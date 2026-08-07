МАРИЙЦЫ

МАРИЙЦЫ - по­волж­ско-финский на­род в Рос­сии, ко­рен­ное на­се­ле­ние Рес­пуб­ли­ки Ма­рий Эл .

Чис­лен­ность 312,2 тысяч человек (2002 год, пе­ре­пись). Жи­вут так­же на се­ве­ро-за­па­де Баш­ки­рии (105,8 тысяч человек; со­став­ля­ют поч­ти 2/3 населения в Миш­кин­ском и Кал­та­син­ском районах), в Ки­ров­ской области (38,9 тысяч человек), на юго-за­па­де Сверд­лов­ской области (27,9 тысяч человек, в основном в Крас­но­уфим­ском и Ар­тин­ском районах), в Та­та­рии (18,8 тысяч человек), Тю­мен­ской области (11,0 тысяч человек), Уд­мур­тии (9,0 тысяч человек), Ни­же­го­род­ской области (7,8 тысяч человек), Перм­ском крае (5,4 тысяч человек), Са­ра­тов­ской (4,0 тысячи человек) и Са­мар­ской (3,9 тысяч человек) об­лас­тях и др. Об­щая чис­лен­ность 604,3 тысячи человек. Го­во­рят на ма­рий­ских язы­ках; род­ным язы­ком не вла­де­ют 23,7% марийцев. Рас­про­стра­не­ны так­же рус­ский (им вла­де­ют 97,2% марийцев), у восточных марийцев - та­тар­ский и баш­кир­ский язы­ки. Ве­рую­щие - пра­во­слав­ные и по­сле­до­ва­те­ли тра­диционных куль­тов.

Пер­вое письменные упо­ми­на­ние о че­ре­ми­сах (црмис) встре­ча­ет­ся в пе­ре­пис­ке ха­зар­ско­го ка­га­на Ио­си­фа (X век). До­ре­во­люционные ис­сле­до­ва­те­ли (М. А. Ка­ст­рен, А. А. Спи­цын и др.) со­от­но­си­ли их с ле­то­пис­ной ме­рей. В XX веке бы­ли сто­рон­ни­ки как ав­то­хтон­но­го про­ис­хо­ж­де­ния марийцев. в Вет­луж­ско-Вят­ском ме­ж­ду­ре­чье (А. П. Смир­нов, А. Х. Ха­ли­ков, Г. А. Ар­хи­пов), так и пе­ре­се­ле­ния их пред­ков с юго-за­па­да, с тер­ри­то­рии морд­вы и Ря­зан­ско­го По­очья (О. Н. Ба­дер, Б. А. Се­реб­рен­ни­ков, Т. Б. Ни­ки­ти­на, И. С. Гал­кин, Д. Е. Ка­зан­цев). Наи­бо­лее уве­рен­но свя­зы­ва­ет­ся эт­но­ге­нез марийцев с па­мят­ни­ка­ми ти­па «Млад­ше­го» могильника Ах­мы­ло­во (V-VII века). В IX-XI веках про­ис­хо­ди­ла эт­ническая кон­со­ли­да­ция марийцев. Ко второй половине II-го тысячелетия сло­жи­лись раз­ли­чия ме­ж­ду марийцами пра­во­бе­ре­жья (гор­ные марийцы - ку­рык ма­рий) и ле­во­бе­ре­жья (лу­го­вые марийцы - олык ма­рий) Вол­ги. По­сле вхо­ж­де­ния марийцев в Русское государство (XVI век) часть их бе­жа­ла за Вят­ку и Ка­му, по­ло­жив на­ча­ло фор­ми­ро­ва­нию груп­пы восточных марийцев (эр­вел ма­рий), ис­пы­тав­ших влия­ние татарской и башкирской куль­ту­ры; часть пе­ре­дви­ну­лась с пра­во­бе­ре­жья и ни­зовь­ев Вет­лу­ги в вер­хо­вья Вет­лу­ги и на Пиж­му (вет­луж­ские марийцы); часть гор­ных марийцев пе­ре­шла на чу­вашский язык.

