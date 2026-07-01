МАРИАТЕГИ ХОСЕ КАРЛОС

МАРИАТЕГИ ХОСЕ КАРЛОС - пе­ру­ан­ский по­ли­тический дея­тель, пуб­ли­цист .

Вы­хо­дец из бед­ной се­мьи, сын на­ло­го­во­го аген­та. С 15 лет ра­бо­тал ли­но­ти­пи­стом, кор­рек­то­ром в ти­по­гра­фии, впо­след­ст­вии стал пе­ча­тать­ся в ле­вых га­зе­тах. В 1918-1919 годах один из из­да­те­лей журнала «Nuestra Épo­ca» и газ. «La Razón». В 1919 году со стра­ниц «La Razón» под­дер­жал тре­бо­ва­ния бас­то­вав­ших ра­бо­чих об ус­та­нов­ле­нии 8-ча­со­во­го ра­бо­че­го дня и сту­ден­тов о про­ве­де­нии ре­фор­мы об­ра­зо­ва­ния, по­сле че­го был вы­слан из стра­ны. Жил в Ита­лии, по­се­тил так­же Ав­ст­рию, Гер­ма­нию и Фран­цию. Встре­чал­ся с А. Грам­ши, А. Бар­бю­сом, М. Горь­ким . В начале 1923 года вер­нул­ся на ро­ди­ну.

Глав­ны­ми свои­ми за­да­ча­ми счи­тал рас­про­стра­не­ние в Пе­ру со­циа­ли­стических идей и ор­га­ни­за­цию ра­бо­че­го дви­же­ния. Чи­тал лек­ции о ми­ро­вых кри­зи­сах и ре­во­лю­ци­ях в Ев­ро­пе в т. н. народном университете, ор­га­ни­зо­ван­ном сту­ден­та­ми для обу­че­ния ра­бо­чих. В 1925-1926 годах воз­глав­лял издательство «Miner­va», в 1926-1930 годах вы­пус­кал журнал «Amauta», в 1928-1830 годах - газету «Labor». До 1927 года со­труд­ни­чал с ли­де­ром ап­ри­ст­ско­го дви­же­ния В. Р. Айя де ла Тор­ре. В октябре 1928 года ос­но­вал Пе­ру­ан­скую ком­му­ни­стическую пар­тию (до 1930 года - Со­циа­ли­стическая пар­тия Пе­ру), был из­бран её ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём. В 1929 году ор­га­ни­зо­вал пер­вый еди­ный проф­центр Пе­ру - Все­об­щую кон­фе­де­ра­цию тру­дя­щих­ся. Не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся аре­стам и тю­рем­ным за­клю­че­ни­ям.

Ав­тор пер­во­го мар­кси­ст­ско­го ис­сле­до­ва­ния по ис­то­рии и со­цио­ло­гии Пе­ру «Семь очер­ков ис­тол­ко­ва­ния пе­ру­ан­ской дей­ст­ви­тель­но­сти» («7 ensayos de interpretación de la rea­li­dad peruana», 1928 год, русский перевод 1963 год).

Сочинения:

Obras completas. Lima, 1959–1970. Vol. 1–20.