МАРКА (АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА)
МАРКА - в Средневековье пограничный округ, главным образом во Франкском государстве и Священной Римской империи.
Марки обладали военной и политической автономией; некоторые из них стали впоследствии территориальными княжествами. Древнейшей маркой была, вероятно, Бретонская марка, созданная в 753 году Пипином Коротким. При Карле I Великом учреждены Аварская марка, Датская марка, Испанская марка, Сорбская марка, Фриульская марка и некоторые др.
В IX веке на юге Франции сложилась Готская марка, охватывавшая территорию Лангедока, на севере - Нейстрийская марка, призванная защищать страну от набегов викингов и бретонцев. В IX веке в северо-западной Италии возникла Иврейская марка, в центральной Италии, на границе с герцогством Сполето, - марки Анконы, Камерино и Фермо, составившие позднее область Марке. В X веке учреждена обширная Веронская марка (распалась в XI-XII веках), включившая в себя старую Фриульскую марку и Каринтию. В X-XI веков в Священной Римской империи созданы, в т. ч. силами отдельных княжеств, многочисленные марки на германско-славянской границе: недолговечные марки Биллунгов и Герона (соответственно на землях ободритов и лютичей; уничтожены в конце X века в ходе восстания славян); Лужицкая марка, Мейсенская марка, Северная марка, также баварская Восточная марка (известна в дальнейшем как Австрия), Каринтийская (или Штирийская) марка, Крайнская марка и Истрийская марка. В 1157 году на территории Северной марки создана Бранденбургская марка; в её пределах различали Старую, Среднюю, Новую и Укрскую марки.
Иногда марки учреждались и на др. рубежах Священной Римской империи (например, в X веке на границе с французской Фландрией появилась Антверпенская марка), а также на границах государств, не входивших в состав империи. В X веке в центральной Франции, на северной границе герцогства Аквитания, возникла марка, давшая впоследствии название графству Марш.
В Англии статус марки имели граничившие с Уэльсом графства Чешир, Херефордшир и Шропшир. На отвоёванных у валлийцев землях Уэльса с конца XI века существовала область т. н. Валлийских марок, с 1328 года графство Марч (March, по-валлийски Y Mers). На эту территорию не распространялись английские законы; местные бароны признавали английского короля своим сеньором, но не считали свои владения частью Англии и до 1284 года не платили налоги в английскую казну. Земли на границе Англии и Шотландии также назывались маркой, причём таковыми их рассматривали обе стороны; в XIII-XVI веках английский и шотландский короли назначали специальных «хранителей марок» (западной, средней и восточной); в XII-XV веках на юго-востоке Шотландии существовала своего рода Восточная марка - графство Данбар. Некоторые пограничные территории скандинавских государств также назывались марками, например Финмарк в Швеции. Слово «марка» прочно вошло в европейскую топонимию. К нему восходят названия королевства Мерсия, австрийской земли Штирия (немецкий Steiermark), а также государства Дании на многих европейских языках.