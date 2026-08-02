МАРК ФРЯЗИН

МАРК ФРЯЗИН - итальянский зодчий конца XV века.

По мне­нию не­ко­то­рых итальянских ис­сле­до­ва­те­лей, был по­том­ком лом­бард­ско­го ка­мен­щи­ка Мар­ко Фри­зо­ни (Мар­ко да Ка­ро­на). Н. М. Ка­рам­зин при­во­дит итальянскую фа­ми­лию Марк Фрязин - Руф­фо, од­на­ко ис­то­рические до­ку­мен­ты, на ко­то­рые он опи­рал­ся, не об­на­ру­же­ны. При­был в Мо­ск­ву (воз­мож­но, из Ми­ла­на) по при­гла­ше­нию ца­ря Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча (пред­по­ло­жи­тель­но в начале 1487 года с по­соль­ст­вом Ю. Д. Тра­ха­нио­та) для строи­тель­ст­ва церк­вей и па­лат.

Бо­лее из­вес­тен как один из главных уча­ст­ни­ков пер­во­го эта­па воз­ве­дения но­вых ук­ре­п­ле­ний Мо­с­ков­ско­го Крем­ля . В 1487-1488 годах он «свер­шил» (пред­по­ло­жи­тель­но над­стро­ил) ци­лин­д­рическую Бек­ле­ми­шев­скую баш­ню с тай­ни­ком-ко­лод­цем внут­ри, в 1491 году вме­сте с П. А. Со­ла­ри за­ло­жил Ни­коль­скую и Фро­лов­скую (с 1658 года Спас­ская) баш­ни. В 1487-1491 годах (с 1490 года совместно с Со­ла­ри) воз­вёл Гра­но­ви­тую па­ла­ту с пер­во­на­чаль­ны­ми сдво­ен­ны­ми стрель­ча­ты­ми ок­на­ми. Не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли при­пи­сы­ва­ют Марку Фрязину строи­тель­ст­во в Мо­с­ков­ском Крем­ле 1-столп­ной ка­зён­ной па­ла­ты (1484 год) и Ма­лой на­бе­реж­ной па­ла­ты с ар­ка­ми 2-го эта­жа и ши­ро­ким кар­ни­зом (1487 год; обе не сохранились).