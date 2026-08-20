МАРИЙСКИЕ ЯЗЫКИ

МАРИЙСКИЕ ЯЗЫКИ - на­зва­ние че­ты­рёх на­ре­чий и двух ли­те­ра­тур­ных язы­ков ма­рий­цев , от­но­ся­щих­ся к фин­но-волж­ским язы­кам.

Рас­про­стра­не­ны в Рес­пуб­ли­ке Ма­рий Эл, Баш­ки­рии, Та­та­рии, Ки­ров­ской, Сверд­лов­ской, Ни­же­го­род­ской об­лас­тях, Перм­ском крае и не­ко­то­рых других ре­гио­нах РФ. Об­щее чис­ло го­во­ря­щих 487,9 тысяч человек (2002, пе­ре­пись).

На гор­ном на­ре­чии го­во­рят на юго-за­па­де Рес­пуб­ли­ки Ма­рий Эл; оно вклю­ча­ет гор­ный (пра­во­бе­ре­жье Вол­ги) и лес­ной (ле­во­бе­ре­жье) диа­лек­ты . Се­ве­ро-за­пад­ное (вет­луж­ское) на­ре­чие, близ­кое гор­но­му, рас­про­стра­не­но на се­ве­ро-вос­то­ке Ни­же­го­род­ской области и юго-за­па­де Ки­ров­ской области. Чис­ло го­во­ря­щих на этих на­ре­чи­ях около 38 тысяч человек. Лу­го­вое на­ре­чие име­ет йош­кар-олин­ский (центр Рес­пуб­ли­ки Ма­рий Эл), волж­ский (юг Рес­пуб­ли­ки Ма­рий Эл), мор­кин­ско-сер­нур­ский (вос­ток Рес­пуб­ли­ки Ма­рий Эл), пек­ту­ба­ев­ский (се­вер Рес­пуб­ли­ки Ма­рий Эл), сар­да­яль­ско-ар­бор­ский (край­ний вос­ток Рес­пуб­ли­ки Ма­рий Эл) и пи­жан­ский (юг Ки­ров­ской области) диа­лек­ты. Восточное на­ре­чие рас­про­стра­не­но за пре­де­ла­ми Рес­пуб­ли­ки Ма­рий Эл - к вос­то­ку от реки Вят­ка в бас­сей­не Ка­мы и её при­то­ков, вплоть до Ура­ла. Чис­ло го­во­ря­щих на лу­го­вом и восточном на­ре­чи­ях около 450 тысяч человек.

Гор­ное и лу­го­вое на­ре­чия име­ют литературные фор­мы: гор­но-марийский язык (на ос­но­ве козь­мо­демь­ян­ско­го го­во­ра гор­но­го диа­лек­та) и лу­го­вой марийский язык (на ба­зе мор­кин­ско-сер­нур­ско­го диа­лек­та), яв­ляю­щие­ся го­су­дар­ст­вен­ны­ми в Рес­пуб­ли­ке Ма­рий Эл.

Наи­бо­лее зна­чительные раз­ли­чия ме­ж­ду литературным марийским языком в об­лас­ти фо­не­ти­ки: в во­ка­лиз­ме лу­го­во­го марийского языка. 8 глас­ных фо­нем, гор­но-ма­рий­ско­го - 10; в кон­со­нан­тиз­ме лу­го­во­го марийского языка 19 со­глас­ных фо­нем, в гор­но-ма­рий­ском до­пол­ни­тель­но име­ют­ся «т’», «ц», «ф», «х»; для лу­го­во­го марийского языка ха­рак­тер­на ла­би­аль­ная гар­мо­ния глас­ных (см. Син­гар­мо­низм), для гор­но-ма­рий­ско­го - па­ла­таль­ная; в лу­го­вом марийском языке уда­ре­ние в боль­шин­ст­ве слу­ча­ев па­да­ет на по­след­ний пол­ный глас­ный, в гор­но-ма­рий­ском удар­ным яв­ля­ет­ся пред­по­след­ний слог.

