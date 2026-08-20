МАРИИНСКИЙ ПОСАД
МАРИИНСКИЙ ПОСАД - город в России, в северной части Чувашии, центр Мариинско-Посадского района.
Население 10,2 тысяч человек (2010 год). Расположен на правом берегу реки Волга (пристань) при впадении в неё рек Верхняя Сундырка и Нижняя Сундырка, в 36 км от железнодорожной станции Чебоксары.
Впервые упоминается как село Сундырь в 1620 году. В 1624 году вместе с окрестными населёнными пунктами отдано во владение митрополитам Крутицким. В XVIII - начале XX веков - торгово-промышленное поселение, наибольшее значение имели торговля лесом и хлебом, в окрестностях с 1710-х годов развивалось винокурение. В 1763 года в Сундыре останавливалась императрица Екатерина II. Село пострадало в 1774 году, во время Пугачёва восстания 1773-1775 годов. В 1856 году село (вместе с окрестными деревнями Коновалово, Денисово и Ворошилово) преобразовано в посад Мариинский (назван в честь императрицы Марии Александровны). Входил в Чебоксарский уезд Казанской губернии (до 1920 года). В 1872 году близ села П. Ф. Зарубин построил винокуренный завод (ныне спиртзавод «Марпосадский»). В конце XIX - начале XX веков - крупнейшее поселение на территории современной Чувашии (5,0 тысяч человек 1897 год; превосходил по числу жителей город Чебоксары - 4,6 тысяч человек). В 1920-1921 годах в составе Нижегородской губернии, с 1921 года - Чувашской автономной области (с 1925 года - Чувашской АССР). В 1925 году преобразован в город Мариинский посад. С 1927 года районный центр Чувашской АССР (с 1992 года Республика Чувашия).
Центр. часть города застроена малоэтажными деревянными и каменными домами, в т. ч. купеческими особняками второй половины XIX века (в одном из них ныне краеведческий музей). Собор Святой Живоначальной Троицы (1726 год; колокольня утрачена в 1930-е годах), церковь в честь Казанской иконы Божией Матери (1761 год, колокольня и северный придел - 1889 год).
Среди предприятий - «Марпосадкабель» (кабельно-проводниковая продукция), гвоздильный завод, спиртзавод «Марпосадский» (спирт и водочные изделия). Производство кондитерских изделий и др.