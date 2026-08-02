МАРК ФРЯЗИН
МАРК ФРЯЗИН - итальянский зодчий конца XV века.
По мнению некоторых итальянских исследователей, был потомком ломбардского каменщика Марко Фризони (Марко да Карона). Н. М. Карамзин приводит итальянскую фамилию Марк Фрязин - Руффо, однако исторические документы, на которые он опирался, не обнаружены. Прибыл в Москву (возможно, из Милана) по приглашению царя Ивана III Васильевича (предположительно в начале 1487 года с посольством Ю. Д. Траханиота) для строительства церквей и палат.
Более известен как один из главных участников первого этапа возведения новых укреплений Московского Кремля. В 1487-1488 годах он «свершил» (предположительно надстроил) цилиндрическую Беклемишевскую башню с тайником-колодцем внутри, в 1491 году вместе с П. А. Солари заложил Никольскую и Фроловскую (с 1658 года Спасская) башни. В 1487-1491 годах (с 1490 года совместно с Солари) возвёл Грановитую палату с первоначальными сдвоенными стрельчатыми окнами. Некоторые исследователи приписывают Марку Фрязину строительство в Московском Кремле 1-столпной казённой палаты (1484 год) и Малой набережной палаты с арками 2-го этажа и широким карнизом (1487 год; обе не сохранились).