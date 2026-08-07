МАРИЙЦЫ
МАРИЙЦЫ - поволжско-финский народ в России, коренное население Республики Марий Эл.
Численность 312,2 тысяч человек (2002 год, перепись). Живут также на северо-западе Башкирии (105,8 тысяч человек; составляют почти 2/3 населения в Мишкинском и Калтасинском районах), в Кировской области (38,9 тысяч человек), на юго-западе Свердловской области (27,9 тысяч человек, в основном в Красноуфимском и Артинском районах), в Татарии (18,8 тысяч человек), Тюменской области (11,0 тысяч человек), Удмуртии (9,0 тысяч человек), Нижегородской области (7,8 тысяч человек), Пермском крае (5,4 тысяч человек), Саратовской (4,0 тысячи человек) и Самарской (3,9 тысяч человек) областях и др. Общая численность 604,3 тысячи человек. Говорят на марийских языках; родным языком не владеют 23,7% марийцев. Распространены также русский (им владеют 97,2% марийцев), у восточных марийцев - татарский и башкирский языки. Верующие - православные и последователи традиционных культов.
Первое письменные упоминание о черемисах (црмис) встречается в переписке хазарского кагана Иосифа (X век). Дореволюционные исследователи (М. А. Кастрен, А. А. Спицын и др.) соотносили их с летописной мерей. В XX веке были сторонники как автохтонного происхождения марийцев. в Ветлужско-Вятском междуречье (А. П. Смирнов, А. Х. Халиков, Г. А. Архипов), так и переселения их предков с юго-запада, с территории мордвы и Рязанского Поочья (О. Н. Бадер, Б. А. Серебренников, Т. Б. Никитина, И. С. Галкин, Д. Е. Казанцев). Наиболее уверенно связывается этногенез марийцев с памятниками типа «Младшего» могильника Ахмылово (V-VII века). В IX-XI веках происходила этническая консолидация марийцев. Ко второй половине II-го тысячелетия сложились различия между марийцами правобережья (горные марийцы - курык марий) и левобережья (луговые марийцы - олык марий) Волги. После вхождения марийцев в Русское государство (XVI век) часть их бежала за Вятку и Каму, положив начало формированию группы восточных марийцев (эрвел марий), испытавших влияние татарской и башкирской культуры; часть передвинулась с правобережья и низовьев Ветлуги в верховья Ветлуги и на Пижму (ветлужские марийцы); часть горных марийцев перешла на чувашский язык.
В 1897 году насчитывалось 375,4 тысяч марийцев. В 1915-1917 годах издавалась первая газета на марийском языке «Война увер» («Военные вести»). В июле 1917 года в Бирске прошёл 1-й Всероссийский съезд марийцев. По решению национального съезда мари (февраль 1918 года, Казань) создан Комиссариат мари; название «марийцы» заменило старое название «черемисы». В 1917-1921 годах выходило несколько газет на марийском языке, в т. ч. в местах проживания восточных марийцев (Елабуге, Уфе и др.). В 1920-1930-х годах создавалась сеть образовательных учреждений на марийском языке. В 1937-1938 годах по обвинению в принадлежности к контрреволюционной буржуазно-националистической организации первое поколение марийской интеллигенции было уничтожено. В конце 1950-х годов все школы были переведены на русский язык обучения. Обучение на марийском языке стало возрождаться с конца 1980-х годов. Действуют общественные организации: «Марий ушем» («Союз мари»; с 1990 года), «Фонд развития культур финно-угорских народов» (с 1992 года) и др. В 1992 году возобновлено проведение Съездов марийского народа, избран действующий орган - Большой всемарийский совет (Мер Кангаш). В 1990 году учреждён праздник марийской письменности - Тиште кече (10 декабря), в 1991 году - День национального героя (26 апреля), в честь погибшего в 1556 году князя Болтуша (Полтыша).
Традиционная культура типична для народов Поволжья и Приуралья. Основное занятие - земледелие (яровые овёс, ячмень, пшеница, полба, просо, бобовые, с XVI-XVII веков - озимая рожь, на юге и юго-востоке - гречиха; основная техническая культура - конопля). Основное пахотное орудие - двусошниковая соха (шога, шогаву) с перекладной полицей. Разводили лошадей, коров, овец; свиней и коз держали не везде, т. к. они считались нечистыми животными (восточные марийцы не имели в хозяйстве свиней до 1950-х годов). Были развиты резьба по дереву (выемчатая, со 2-й половины XIX века - прорезная и рельефная), ткачество, вышивка (мотивы: ромбы, «крючки», парные изображения уток, оленей, коней, с конца XIX века - мотивы веток, цветов, вазонов; в рисунке преобладает красный цвет, в обводке - чёрный), плетение узорных поясов на дощечках, вязание иглой, у восточных марийцев - браное ткачество (кышкеме тур). Металлообработка была запрещена с конца XVIII века.
