МАРИАТЕГИ ХОСЕ КАРЛОС
МАРИАТЕГИ ХОСЕ КАРЛОС - перуанский политический деятель, публицист.
Выходец из бедной семьи, сын налогового агента. С 15 лет работал линотипистом, корректором в типографии, впоследствии стал печататься в левых газетах. В 1918-1919 годах один из издателей журнала «Nuestra Época» и газ. «La Razón». В 1919 году со страниц «La Razón» поддержал требования бастовавших рабочих об установлении 8-часового рабочего дня и студентов о проведении реформы образования, после чего был выслан из страны. Жил в Италии, посетил также Австрию, Германию и Францию. Встречался с А. Грамши, А. Барбюсом, М. Горьким. В начале 1923 года вернулся на родину.
Главными своими задачами считал распространение в Перу социалистических идей и организацию рабочего движения. Читал лекции о мировых кризисах и революциях в Европе в т. н. народном университете, организованном студентами для обучения рабочих. В 1925-1926 годах возглавлял издательство «Minerva», в 1926-1930 годах выпускал журнал «Amauta», в 1928-1830 годах - газету «Labor». До 1927 года сотрудничал с лидером апристского движения В. Р. Айя де ла Торре. В октябре 1928 года основал Перуанскую коммунистическую партию (до 1930 года - Социалистическая партия Перу), был избран её генеральным секретарём. В 1929 году организовал первый единый профцентр Перу - Всеобщую конфедерацию трудящихся. Неоднократно подвергался арестам и тюремным заключениям.
Автор первого марксистского исследования по истории и социологии Перу «Семь очерков истолкования перуанской действительности» («7 ensayos de interpretación de la realidad peruana», 1928 год, русский перевод 1963 год).
Сочинения:
Obras completas. Lima, 1959–1970. Vol. 1–20.