В 1897 году на­счи­ты­ва­лось 375,4 тысяч марийцев. В 1915-1917 годах из­да­ва­лась пер­вая га­зе­та на марийском языке «Вой­на увер» («Во­ен­ные вес­ти»). В ию­ле 1917 года в Бир­ске про­шёл 1-й Все­российский съезд марийцев. По ре­ше­нию национального съез­да ма­ри (февраль 1918 года, Ка­зань) соз­дан Ко­мис­са­ри­ат ма­ри; название «марийцы» за­ме­ни­ло ста­рое название «че­ре­ми­сы». В 1917-1921 годах вы­хо­ди­ло несколько га­зет на марийском языке, в т. ч. в мес­тах про­жи­ва­ния восточных марийцев (Ела­бу­ге, Уфе и др.). В 1920-1930-х годах соз­да­ва­лась сеть об­ра­зо­вательных уч­ре­ж­де­ний на марийском языке. В 1937-1938 годах по об­ви­не­нию в при­над­леж­но­сти к контр­ре­во­люционной бур­жу­аз­но-на­цио­на­ли­стической ор­га­ни­за­ции пер­вое по­ко­ле­ние марийской ин­тел­ли­ген­ции бы­ло унич­то­же­но. В конце 1950-х годов все шко­лы бы­ли пе­ре­ве­де­ны на русский язык обу­че­ния. Обу­че­ние на марийском языке ста­ло воз­ро­ж­дать­ся с конца 1980-х годов. Дей­ст­ву­ют об­щественные ор­га­ни­за­ции: «Ма­рий ушем» («Со­юз ма­ри»; с 1990 года), «Фонд раз­ви­тия куль­тур фин­но-угор­ских на­ро­дов» (с 1992 года) и др. В 1992 году во­зоб­нов­ле­но про­ве­де­ние Съез­дов марийского на­ро­да, из­бран дей­ст­вую­щий ор­ган - Боль­шой все­ма­рий­ский со­вет (Мер Кан­гаш). В 1990 году уч­ре­ж­дён празд­ник ма­рийской пись­мен­но­сти - Тиш­те ке­че (10 декабря), в 1991 году - День национального ге­роя (26 апреля), в честь по­гиб­ше­го в 1556 году князя Бол­ту­ша (Пол­ты­ша).

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов По­вол­жья и При­ура­лья. Основное за­ня­тие - зем­ле­де­лие (яро­вые овёс, яч­мень, пше­ни­ца, пол­ба, про­со, бо­бо­вые, с XVI-XVII веков - ози­мая рожь, на юге и юго-вос­то­ке - гре­чи­ха; основная тех­ническая куль­ту­ра - ко­но­п­ля). Основное па­хот­ное ору­дие - дву­сош­ни­ко­вая со­ха (шо­га, шо­га­ву) с пе­ре­клад­ной по­ли­цей. Раз­во­ди­ли ло­ша­дей, ко­ров, овец; сви­ней и коз дер­жа­ли не вез­де, т. к. они счи­та­лись не­чис­ты­ми жи­вот­ны­ми (восточные марийцы не име­ли в хо­зяй­ст­ве сви­ней до 1950-х годов). Бы­ли раз­ви­ты резь­ба по де­ре­ву (вы­ем­ча­тая, со 2-й половины XIX века - про­рез­ная и рель­еф­ная), тка­че­ст­во, вы­шив­ка (мо­ти­вы: ром­бы, «крюч­ки», пар­ные изо­бра­же­ния уток, оле­ней, ко­ней, с конца XIX века - мо­ти­вы ве­ток, цве­тов, ва­зо­нов; в ри­сун­ке пре­об­ла­да­ет крас­ный цвет, в об­вод­ке - чёр­ный), пле­те­ние узор­ных поя­сов на до­щеч­ках, вя­за­ние иг­лой, у восточных марийцев - бра­ное тка­че­ст­во (кыш­ке­ме тур). Ме­тал­ло­об­ра­бот­ка бы­ла за­пре­ще­на с конца XVIII века.

Тра­диционное по­се­ле­ние - ма­ло­двор­ная де­рев­ня (ял, со­ла), на­се­ляе­мая па­тро­ни­мичной груп­пой, пер­во­на­чаль­но в основной ку­че­вой пла­ни­ров­ки, со 2-й половины XIX века - ря­до­вой или улич­ной. Усадь­ба (сурт, сур­тол­мо) вклю­ча­ла двух- или трёх­раз­дель­ную из­бу (перт); лет­нюю кух­ню (ку­до, ку­ды) с от­кры­тым оча­гом в цен­тре, слу­жив­шую так­же куль­то­вым ме­стом (ри­ту­аль­ные пред­ме­ты хра­ни­лись в зад­нем по­ме­ще­нии - изи ку­до), и др. Ин­терь­ер из­бы се­вер­но-сред­не­рус­ской пла­ни­ров­ки (печь у вхо­да усть­ем к пе­ред­ней сте­не) с крас­ным уг­лом в про­ти­во­по­лож­ном уг­лу. До XIX века бы­ли рас­про­стра­не­ны ши­ро­кие на­ры (ку­гу олым­бал), в XIX веке поя­ви­лись по­ла­ти.

