МАРКА (АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА)

МАРКА - в Средневековье пограничный округ, главным образом во Франкском государстве и Священной Римской империи .

Марки об­ла­да­ли во­енной и по­ли­тической ав­то­но­ми­ей; не­ко­то­рые из них ста­ли впо­след­ст­вии тер­ри­то­ри­аль­ны­ми кня­же­ст­ва­ми. Древ­ней­шей маркой бы­ла, ве­ро­ят­но, Бре­тон­ская марка, соз­дан­ная в 753 году Пи­пи­ном Ко­рот­ким . При Кар­ле I Ве­ли­ком уч­ре­ж­де­ны Авар­ская марка, Дат­ская марка, Ис­пан­ская мар­ка, Сорб­ская марка, Фри­уль­ская марка и не­ко­то­рые др.

В IX веке на юге Фран­ции сло­жи­лась Гот­ская марка, ох­ва­ты­вав­шая тер­ри­то­рию Лан­ге­до­ка, на се­ве­ре - Ней­стрий­ская марка, при­зван­ная за­щи­щать стра­ну от на­бе­гов ви­кин­гов и бре­тон­цев. В IX веке в северо-западной Ита­лии воз­ник­ла Ив­рей­ская марка, в центральной Ита­лии, на гра­ни­це с гер­цог­ст­вом Спо­ле­то, - марки Ан­ко­ны, Ка­ме­ри­но и Фер­мо, со­ста­вив­шие позд­нее об­ласть Мар­ке. В X веке уч­ре­ж­де­на об­шир­ная Ве­рон­ская марка (рас­па­лась в XI-XII веках), вклю­чив­шая в се­бя ста­рую Фри­уль­скую марку и Ка­ринтию. В X-XI веков в Свя­щен­ной Римской импе­рии соз­да­ны, в т. ч. си­ла­ми отдельных кня­жеств, мно­го­численные марки на германско-славянской гра­ни­це: не­дол­го­веч­ные марки Бил­лун­гов и Ге­ро­на (со­от­вет­ст­вен­но на зем­лях обод­ри­тов и лю­тичей; унич­то­же­ны в конце X века в хо­де вос­ста­ния сла­вян); Лу­жиц­кая марка, Мей­сен­ская марка, Северная марка, так­же ба­вар­ская Восточная марка (из­вест­на в даль­ней­шем как Ав­ст­рия), Ка­рин­тий­ская (или Шти­рий­ская) марка, Крайн­ская марка и Ис­т­рий­ская марка. В 1157 году на тер­ри­то­рии Северной марки соз­да­на Бран­ден­бург­ская марка; в её пре­де­лах раз­ли­ча­ли Ста­рую, Сред­нюю, Но­вую и Укр­скую марки.

Ино­гда марки уч­ре­ж­да­лись и на др. ру­бе­жах Свя­щен­ной Римской им­пе­рии (например, в X веке на гра­ни­це с французской Флан­д­ри­ей поя­ви­лась Ан­твер­пен­ская марка), а так­же на гра­ни­цах го­су­дарств, не вхо­див­ших в со­став им­пе­рии. В X веке в центральной Фран­ции, на северной гра­ни­це гер­цог­ст­ва Ак­ви­та­ния, воз­ник­ла марка, дав­шая впо­след­ст­вии название граф­ст­ву Марш.

В Анг­лии ста­тус марки име­ли гра­ни­чив­шие с Уэль­сом граф­ст­ва Че­шир, Хе­ре­форд­шир и Шроп­шир. На от­воё­ван­ных у вал­лий­цев зем­лях Уэль­са с конца XI века су­ще­ст­во­ва­ла об­ласть т. н. Вал­лий­ских марок, с 1328 года граф­ст­во Марч (March, по-вал­лий­ски Y Mers). На эту тер­ри­то­рию не рас­про­стра­ня­лись английские за­ко­ны; ме­ст­ные ба­ро­ны при­зна­ва­ли английского ко­ро­ля сво­им сень­о­ром, но не счи­та­ли свои вла­де­ния ча­стью Анг­лии и до 1284 года не пла­ти­ли на­ло­ги в английскую каз­ну. Зем­ли на гра­ни­це Анг­лии и Шот­лан­дии так­же на­зы­ва­лись маркой, при­чём та­ко­вы­ми их рас­смат­ри­ва­ли обе сто­ро­ны; в XIII-XVI веках английский и шотландский ко­ро­ли на­зна­ча­ли специальных «хра­ни­те­лей марок» (за­пад­ной, сред­ней и вос­точ­ной); в XII-XV веках на юго-вос­то­ке Шот­лан­дии су­ще­ст­во­ва­ла сво­его ро­да Восточная марка - граф­ст­во Дан­бар. Не­ко­то­рые по­гра­нич­ные тер­ри­то­рии скандинавских го­су­дарств так­же на­зы­ва­лись марками, например Фин­марк в Шве­ции. Сло­во «марка» проч­но во­шло в ев­ропейскую то­по­ни­мию. К не­му вос­хо­дят на­зва­ния ко­ро­лев­ст­ва Мер­сия, австрийской зем­ли Шти­рия (немецкий Steiermark), а так­же государства Да­нии на многих ев­ропейских язы­ках.

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