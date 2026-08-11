МАРИВО ПЬЕР

МАРИВО ПЬЕР КАРЛЕ ДЕ ШАМБЛЕН ДЕ - французкий пи­са­тель, член Французской ака­де­мии (1742 год).

Сын мел­ко­го нор­манд­ско­го дво­ря­ни­на. В 1710-1713 годах учил­ся на юри­дическом факультете Па­риж­ско­го университета. Был за­все­гда­та­ем мно­го­численнхы литературных са­ло­нов и круж­ков Па­ри­жа. Ра­зо­рив­шись (1720 год), был вы­ну­ж­ден за­ра­ба­ты­вать на жизнь литературным тру­дом. Сбли­зив­шись с Б. Фон­те­не­лем, в «спо­ре о древ­них и но­вых» вы­сту­пал на сто­ро­не «но­вых».

В ран­нем твор­че­ст­ве Мариво ис­поль­зо­вал ху­дожественные прин­ци­пы ба­рок­ко и клас­си­циз­ма : ко­ме­дия «Ос­то­рож­ный и урав­но­ве­шен­ный отец» («Le père prudent et équitable», 1712 год), ирои­ко­ми­че­ская по­эма «Илиа­да на­из­нан­ку» («L’Iliade travestie», 1716 год), па­ро­дий­ная эпо­пея в про­зе «Те­ле­мак на­из­нан­ку» («T ́el ́emaque travesti», 1717 год, издана в 1736 году), тра­ге­дия «Ган­ни­бал» («Anni­bal», поставлена в 1720) году и др.

Пы­тал­ся вос­кре­сить жанр га­лант­но-аван­тюр­но­го ро­ма­на в ду­хе пре­ци­оз­но­сти по об­раз­цу Г. де К. де Ла Кальп­ре­не­да, М. Ле Руа де Гом­бер­ви­ля, Мад­ле­ны и Жор­жа де Скю­де­ри [ро­ма­ны «Фар­за­мон, или Но­вые ро­ма­ни­че­ские бе­зум­ст­ва» («Phar­samon, ou les nouvelles folies romanes­ques», 1712 год, издана в 1737 году), «Уди­ви­тель­ные дей­ст­вия вза­им­но­го вле­че­ния» («Les effets surprenants de la sympa­thie», том 1-5, 1713-1714 годы)], од­на­ко в ро­ма­не «Ка­ре­та, за­стряв­шая в гря­зи» («La voiture em­bourbée», 1714 год) вы­сту­пил с па­ро­ди­ей на ма­нер­ный стиль пре­ци­оз­ной литературы. С 1720-х годов при­об­рёл из­вест­ность как ав­тор ко­ме­дий , в ко­то­рых ото­шёл от клас­си­ци­стических ка­но­нов, раз­ви­вая приё­мы итальянского те­ат­ра, пре­ж­де все­го - ко­ме­дии дель ар­те.

Стиль Мариво по­лу­чил на­зва­ние «ма­ри­во­даж»; для ко­ме­дий ха­рак­тер­ны изящ­ное раз­ви­тие ин­три­ги (час­то по­стро­ен­ной на пе­ре­оде­ва­нии и «не­уз­на­ва­нии» пер­со­на­жей), тон­кий пси­хо­ло­гизм в изо­бра­же­нии ха­рак­те­ров, иро­ническая и иг­ри­во-на­смеш­ли­вая ма­не­ра опи­са­ния га­лант­ных по­хо­ж­де­ний: «Ар­ле­кин, вос­пи­тан­ный лю­бо­вью» («Arlequin poli par l’amo­ur», 1720 год), «Сюр­приз люб­ви» («La sur­prise de l’amour», 1723 год), «Двой­ное не­по­сто­ян­ст­во» («La double inconstance», 1723 год), «Иг­ра люб­ви и слу­чая» («Le jeu de l’amour et du hasard», 1730 год, русский перевод 1769 год; сю­жет ис­поль­зо­ван А. С. Пуш­ки­ным в по­вес­ти «Ба­рыш­ня-кре­сть­ян­ка»), «Лож­ные при­зна­ния» («Les fausses con­fidences», 1738 год; русский перевод под названием «Об­ман в поль­зу люб­ви», 1827 год) и др.

Мариво - один из круп­ных мас­те­ров французских со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гической про­зы; в не­за­вер­шён­ных ро­ма­нах «Жизнь Ма­ри­ан­ны» («La vie de Marianne», часть 1-11, 1731-1741 годы; русский перевод 1762 год, 1968 год; мно­го­численные эк­ра­ни­за­ции) и «Удач­ли­вый кре­сть­я­нин» («Le paysan parvenu», 1734-1735, русский перевод 1970 год), во мно­гом про­дол­жаю­щих тра­ди­ции плу­тов­ско­го ро­ма­на , Мариво вир­ту­оз­но рас­крыл внут­рен­ний мир ге­ро­ев, вы­ну­ж­ден­ных бо­роть­ся за своё ме­сто во вра­ж­деб­ном ми­ре. Мариво был так­же из­вес­тен как жур­на­лист: вдох­нов­ля­ясь опы­том Дж. Ад­ди­со­на, вы­пус­кал нра­во­опи­сательные жур­на­лы «Le spectateur français» (1721-1724 годы), «Le cabinet du philosophe» (1734 год) и др.

Сочинения:

Ко­ме­дии. М., 1961; Удач­ли­вый кре­сть­я­нин. М.,1970;

Th ́e ̂atre complet. P., 2000–2005. Vol. 1–2.