Традиционное поселение - малодворная деревня (ял, сола), населяемая патронимичной группой, первоначально в основной кучевой планировки, со 2-й половины XIX века - рядовой или уличной. Усадьба (сурт, суртолмо) включала двух- или трёхраздельную избу (перт); летнюю кухню (кудо, куды) с открытым очагом в центре, служившую также культовым местом (ритуальные предметы хранились в заднем помещении - изи кудо), и др. Интерьер избы северно-среднерусской планировки (печь у входа устьем к передней стене) с красным углом в противоположном углу. До XIX века были распространены широкие нары (кугу олымбал), в XIX веке появились полати.
Своеобразие традиционной одежды сохранялось до 1950-х годов. Мужской и женский костюм состоял из штанов (у луговых и горных марийцев - с узким шагом, у восточных - с широким), туникообразных рубахи, кафтана (летний - шовыр, шавыр - из белого холста; зимний - мыжер, мыжар - из белого или тёмного сукна), у женщин - передника (без нагрудника - ончыл шовыч, ончыл сакыш; с нагрудником - сапон, запон). У восточных марийцев бытовали татарский камзол и бешмет. Основной обувью были лапти (йындал, йыдал, едал) прямого и косого плетения; иногда под них надевали мягкие кожаные сапоги (у горных марийцев - пакилка, у луговых - пакила). Онучи летом - из белого холста, зимой - из чёрного сукна, иногда ногу обёртывали очень толсто.
Мужской головной убор - войлочная шапка (упш, теркупш); девичий - венец (вуйонго, вуйшудыш), плетённый из шерстяных ниток или на кожаной основе с монетами. По типу женского головного убора выделяются локальные (в основном эндогамные) группы марийцев: на востоке - шымакшан-марийцы, с головным убором (шымакш) в форме полосы ткани 55×20 см, сшитой на одном конце в виде колпачка на твёрдой основе, сверху повязывали треугольный платок (кум лукан шовыч); на севере - сорокан-марийцев, носили заимствованный у русских убор типа лопатообразной кики (сорока) с вышитым зооморфным орнаментом на очелье; на юге и западе - шарпан-марийцев, с перенятым у тюркских народов Поволжья (чувашей, татар, башкир) полотенчатым убором (шарпан). Древнейший женский головной убор (шурка) - с высоким (до 40 см), обтянутым кумачом навершием и длинной холщовой лопастью сзади, крепившейся к поясу; вышел из употребления во 2-й половине XIX века. Головные, накосные, шейные, наспинные, нагрудные (у луговых марийцев трапециевидные - почкама, у горных марийцев прямоугольные - ширкама), чересплечные, набедренные украшения ранее делались из металла, с конца XVIII века - из монет, пуговиц, раковин каури, бисера и др.
Традиционная пища - лепёшки (эгерче, эгерцы), блины (мелна, мела, мелена) из овсяной и др. яровой муки, трёхслойный блинный пирог (коман мелна), варёные (подкогольо, падкагыль) и печёные (когыль, кагыль, когольо) пироги, каши (густые из крупы - пучымыш; жидкие из муки - немыр, лашаш немыр), колбасы из крупы с мясом и жиром (сокта, шокта) и др. Праздничные хмельные напитки - пиво (пура, сыра), медовуха (пюро).
До XX века сохранялись большие семьи (кугу еш), объединявшиеся в патронимии (урлык, тукым, у восточных марийцев - урмат, насыл). Патронимия имела ритуальную рощу (тукым-ото, насыл-ото), в которой каждой семье выделялось её священное дерево. Бытовали брачный выкуп (олно, олын), левират и сорорат, полигиния (до середины XIX века), минорат. Система терминов родства типична для поволжско-финских народов: бифуркативно-линейный тип в поколении родителей сочетается с линейным типом в поколении эго. Сиблинги эго и родителей делятся по относительному возрасту.
Календарные праздники приурочены к церковному календарю - Святкам (Шортйол, Шартял, Шочъйол, Шорыкйол), Пасхе (Кугече, Великий день), Семику (Семык), Петрову дню (Сюрем, у восточных марийцев - Кюсо) и др. С 1980-х годов проводятся деревенские праздники (ял пайрем). Основная часть марийцев была крещена только в 1740-1760-е годы. В 1-й половине XIX века среди марийцев развернулось движение за возврат к традиционнымкультам; для предотвращения этого в 1830-1850-е годы среди них велась миссионерская работа. Во 2-й половине XIX века сформировалась синкретическая секта «Кугу сорта» («Большая свеча»). Традиционные культы наиболее стойко сохраняются у луговых и восточных марийцев. Распространены вера в духов - хозяев местности (водыж, вадыш, шырт), «матерей» (ава), «владык» (он, хан), родовых духов керемет (позднее они стали представляться злыми духами), духов предков (тошто енг, тошто марий); верховное божество Ош Кугу Юмо (Великий Светлый Бог), владыку загробного мира (Киямат Тера) и др.
