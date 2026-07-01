МАРИЕТ ФРАНСУА ОГЮСТ

МАРИЕТ ФРАНСУА ОГЮСТ ФЕРДИНАН - французский егип­то­лог -ар­хео­лог, член Ака­де­мии над­пи­сей и изящной словесности (1878 год).

Увлёк­шись Древ­ним Егип­том при раз­бо­ре ос­тав­лен­ных в на­след­ство бу­маг его род­ст­вен­ни­ка Не­сто­ра л’Ота, уча­ст­ни­ка экс­пе­ди­ции Ж. Ф. Шам­поль­о­на, Мариет са­мо­стоя­тель­но вы­учил ие­рог­ли­фическое пись­мо и копт­ский язык. По­лу­чив в 1849 году скром­ный пост в Лув­ре , Мариет со­ста­вил ин­вен­тарь всех хра­нив­ших­ся там египетских над­пи­сей. В 1850 году по­слан в Еги­пет для по­куп­ки копт­ских ру­ко­пи­сей (ны­не в Национальной библиотеке, Па­риж), но на­чал рас­коп­ки в Мем­фи­се, увен­чав­шие­ся на­ход­кой Се­ра­пе­ума - нек­ро­по­ля свя­щен­ных бы­ков Апи­сов (са­мое зна­ме­ни­тое из его от­кры­тий).

В 1854 году Мариет стал млад­шим хра­ни­те­лем (с 1861 года почетный хра­ни­тель) Лувр­ской египетской кол­лек­ции, но че­рез 2 го­да вер­нул­ся в Ка­ир, где бла­го­да­ря его ти­та­ни­че­ским уси­ли­ям в 1858 году бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны два уч­ре­ж­де­ния, и сей­час иг­раю­щие важ­ную роль в изу­че­нии Древ­не­го Егип­та и со­хра­не­нии его па­мят­ни­ков, - Служ­ба древ­но­стей и Еги­пет­ский му­зей (пер­вый на­цио­наль­ный му­зей на Вос­то­ке; пер­во­на­чаль­но под Каи­ром, в Бу­ла­ке; обыч­но его на­зы­ва­ют Ка­ир­ским).

Под руковрдством Мариета бы­ли про­ве­де­ны рас­коп­ки в 33 рай­онах: в Ги­зе рас­чи­ще­на тер­ри­то­рия Сфин­кса и при­пи­ра­мид­ный храм Хеф­ре­на, най­де­ны зна­ме­ни­тые гроб­ни­цы вель­мож (так­же и в Сак­ка­ре); рас­коп­ки в Аби­до­се, Ме­ду­ме, Мем­фи­се, Та­ни­се, Фи­вах, на острове Эле­фан­ти­на. В 1858 году на раз­ных рас­коп­ках Мариет од­но­вре­мен­но тру­ди­лись до 7280 ра­бо­чих. Впер­вые от пес­ка бы­ли ос­во­бо­ж­де­ны ве­ли­кие хра­мы Лук­со­ра и Эд­фу. Им бы­ло опуб­ли­ко­ва­но бо­лее 7000 па­мят­ни­ков.

Мариет - ав­тор либ­рет­то к опе­ре Дж. Вер­ди «Аи­да», на­пи­сан­ной к от­кры­тию Су­эц­ко­го ка­на­ла. Мариет опи­сал мно­же­ст­во па­мят­ни­ков и му­зей­ных па­пи­ру­сов, но мно­гие его ру­ко­пи­си не опуб­ли­ко­ва­ны и хра­нят­ся в Лув­ре и Ин­сти­ту­те Гриф­фи­та в Окс­фор­де. Еги­пет оце­нил его вклад в изу­че­ние Древ­не­го Егип­та: у Ка­ир­ско­го му­зея воз­вы­ша­ет­ся па­мят­ник Ма­ри­ет-па­ше (но­сил ти­тул па­ши с 1879 года), и по­хо­ро­нен Мариет здесь же, в под­лин­ном древнеегипетском сар­ко­фа­ге.

Сочинения:

Le S ́erap ́eum de Memphis. P., 1857;

Aby­dos... P., 1869–1880. Vol. 1–3;

Dendérah… P., 1870–1875. Vol. 1–6;

Deir-el-Bahari... Lpz., 1877. Vol. 1–2;

Les mastaba de l’ancien em­pire. P., 1889.