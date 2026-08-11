МАРИВО ПЬЕР
МАРИВО ПЬЕР КАРЛЕ ДЕ ШАМБЛЕН ДЕ - французкий писатель, член Французской академии (1742 год).
Сын мелкого нормандского дворянина. В 1710-1713 годах учился на юридическом факультете Парижского университета. Был завсегдатаем многочисленнхы литературных салонов и кружков Парижа. Разорившись (1720 год), был вынужден зарабатывать на жизнь литературным трудом. Сблизившись с Б. Фонтенелем, в «споре о древних и новых» выступал на стороне «новых».
В раннем творчестве Мариво использовал художественные принципы барокко и классицизма: комедия «Осторожный и уравновешенный отец» («Le père prudent et équitable», 1712 год), ироикомическая поэма «Илиада наизнанку» («L’Iliade travestie», 1716 год), пародийная эпопея в прозе «Телемак наизнанку» («T ́el ́emaque travesti», 1717 год, издана в 1736 году), трагедия «Ганнибал» («Annibal», поставлена в 1720) году и др.
Пытался воскресить жанр галантно-авантюрного романа в духе прециозности по образцу Г. де К. де Ла Кальпренеда, М. Ле Руа де Гомбервиля, Мадлены и Жоржа де Скюдери [романы «Фарзамон, или Новые романические безумства» («Pharsamon, ou les nouvelles folies romanesques», 1712 год, издана в 1737 году), «Удивительные действия взаимного влечения» («Les effets surprenants de la sympathie», том 1-5, 1713-1714 годы)], однако в романе «Карета, застрявшая в грязи» («La voiture embourbée», 1714 год) выступил с пародией на манерный стиль прециозной литературы. С 1720-х годов приобрёл известность как автор комедий, в которых отошёл от классицистических канонов, развивая приёмы итальянского театра, прежде всего - комедии дель арте.
Стиль Мариво получил название «мариводаж»; для комедий характерны изящное развитие интриги (часто построенной на переодевании и «неузнавании» персонажей), тонкий психологизм в изображении характеров, ироническая и игриво-насмешливая манера описания галантных похождений: «Арлекин, воспитанный любовью» («Arlequin poli par l’amour», 1720 год), «Сюрприз любви» («La surprise de l’amour», 1723 год), «Двойное непостоянство» («La double inconstance», 1723 год), «Игра любви и случая» («Le jeu de l’amour et du hasard», 1730 год, русский перевод 1769 год; сюжет использован А. С. Пушкиным в повести «Барышня-крестьянка»), «Ложные признания» («Les fausses confidences», 1738 год; русский перевод под названием «Обман в пользу любви», 1827 год) и др.
Мариво - один из крупных мастеров французских социально-психологической прозы; в незавершённых романах «Жизнь Марианны» («La vie de Marianne», часть 1-11, 1731-1741 годы; русский перевод 1762 год, 1968 год; многочисленные экранизации) и «Удачливый крестьянин» («Le paysan parvenu», 1734-1735, русский перевод 1970 год), во многом продолжающих традиции плутовского романа, Мариво виртуозно раскрыл внутренний мир героев, вынужденных бороться за своё место во враждебном мире. Мариво был также известен как журналист: вдохновляясь опытом Дж. Аддисона, выпускал нравоописательные журналы «Le spectateur français» (1721-1724 годы), «Le cabinet du philosophe» (1734 год) и др.
Сочинения:
Комедии. М., 1961; Удачливый крестьянин. М.,1970;
Th ́e ̂atre complet. P., 2000–2005. Vol. 1–2.