По праздникам устраивали моления и жертвоприношения в рощах (кюсото). Проводились «всемарийские» моления (тюня кумалтыш), возобновившиеся в 1991 году. Молениями руководят жрецы (у луговых марийцев - карт, у восточных марийцев - молла, авыз). Существовали колдуны (юзо, локтышо), знахари (эмлызе), гадатели (овылышо, мужан), прорицатели (шинчан-ужшо, ужшо-колшо) и др. Умерших хоронили в долблёных колодах, на могиле ставили столб, шест с изображением птицы на конце, крест, на который вешали полотенца. На сороковой день роль покойного изображал особый человек (вургем чийше), который парился в бане, надевал одежду покойного, садился на почётное место за столом, рассказывал о том, как он провёл эти 40 дней, и давал наказы родным, исполнял особый танец (тупыньла куштымаш) под волынку.
Известны космо- и этногонические мифы (о сотворении мира Юмо и Кереметом в виде ныряющей на дно Мирового океана утки; о мировом древе Онапу и Мировой горе; о женщине, нарушение которой заповеди привело к несчастьям; о семи мирах; о происхождении марийцев от дочери Юмо - Юмын Удыр и т. п.), легенды (тоштые енг ой, тошты шая - о великане Онаре, богатырях Чоткаре и Чумбылате и др.), сказки (йомак, шоя - волшебные, о животных, бытовые и др.), исторические предания (тоштымарий шомак, тоштымары шая - о переселении предков марийцев с запада, о нашествии Чингисхана, о «черемисских войнах», о С. Разине и Е. Пугачёве и др.), былички (ужмо-колмо), драматические жанры, сатирические песни-монологи, заговоры и др.
В традиционной музыке сохранились финно-угорские корни (силлабический тип пения, формульная основа ритма), у восточных марийцев значительно влияние тюркской культуры (господство бесполутоновой пентатоники); на поздний слой народной музыки повлиял русский фольклор. Наряду с преобладающим одноголосием, встречается хоровая гетерофония. Существуют ладовые, ритмические и др. различия между фольклором горных, луговых и восточных марийцев. Из обрядовых песен лучше всего сохранились семейные: свадебные (величальные, корительные, песни-пожелания и др.); колыбельные; похоронные и поминальные (колышо муро); гостевые (величания, пожелания, благодарения, размышления о нравственности, праздничные застольные песни и др.).
К архаическим слоям фольклора относятся также песни в сказках, песни-сказки (муро йомак), в т. ч. о марийских героях - Акпарсе, князе Болтуше и др. Лирические песни: личные (о любви, разлуке, судьбе, радости, печали и др.), песни на социальную тематику (сиротские, солдатские, рекрутские), городские баллады и романсы. Для свадебных, похоронных песен характерна прикреплённость текста к напеву. В конце XIX века распространились неприуроченные «скорые», или «короткие», песни-частушки (лудышмуро у луговых марийцев, такмак у восточных). У восточных марийцев популярен групповой танец «верёвочка» (кандра), характерны также кадрили. До начала XX века моления в священных рощах включали игру на шлемовидных гуслях - кюсле (играли 5-6 мужчин, стоя в ряд); со временем стало преобладать бытовое использование инструмента, к концу XX века он сохранился преимущественно среди горных марийцев (женская традиция).
Волынка (шювыр - мех из бычьего или лошадиного пузыря, парная игровая трубка), обычно звучащая вместе с двухсторонним цилиндрич. барабаном (тюмыр), - главный инструмент свадебного, поминального и др. обрядов (до 1930-х годов), ныне используется для сопровождения песен и плясок. До 1930-х годов применялись деревянные натуральные трубы: тэтрэт пуч - сигнальный мужской инструмент (служил для оповещения о нападении врагов, сборе и др.), идыр пуч (или шыже пуч; буквально - девичья, или осенняя, труба) - инструмент брачной обрядности (на нём играли девушки в период свадеб, каждая свой наигрыш), сюрем пуч - инструмент праздника Сюрем (его звучанию приписывалась способность повышать урожай). Другие традиционные инструменты: смычковый ковыж (с двумя волосяными струнами), музыкальный лук конг-конг, флейта шиялтыш, варган умша ковыж. Во 2-й половине XIX века распространилась гармоника (марла гармонь; сложились местные традиции), затем - балалайка, гитара, баян и др. Первый сборник марийских народных песен издан в 1908 году.
Дополнительная литература:
Эшпай Я. А. Национальные инструменты марийцев. Йошкар-Ола, 1940;
Четкарев К. А. Марийские народные сказки. Йошкар-Ола, 1955;
Крюкова Т. А. Материальная культура марийцев XIX в. Йошкар-Ола, 1956;
Соловьева Г. И. Орнамент марийской вышивки. Йошкар-Ола, 1982;
Соловьева Г. И. Марийская народная резьба по дереву. 2-е изд. Йошкар-Ола, 1989;
Герасимов О. М.Музыкальная культура мари (историко-этнографический очерк). Йошкар-Ола, 1983;
Молотова Т. Л. Марийский народный костюм. Йошкар-Ола, 1992.
Иллюстрации: Архив БРЭ.