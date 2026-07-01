МАРИМБА
МАРИМБА - музыкальный инструмент, ударный идиофон; тип ксилофона.
Состоит из набора деревянных пластин разной толщины и размера, расположенных в определённом порядке; под каждой пластиной помещён резонатор. Звук извлекают палочками. Родина инструмента - Тропическая Африка; здесь маримба широко распространена в традиционной культуре разных стран под различными названиями (причём одни и те же слова могут обозначать и маримба, и ламеллафон). Африканские маримбы бывают разных размеров (от маленьких переносных до больших, на которых играют несколько человек одновременно), с разным количеством пластин (2-20); резонаторы изготавливаются из полых высушенных тыкв либо плодов баобаба. Маримба используется как одиночный инструмент и в ансамбле. Из Западной Африки инструмент завезён невольниками в Латинскую Америку, где существует в нескольких вариантах у негров, мулатов, креолов и индейцев. Богатыми техническими и выразительными возможностями обладает т. н. двойная маримбп - национальный инструмент Гватемалы; состоит из 2 отдельных инструментов разного размера и диапазона, на которых играют 7 музыкантов (4 на большом, 3 на малом), каждый в своём регистре. Двойную маримбу построил в 1894 году С. Уртадо (сначала с диатоническим, затем с хроматическим звукорядом). В Гватемале функционируют десятки высокопрофессиональных маримбовых ансамблей.
В Северной Америке и Европе маимба стала известна в 1912 года: С. Уртадо с ансамблем хроматических маримб совершил международные гастроли и сделал записи латино-американской и популярной классической музыки. Усовершенствованием маримб занимались также Дж. К. Диген и Ю. Лиди (США, 1910-е годы). Популярности инструмента способствовал виртуоз, композитор и педагог К. О. Массер (США).
Современная оркестровая маримба, или маримбафон (итальянский marimbafono), состоит из набора пластин (клавиш), расположенных параллельно в 2 ряда; характерны вертикально подвешенные под пластинами резонирующие трубы с донышками. Строй маримбы - от «до» большой октавы по звучанию (т. е. октавой ниже ксилофона), диапазон - 5 и более октав (больше, чем у ксилофона). Играют 2 или 4 (редко 6) палочками; характер звука зависит от материала, из которого изготовлены палочки (дерево, резина, другие натуральные и синтетические материалы), в целом он мягче, чем у ксилофона. Л. Яначек первым включил маримбу в партитуры опер. Оркестровые партии и сольные сочинения для маримбы создали К. Орф, П. Булез, Л. Берио, К. А. Хартман, Х. В. Хенце, Б. А. Циммерман, Э. Вила-Лобос, Дж. Дракман, Э. Томас, концерты для маримбы с оркестром - Д. Мийо (1947 год), композитор Х. А. Сармиентос, композитор Д. Масланка и др. Крупнейшие исполнители - маримбафонистки В. Ченоуэт (США), К. Абэ (Япония).