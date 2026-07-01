МАРИЯ НИКОЛАЕВНА (ЛЕЙХТЕНБЕРГСКАЯ)

Дочь императора Николая I , великая княгиня, герцогиня Лейхтенбергская , первая хозяйка Мариинского дворца, президент Академии художеств .

Юность. Первое замужество

Была вторым ребенком в царской семье. Несмотря на то, что первоначально, по свидетельству императрицы, Николай был не слишком рад появлению дочери, ожидая сына, спустя некоторое время он очень полюбил девочку. Тем более, что Мария была весьма на него похожа. В дневнике полковника Ф. Гагерна можно прочитать следующее: «Старшая, великая княгиня Мария Николаевна, супруга герцога Лейхтенбергского, мала ростом, но чертами лица и характером — вылитый отец. Профиль её имеет большое сходство с профилем императрицы Екатерины в годы в её юности. Великая княгиня Мария — любимица отца, и полагают, что в случае кончины императрицы она приобрела бы большое влияние... Великая княгиня Мария Николаевна обладает, конечно же, многими дарованиями, равно как и желанием повелевать; уже в первые дни замужества она приняла в свои руки бразды правления».

С будущим мужем герцогом Максимилианом Лейхтенбергским Мария познакомилась в 1837 г. в Баварии. Молодые люди прониклись сильной взаимной симпатией. В октябре следующего года в Царском Селе произошла помолвка. 5 декабря пара была обручена, несмотря на принадлежность будущего мужа к католической вере. Мария изъявила желание жить с ним в России. В июле 1839 г. состоялось венчание по двум обрядам - православному и католическому.

Жила молодая семья в Южном павильоне Малого Эрмитажа. Заканчивалась отделка Мариинского дворца. После этого молодые поселились там. Николай подарил дочери имение Сергиевка в Петергофе. Там был построен великолепный дворец. Максимилиана Николай удостоил титулом Его Императорского Высочества. Наследникам супружеской четы государь в 1852 г. пожаловал титул князей Романовских. Дети были крещены по православному обряду. Всего в браке их родилось 7.

Мариинский дворец стал герцогской резиденцией. Максимилиан был также президентом Академии художеств. Супруги уделяли много времени благотворительности.

Постепенно любовь супругов сошла на «нет». Они все больше отдалялись друг от друга. В 1852 г. герцог скончался от чахотки. После его смерти место главы АХ перешло к его жене.

Последние годы

В 1853 г. втайне от отца Мария вступила в морганатический брак с графом Григорием Александровичем Строгановым. Почти все время супруги старались жить в Европе. Однако и этот брак не принес Марии счастья. В итоге, она обосновалась во Флоренции, стала покупать картины для своей виллы. Тяжелая и длительная болезнь сильно изменила ее. Скончалась герцогиня в 1876 г.