МАРИБ

Мариб — крупный оазис в 130 км к востоку от Саны , столицы Йемена; в VIII в. до н. э. — IV в. н. э. — столица южно-аравийского царства Саба . Вероятно, в М. в XIX в. У. К. Зеетцен впервые обнаружил и скопировал южноаравийские надписи. Первыми европейцами, посетившими М., считаются Т. Арно (в 1843) и Ж. Галеви (в 1870).М. занимал площадь в 110 га, был окружен стеной длиной около 4,2 км; в период расцвета его населяло 30—50 тыс. человек. Город делился на «поле», «нижний город» и «акрополь», под которым, возможно, скрываются руины царского дворца Сальхин. Культурный слой внутри города достигает в среднем 15 м в глубину (на «акрополе» — 35 м). Расцвет М. приходится на ранний период его истории — время мукаррибов Саба. В «Географии» Страбона М. указан как место поражения римской армии, совершившей в 27—26 до н. э. поход на Южн. Аравию. К концу

М. занимал площадь в 110 га, был окружен стеной длиной около 4,2 км; в период расцвета его населяло 30—50 тыс. человек. Город делился на «поле», «нижний город» и «акрополь», под которым, возможно, скрываются руины царского дворца Сальхин. Культурный слой внутри города достигает в среднем 15 м в глубину (на «акрополе» — 35 м). Расцвет М. приходится на ранний период его истории — время мукаррибов Саба. В «Географии» Страбона М. указан как место поражения римской армии, совершившей в 27—26 до н. э. поход на Южн. Аравию. К концу III — IV в. н. э. М. потерял статус столицы Саба, когда Южн. Аравия была постепенно объединена под властью Химйара со столицей в Зафаре. В 3,5 км от М. располагалось наиболее почитаемое южноаравийское святилище — Аввам (Махрам Билькиш) — храм Альмакаха, исследование которого связано с экспедицией Американского фонда по изучению человека Уэнделла Филлипса. Храм Аввам имеет овальную форму, обширный внутренний двор окружен 32 монолитным колоннами. Хотя изу