Свое­об­ра­зие тра­диционной оде­ж­ды со­хра­ня­лось до 1950-х годов. Муж­ской и жен­ский кос­тюм со­сто­ял из шта­нов (у лу­го­вых и гор­ных марийцев - с уз­ким ша­гом, у вос­точ­ных - с ши­ро­ким), ту­ни­ко­об­раз­ных ру­ба­хи, каф­та­на (лет­ний - шо­выр, ша­выр - из бе­ло­го хол­ста; зим­ний - мы­жер, мы­жар - из бе­ло­го или тём­но­го сук­на), у жен­щин - пе­ред­ни­ка (без на­груд­ни­ка - он­чыл шо­выч, он­чыл са­кыш; с на­груд­ни­ком - са­пон, за­пон). У восточных марийцев бы­то­ва­ли татарский кам­зол и беш­мет. Основной обу­вью бы­ли лап­ти (йын­дал, йы­дал, едал) пря­мо­го и ко­со­го пле­те­ния; ино­гда под них на­де­ва­ли мяг­кие ко­жа­ные са­по­ги (у гор­ных марийцев - па­кил­ка, у лу­го­вых - па­ки­ла). Ону­чи ле­том - из бе­ло­го хол­ста, зи­мой - из чёр­но­го сук­на, ино­гда но­гу обёр­ты­ва­ли очень тол­сто.

Муж­ской го­лов­ной убор - вой­лоч­ная шап­ка (упш, тер­купш); де­ви­чий - ве­нец (вуй­он­го, вуй­шу­дыш), пле­тён­ный из шер­стя­ных ни­ток или на ко­жа­ной ос­но­ве с мо­не­та­ми. По ти­пу жен­ско­го го­лов­но­го убо­ра вы­де­ля­ют­ся ло­каль­ные (в основном эн­до­гам­ные) груп­пы марийцев: на вос­то­ке - шы­мак­шан-марийцы, с го­лов­ным убо­ром (шы­макш) в фор­ме по­ло­сы тка­ни 55×20 см, сши­той на од­ном кон­це в ви­де кол­пач­ка на твёр­дой ос­но­ве, свер­ху по­вя­зы­ва­ли тре­уголь­ный пла­ток (кум лу­кан шо­выч); на се­ве­ре - со­ро­кан-марийцев, но­си­ли за­им­ст­во­ван­ный у рус­ских убор ти­па ло­па­то­об­раз­ной ки­ки (со­ро­ка) с вы­ши­тым зоо­морф­ным ор­на­мен­том на оче­лье; на юге и за­па­де - шар­пан-марийцев, с пе­ре­ня­тым у тюркских на­ро­дов По­вол­жья (чу­ва­шей, та­тар, баш­кир) по­ло­тен­ча­тым убо­ром (шар­пан). Древ­ней­ший жен­ский го­лов­ной убор (шур­ка) - с вы­со­ким (до 40 см), об­тя­ну­тым ку­ма­чом на­вер­ши­ем и длин­ной хол­що­вой ло­па­стью сза­ди, кре­пив­шей­ся к поя­су; вы­шел из упот­реб­ле­ния во 2-й половине XIX века. Го­лов­ные, на­кос­ные, шей­ные, на­спин­ные, на­груд­ные (у лу­го­вых марийцев тра­пе­цие­вид­ные - поч­ка­ма, у гор­ных марийцев пря­мо­уголь­ные - шир­ка­ма), че­рес­плеч­ные, на­бед­рен­ные ук­ра­ше­ния ра­нее де­ла­лись из ме­тал­ла, с конца XVIII века - из мо­нет, пу­го­виц, ра­ко­вин кау­ри, би­се­ра и др.