От­ме­ча­ет­ся ряд мор­фо­ло­гических раз­ли­чий. В лу­го­вом марийском языке 9 па­де­жей, в гор­но-ма­рий­ском - 10; функ­ции па­де­жей в язы­ках раз­ли­ча­ют­ся. В лу­го­вом марийском языке 4 суф­фик­са мн. ч. (-влак, -ша­мыч, -мыт, -ла), в гор­но-ма­рий­ском – один (-вла), ко­то­рый в от­ли­чие от -влак пи­шет­ся со сло­ва­ми слит­но. В лу­го­вом марийском языке пре­вос­ход­ная сте­пень при­ла­га­тель­ных вы­ра­жа­ет­ся ана­ли­тической фор­мой со сло­вом «эн», в гор­но-ма­рий­ском - со сло­вом «сек»; например, лу­го­вое «эн сай» - гор­но-ма­рий­ское «сек яжо» ‘са­мый хо­ро­ший’. В марийской гла­голь­ной сис­те­ме 2 ин­фи­ни­ти­ва - ос­нов­ной на -аш (в обо­их язы­ках) и ин­фи­ни­тив дол­жен­ст­во­ва­ния - на -ман в лу­го­вом марийском языке и на -мы­ла в гор­но-ма­рий­ском (ср. «тол­ман» - «тол­мы­ла» ‘на­до прийти’). Не все­гда сов­па­да­ют лич­ные окон­ча­ния гла­го­лов, осо­бен­но в ут­вер­дительной и от­ри­цательной фор­ме гла­го­лов 3-го ли­ца мн. ч. в 1-м прош. вр. Про­дук­тив­ные на­кло­не­ния в обо­их язы­ках - ин­ди­ка­тив, им­пе­ра­тив и де­зи­де­ра­тив, в гор­но-ма­рий­ском до­пол­ни­тель­но пред­став­лен ко­ди­цио­на­лис. Около 80% лек­си­ки - об­щие для горного и лугового наречий.

На­ча­ло фор­ми­ро­ва­ния литературных язы­ков ма­рий­цев от­но­сит­ся к 1870-м годам и свя­за­но с дея­тель­но­стью пе­ре­водческой ко­мис­сии (1869-1913) пра­во­слав­но­го Брат­ст­ва свт. Гу­рия. Ею из­да­но 43 кни­ги на марийских на­ре­чи­ях, в основном пе­ре­во­ды с русского языка книг ре­лигиозного со­дер­жа­ния и пер­вые марийские бу­к­ва­ри. На даль­ней­шее раз­ви­тие литературных язы­ков ока­за­ло влия­ние из­да­ние вы­пус­ков «Мар­ла ка­лен­да­ря» (1907-1913), в ко­то­рых на­ча­ли пуб­ли­ко­вать­ся пер­вые марийские ху­дожественные про­из­ве­де­ния.

Марийская пись­мен­ность ос­но­ва­на на ки­рил­ли­це. В 1775 году вы­шла пер­вая пе­чат­ная марийская грам­ма­ти­ка, в ко­то­рой для пе­ре­да­чи марийской фо­не­тической сис­те­мы бы­ли упот­реб­ле­ны бу­к­вы русского ал­фа­ви­та и несколько до­пол­нительных букв. В начале XIX века А. Аль­бин­ский, пе­ре­во­дчик хри­сти­ан­ских книг с русского языка на марийский язык, по­пы­тал­ся усо­вер­шен­ст­во­вать пись­мен­ность. В 1837 году вы­шла его «Че­ре­мис­ская грам­ма­ти­ка», в ко­то­рой впер­вые был опуб­ли­ко­ван ки­рил­лический марийский ал­фа­вит из 39 букв. В 1930-1932 годы пред­при­ни­ма­лась по­пыт­ка пе­ре­вес­ти пись­мен­ность на латинскую гра­фическую ос­но­ву, но она ус­пе­ха не име­ла. В 1938 году Марийский НИИ язы­ка раз­ра­бо­тал современные ал­фа­ви­ты и ор­фо­гра­фию марийских языков.

Сло­ва­ри:

Гор­де­ев Ф. И. Эти­мо­ло­ги­че­ский сло­варь ма­рий­ско­го язы­ка: В 2 т. Йош­кар-Ола, 1979–1983;

Са­ват­ко­ва А. А. Сло­варь гор­но­го на­ре­чия ма­рий­ско­го язы­ка. Йош­кар-Ола, 1981;

Рус­ско-ма­рий­ский сло­варь. М., 1986; Сло­варь ма­рий­ско­го язы­ка. Йош­кар-Ола, 1990–2005. Т. 1–10;

Ва­силь­ев В. М., Са­ват­ко­ва А. А., Уча­ев З. В. Ма­рий­ско-рус­ский сло­варь. Йош­кар-Ола, 1991; Ма­рий ор­фо­гра­фий му­тер (ор­фо­гра­фи­че­ский сло­варь ма­рий­ско­го язы­ка). Йош­кар-Ола, 1992.

Иллюстрации:

Ал­фа­вит гор­но-ма­рий­ско­го язы­ка.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)