa necessitatis)], по его мнению, целый тон должен делиться не на традиционные пифагорейские большой и малый полутоны (апотому и лимму), но на «хроматический» полутон и «диесу» (микроинтервал). (Подобное обострение тяготений описывается в более поздней теории применительно к аккордовым последовательностям гармонической тональности.) Именно такая, «музыкальная», мотивация послужила причиной для создания необычной (не выдерживающей позитивистской критики с точки зрения музыкальной акустики) теории 5-частного деления целого тона.
Нотные примеры альтерационной хроматики, содержащие специально введённый для неё знак (falsa musica), показывают характернейшие для арс антиква и арс нова сонантные ячейки - прямое свидетельство того, что Маркетто Падуанский был не столько математиком, рассуждающим в категориях пифагорейской музыкальной арифметики, сколько практикующим, тонко слышащим музыкантом. Значителен вклад Маркетто Падуанского и в теорию модальных ладов. В частности, он предложил метод ладовой атрибуции мелодии по использованным в ней видам (species; т. е. интервальным разновидностям звукорядов) кварты и квинты, амбитуса и финалиса; ввёл разветвлённую классификацию типов лада, которая впервые полностью охватила и сложные, нерегулярные распевы (по объёму мелодии в сочетании с основными модальными устоями он выделил «совершенные», «несовершенные», «сверхсовершенные», «смешанные» и «перемешанные» лады; по комбинации видов - «правильный», «неправильный» и «дополненный»).
В трактате «Фруктовый сад...» Маркетто Падуанский впервые развернул целостную теорию мензуральной нотации, включающую двойное и тройное деление бревиса на всех ритмических подуровнях (prima, secunda, tertia divisio). Сплошной «бинарный» тип ритмического деления Маркетто Падуанский назвал «итальянским» (modus Italicus); возможно, его введение было следствием теоретической рефлексии бинарной метрики, наблюдаемой в формах светской музыки итальянского треченто. Впервые описал синкопу не только внутри мензуры, но и сверх неё (аналог позднейшей синкопы, переходящей через тактовую черту).
Сочинения:
Pomerium / Ed. J. Vecchi. Roma, 1961 (Corpus Scriptorum de Musica. Vol. 6);
The Lucidarium / A critical edition, translation, and commentary by J. W. Herlinger. Chi., 1985.