Тра­диционная пи­ща - ле­пёш­ки (эгер­че, эгер­цы), бли­ны (мел­на, ме­ла, ме­ле­на) из ов­ся­ной и др. яро­вой му­ки, трёх­слой­ный блин­ный пи­рог (ко­ман мел­на), ва­рё­ные (под­ко­го­льо, пад­ка­гыль) и пе­чё­ные (ко­гыль, ка­гыль, ко­го­льо) пи­ро­ги, ка­ши (гус­тые из кру­пы - пу­чы­мыш; жид­кие из му­ки - не­мыр, ла­шаш не­мыр), кол­ба­сы из кру­пы с мя­сом и жи­ром (сок­та, шок­та) и др. Празд­нич­ные хмель­ные на­пит­ки - пи­во (пу­ра, сы­ра), ме­до­ву­ха (пю­ро).

До XX века со­хра­ня­лись боль­шие се­мьи (ку­гу еш), объ­е­ди­няв­шие­ся в па­тро­ни­мии (ур­лык, ту­кым, у восточных марийцев - ур­мат, на­сыл). Па­тро­ни­мия име­ла ри­ту­аль­ную ро­щу (ту­кым-ото, на­сыл-ото), в ко­то­рой ка­ж­дой се­мье вы­де­ля­лось её свя­щен­ное де­ре­во. Бы­то­ва­ли брач­ный вы­куп (ол­но, олын), ле­ви­рат и со­ро­рат, по­ли­ги­ния (до середины XIX века), ми­но­рат. Сис­те­ма тер­ми­нов род­ст­ва ти­пич­на для по­волж­ско-финских на­ро­дов: би­фур­ка­тив­но-ли­ней­ный тип в по­ко­ле­нии ро­ди­те­лей со­че­та­ет­ся с ли­ней­ным ти­пом в по­ко­ле­нии эго. Сиб­лин­ги эго и ро­ди­те­лей де­лят­ся по от­но­сительному воз­рас­ту.

Ка­лен­дар­ные празд­ни­ки при­уро­че­ны к цер­ков­но­му ка­лен­да­рю - Свят­кам (Шор­тйол, Шар­тял, Шочъйол, Шо­рык­йол), Пас­хе (Ку­ге­че, Ве­ли­кий день), Се­ми­ку (Се­мык), Пет­ро­ву дню (Сю­рем, у восточных марийцев - Кю­со) и др. С 1980-х годов про­во­дят­ся де­ре­вен­ские празд­ни­ки (ял пай­рем). Основная часть марийцев бы­ла кре­ще­на толь­ко в 1740-1760-е годы. В 1-й половине XIX века сре­ди марийцев раз­вер­ну­лось дви­же­ние за воз­врат к тра­диционнымкуль­там; для пре­дот­вра­ще­ния это­го в 1830-1850-е годы сре­ди них ве­лась мис­сио­нер­ская ра­бо­та. Во 2-й половине XIX века сфор­ми­ро­ва­лась син­кре­тическая сек­та «Ку­гу сор­та» («Боль­шая све­ча»). Тра­диционные куль­ты наи­бо­лее стой­ко со­хра­ня­ют­ся у лу­го­вых и восточных марийцев. Рас­про­стра­не­ны ве­ра в ду­хов - хо­зя­ев ме­ст­но­сти (во­дыж, ва­дыш, шырт), «ма­те­рей» (ава), «вла­дык» (он, хан), ро­до­вых ду­хов ке­ре­мет (позд­нее они ста­ли пред­став­лять­ся злы­ми ду­ха­ми), ду­хов пред­ков (тош­то енг, тош­то ма­рий); вер­хов­ное бо­же­ст­во Ош Ку­гу Юмо (Ве­ли­кий Свет­лый Бог), вла­ды­ку за­гроб­но­го ми­ра (Кия­мат Те­ра) и др.

