МАРИМБА

МАРИМБА - музыкальный ин­ст­ру­мент, удар­ный идио­фон ; тип кси­ло­фо­на.

Со­сто­ит из на­бо­ра де­ревянных пла­стин раз­ной тол­щи­ны и раз­ме­ра, рас­по­ло­жен­ных в оп­ре­де­лён­ном по­ряд­ке; под ка­ж­дой пла­сти­ной по­ме­щён ре­зо­на­тор. Звук из­вле­ка­ют па­лоч­ка­ми. Ро­ди­на ин­ст­ру­мен­та - Тро­пическая Аф­ри­ка; здесь маримба ши­ро­ко рас­про­стра­не­на в тра­диционной куль­ту­ре раз­ных стран под различными на­зва­ния­ми (при­чём од­ни и те же сло­ва мо­гут обо­зна­чать и маримба, и ла­мел­ла­фон ). Африканские маримбы бы­ва­ют раз­ных раз­ме­ров (от ма­лень­ких пе­ре­нос­ных до боль­ших, на ко­то­рых иг­ра­ют несколько че­ло­век од­но­вре­мен­но), с раз­ным ко­ли­че­ст­вом пла­стин (2-20); ре­зо­на­то­ры из­го­тав­ли­ва­ют­ся из по­лых вы­су­шен­ных тыкв ли­бо пло­дов бао­ба­ба. Маримба ис­поль­зу­ет­ся как оди­ноч­ный ин­ст­ру­мент и в ан­самб­ле. Из Западной Аф­ри­ки ин­ст­ру­мент за­ве­зён не­воль­ни­ка­ми в Латинскую Аме­ри­ку, где су­ще­ст­ву­ет в не­сколь­ких ва­ри­ан­тах у нег­ров, му­ла­тов, кре­о­лов и ин­дей­цев. Бо­га­ты­ми тех­ническими и вы­ра­зи­тель­ны­ми воз­мож­но­стя­ми об­ла­да­ет т. н. двой­ная маримбп - национальный ин­ст­ру­мент Гва­те­ма­лы; со­сто­ит из 2 отдельных ин­ст­ру­мен­тов раз­но­го раз­ме­ра и диа­па­зо­на , на ко­то­рых иг­ра­ют 7 му­зы­кан­тов (4 на боль­шом, 3 на ма­лом), ка­ж­дый в сво­ём ре­ги­ст­ре. Двой­ную маримбу по­стро­ил в 1894 году С. Ур­та­до (сна­ча­ла с диа­то­ническим, за­тем с хро­ма­тическим зву­ко­ря­дом). В Гва­те­ма­ле функ­цио­ни­ру­ют де­сят­ки вы­со­ко­про­фес­сио­наль­ных ма­рим­бо­вых ан­самб­лей.

В Северной Аме­ри­ке и Ев­ро­пе маимба ста­ла из­вест­на в 1912 года: С. Ур­та­до с ан­самб­лем хро­ма­ти­че­ских маримб со­вер­шил ме­ж­ду­народные га­ст­ро­ли и сде­лал за­пи­си латино-американской и по­пу­ляр­ной клас­сической му­зы­ки. Усо­вер­шен­ст­во­ва­ни­ем маримб за­ни­ма­лись так­же Дж. К. Ди­ген и Ю. Ли­ди (США, 1910-е годы). По­пу­ляр­но­сти ин­ст­ру­мен­та спо­соб­ст­во­вал вир­ту­оз, ком­по­зи­тор и пе­да­гог К. О. Мас­сер (США).

Современная ор­ке­ст­ро­вая маримба, или ма­рим­ба­фон (итальянский marimbafono), со­сто­ит из на­бо­ра пла­стин (кла­виш), рас­по­ло­жен­ных па­рал­лель­но в 2 ря­да; ха­рак­тер­ны вер­ти­каль­но под­ве­шен­ные под пла­сти­на­ми ре­зо­ни­рую­щие тру­бы с до­ныш­ка­ми. Строй маримбы - от «до» боль­шой ок­та­вы по зву­ча­нию (т. е. ок­та­вой ни­же кси­ло­фо­на), диа­па­зон - 5 и бо­лее ок­тав (боль­ше, чем у кси­ло­фо­на). Иг­ра­ют 2 или 4 (ред­ко 6) па­лоч­ка­ми; ха­рак­тер зву­ка за­ви­сит от ма­те­риа­ла, из ко­то­ро­го из­го­тов­ле­ны па­лоч­ки (де­ре­во, ре­зи­на, другие на­туральные и син­те­тические ма­те­риа­лы), в це­лом он мяг­че, чем у кси­ло­фо­на. Л. Яна­чек пер­вым вклю­чил маримбу в пар­ти­ту­ры опер. Ор­ке­ст­ро­вые пар­тии и соль­ные со­чи­не­ния для маримбы соз­да­ли К. Орф, П. Бу­лез, Л. Бе­рио, К. А. Харт­ман, Х. В. Хен­це, Б. А. Цим­мер­ман, Э. Ви­ла-Ло­бос, Дж. Драк­ман, Э. То­мас, кон­цер­ты для маримбы с ор­ке­ст­ром - Д. Мийо (1947 год), ком­по­зи­тор Х. А. Сар­ми­ен­тос, ком­по­зи­тор Д. Мас­лан­ка и др. Круп­ней­шие ис­пол­ни­те­ли - ма­рим­ба­фо­ни­ст­ки В. Че­ноу­эт (США), К. Абэ (Япо­ния).

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