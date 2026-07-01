МАРИЕТ ФРАНСУА ОГЮСТ
МАРИЕТ ФРАНСУА ОГЮСТ ФЕРДИНАН - французский египтолог-археолог, член Академии надписей и изящной словесности (1878 год).
Увлёкшись Древним Египтом при разборе оставленных в наследство бумаг его родственника Нестора л’Ота, участника экспедиции Ж. Ф. Шампольона, Мариет самостоятельно выучил иероглифическое письмо и коптский язык. Получив в 1849 году скромный пост в Лувре, Мариет составил инвентарь всех хранившихся там египетских надписей. В 1850 году послан в Египет для покупки коптских рукописей (ныне в Национальной библиотеке, Париж), но начал раскопки в Мемфисе, увенчавшиеся находкой Серапеума - некрополя священных быков Аписов (самое знаменитое из его открытий).
В 1854 году Мариет стал младшим хранителем (с 1861 года почетный хранитель) Луврской египетской коллекции, но через 2 года вернулся в Каир, где благодаря его титаническим усилиям в 1858 году были организованы два учреждения, и сейчас играющие важную роль в изучении Древнего Египта и сохранении его памятников, - Служба древностей и Египетский музей (первый национальный музей на Востоке; первоначально под Каиром, в Булаке; обычно его называют Каирским).
Под руковрдством Мариета были проведены раскопки в 33 районах: в Гизе расчищена территория Сфинкса и припирамидный храм Хефрена, найдены знаменитые гробницы вельмож (также и в Саккаре); раскопки в Абидосе, Медуме, Мемфисе, Танисе, Фивах, на острове Элефантина. В 1858 году на разных раскопках Мариет одновременно трудились до 7280 рабочих. Впервые от песка были освобождены великие храмы Луксора и Эдфу. Им было опубликовано более 7000 памятников.
Мариет - автор либретто к опере Дж. Верди «Аида», написанной к открытию Суэцкого канала. Мариет описал множество памятников и музейных папирусов, но многие его рукописи не опубликованы и хранятся в Лувре и Институте Гриффита в Оксфорде. Египет оценил его вклад в изучение Древнего Египта: у Каирского музея возвышается памятник Мариет-паше (носил титул паши с 1879 года), и похоронен Мариет здесь же, в подлинном древнеегипетском саркофаге.
Сочинения:
Le S ́erap ́eum de Memphis. P., 1857;
Abydos... P., 1869–1880. Vol. 1–3;
Dendérah… P., 1870–1875. Vol. 1–6;
Deir-el-Bahari... Lpz., 1877. Vol. 1–2;
Les mastaba de l’ancien empire. P., 1889.