По празд­ни­кам уст­раи­ва­ли мо­ле­ния и жерт­во­при­но­ше­ния в ро­щах (кю­со­то). Про­во­ди­лись «все­ма­рий­ские» мо­ле­ния (тю­ня ку­мал­тыш), во­зоб­но­вив­шие­ся в 1991 году. Мо­ле­ния­ми ру­ко­во­дят жре­цы (у лу­го­вых марийцев - карт, у восточных марийцев - мол­ла, авыз). Су­ще­ст­во­ва­ли кол­ду­ны (юзо, лок­ты­шо), зна­ха­ри (эм­лы­зе), га­да­те­ли (овы­лы­шо, му­жан), про­ри­ца­те­ли (шин­чан-уж­шо, уж­шо-кол­шо) и др. Умер­ших хо­ро­ни­ли в долб­лё­ных ко­ло­дах, на мо­ги­ле ста­ви­ли столб, шест с изо­бра­же­ни­ем пти­цы на кон­це, крест, на ко­то­рый ве­ша­ли по­ло­тен­ца. На со­ро­ко­вой день роль по­кой­но­го изо­бра­жал осо­бый че­ло­век (вур­гем чий­ше), ко­то­рый па­рил­ся в ба­не, на­де­вал оде­ж­ду по­кой­но­го, са­дил­ся на по­чёт­ное ме­сто за сто­лом, рас­ска­зы­вал о том, как он про­вёл эти 40 дней, и да­вал на­ка­зы род­ным, ис­пол­нял осо­бый та­нец (ту­пынь­ла куш­ты­маш) под во­лын­ку.

Из­вест­ны кос­мо- и эт­но­го­ни­че­ские ми­фы (о со­тво­ре­нии ми­ра Юмо и Ке­ре­ме­том в ви­де ны­ряю­щей на дно Ми­ро­во­го океа­на ут­ки; о ми­ро­вом дре­ве Она­пу и Ми­ро­вой го­ре; о жен­щи­не, на­ру­ше­ние ко­то­рой за­по­ве­ди при­ве­ло к не­сча­сть­ям; о се­ми ми­рах; о про­ис­хо­ж­де­нии марийцев от до­че­ри Юмо - Юмын Удыр и т. п.), ле­ген­ды (тош­тые енг ой, тош­ты шая - о ве­ли­ка­не Она­ре, бо­га­ты­рях Чот­ка­ре и Чум­бы­ла­те и др.), сказ­ки (йо­мак, шоя - вол­шеб­ные, о жи­вот­ных, бы­то­вые и др.), ис­то­рические пре­да­ния (тош­ты­ма­рий шо­мак, тош­ты­ма­ры шая - о пе­ре­се­ле­нии пред­ков марийцев с за­па­да, о на­ше­ст­вии Чин­гис­ха­на, о «че­ре­мис­ских вой­нах», о С. Ра­зи­не и Е. Пу­га­чё­ве и др.), бы­лич­ки (уж­мо-кол­мо), дра­ма­тические жан­ры, са­ти­рические пес­ни-мо­но­ло­ги, за­го­во­ры и др.

В тра­диционной му­зы­ке со­хра­ни­лись фин­но-угор­ские кор­ни (сил­ла­бический тип пе­ния, фор­муль­ная ос­но­ва рит­ма), у восточных марийцев зна­чи­тель­но влия­ние тюркской куль­ту­ры (гос­под­ство бес­по­лу­то­но­вой пен­та­то­ни­ки); на позд­ний слой народной му­зы­ки по­вли­ял русский фольк­лор. На­ря­ду с пре­об­ла­даю­щим од­но­го­ло­си­ем, встре­ча­ет­ся хо­ро­вая ге­те­ро­фо­ния. Су­ще­ст­ву­ют ла­до­вые, рит­мические и др. раз­ли­чия ме­ж­ду фольк­ло­ром гор­ных, лу­го­вых и восточных марийцев. Из об­ря­до­вых пе­сен луч­ше все­го со­хра­ни­лись се­мей­ные: сва­деб­ные (ве­ли­чаль­ные, ко­ри­тель­ные, пес­ни-по­же­ла­ния и др.); ко­лы­бель­ные; по­хо­рон­ные и по­ми­наль­ные (ко­лы­шо му­ро); гос­те­вые (ве­ли­ча­ния, по­же­ла­ния, бла­го­да­ре­ния, раз­мыш­ле­ния о нрав­ст­вен­но­сти, празд­нич­ные за­столь­ные пес­ни и др.).

К ар­ха­ическим сло­ям фольк­ло­ра от­но­сят­ся так­же пес­ни в сказ­ках, пес­ни-сказ­ки (му­ро йо­мак), в т. ч. о марийских ге­ро­ях - Ак­пар­се, кня­зе Бол­ту­ше и др. Ли­рические пес­ни: лич­ные (о люб­ви, разлу­ке, судь­бе, ра­до­сти, пе­ча­ли и др.), пес­ни на со­ци­аль­ную те­ма­ти­ку (си­рот­ские, сол­дат­ские, рек­рут­ские), городские бал­ла­ды и ро­ман­сы. Для сва­деб­ных, по­хо­рон­ных пе­сен ха­рак­тер­на при­кре­п­лён­ность тек­ста к на­пе­ву. В конце XIX века рас­про­стра­ни­лись не­при­уро­чен­ные «ско­рые», или «ко­рот­кие», пес­ни-час­туш­ки (лу­дыш­му­ро у лу­го­вых марийцев, так­мак у вос­точ­ных). У восточных марийцев по­пу­ля­рен груп­по­вой та­нец «ве­рё­воч­ка» (кан­д­ра), ха­рак­тер­ны так­же кад­ри­ли. До начала XX века мо­ле­ния в свя­щен­ных ро­щах вклю­ча­ли иг­ру на шле­мо­вид­ных гус­лях - кюс­ле (иг­ра­ли 5-6 муж­чин, стоя в ряд); со вре­ме­нем ста­ло пре­об­ла­дать бы­то­вое ис­поль­зо­ва­ние ин­ст­ру­мен­та, к концу XX века он со­хра­нил­ся пре­имущественно сре­ди гор­ных марийцев (жен­ская тра­ди­ция).

Во­лын­ка (шю­выр - мех из бычь­е­го или ло­ша­ди­но­го пу­зы­ря, пар­ная иг­ро­вая труб­ка), обыч­но зву­ча­щая вме­сте с двух­сторон­ним ци­лин­д­рич. ба­ра­ба­ном (тю­мыр), - главный ин­ст­ру­мент сва­деб­но­го, по­ми­наль­но­го и др. об­ря­дов (до 1930-х годов), ны­не ис­поль­зу­ет­ся для со­про­во­ж­де­ния пе­сен и пля­сок. До 1930-х годов при­ме­ня­лись де­ревянные на­ту­раль­ные тру­бы: тэт­рэт пуч - сиг­наль­ный муж­ской ин­ст­ру­мент (слу­жил для опо­ве­ще­ния о на­па­де­нии вра­гов, сбо­ре и др.), идыр пуч (или шы­же пуч; буквально - де­ви­чья, или осен­няя, тру­ба) - ин­ст­ру­мент брач­ной об­ряд­но­сти (на нём иг­ра­ли де­вуш­ки в пе­ри­од сва­деб, ка­ж­дая свой наи­грыш), сю­рем пуч - ин­ст­ру­мент празд­ни­ка Сю­рем (его зву­ча­нию при­пи­сы­ва­лась спо­соб­ность по­вы­шать уро­жай). Другие тра­диционные ин­ст­ру­мен­ты: смыч­ко­вый ко­выж (с дву­мя во­ло­ся­ны­ми стру­на­ми), му­зы­каль­ный лук конг-конг, флей­та ши­ял­тыш, вар­ган ум­ша ко­выж. Во 2-й половине XIX века рас­про­стра­ни­лась гар­мо­ни­ка (мар­ла гар­монь; сло­жи­лись ме­ст­ные тра­ди­ции), за­тем - ба­ла­лай­ка, ги­та­ра, ба­ян и др. Пер­вый сборник марийских народных пе­сен из­дан в 1908 году.

Дополнительная литература:

Эш­пай Я. А. На­цио­наль­ные ин­ст­ру­мен­ты ма­рий­цев. Йош­кар-Ола, 1940;

Чет­ка­рев К. А. Ма­рий­ские на­род­ные сказ­ки. Йош­кар-Ола, 1955;

Крю­ко­ва Т. А. Ма­те­ри­аль­ная куль­ту­ра ма­рий­цев XIX в. Йош­кар-Ола, 1956;

Со­ловь­е­ва Г. И. Ор­на­мент ма­рийской вы­шив­ки. Йош­кар-Ола, 1982;

Со­ловь­е­ва Г. И. Ма­рий­ская на­род­ная резь­ба по де­ре­ву. 2-е изд. Йош­кар-Ола, 1989;

Ге­ра­си­мов О. М.Музы­каль­ная куль­ту­ра ма­ри (ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фи­че­ский очерк). Йош­кар-Ола, 1983;

Мо­ло­то­ва Т. Л. Ма­рий­ский на­род­ный кос­тюм. Йош­кар-Ола, 1992.

Иллюстрации: Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)