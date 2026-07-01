МАРХАМАТ
МАРХАМАТ - комплекс археологических памятников в восточной части Ферганской долины, в долине реки Араван-Сай, на восточной окраине современный город Мархамат (Мархаматский район Андижанской области, Узбекистан).
Впервые осмотрен М. Е. Массоном (1939 год), подробно обследовался (1946 год) и раскапывался (1947, 1950 годы) А. Н. Бернштамом, затем В. И. Козенковой (некрополь; в 1956 году), Ю. А. Заднепровским в 1973 году, Б. Х. Матбабаевым в 1986 году, им же с Заднепровским в 1987 году и с Б. М. Абдуллаевым в 2001 году.
Городище прямоугольной формы (750×500 м) ориентировано по сторонам света. Крепостные стены из пахсы (битой глины) и сырцового кирпича, стоят на глинобитной платформе; башни (на северной стороне 12, на западной и восточной - по 20, на южной - 6) прямоугольные, с прямоугольными помещениями внутри. Во всех стенах были ворота. Южная стена полностью разрушена. В северной части городища расположена цитадель, построенная из сырцового кирпича и пахсы, на искусственной платформе (высота 4,7 м; заполнена строительным мусором; перекрывает культурные слои); общая мощность всех слоёв до 10,8 м.
На цитадели Заднепровский и Матбабаев выделяют 5 периодов: ниже платформы (строительных остатков пока не найдено); платформу; 3 строительных периода цитадели на платформе. В юго-восточной части городища прослеживаются следы плотной застройки в виде холмов с культурными слоями до 5 м; отчётливо выделяются 2 культурных горизонта, связанных со строениями. Для нижнего горизонта показательны лепная и круговая керамика с геометрической и криволинейной росписью, обычно красной краской (типа керамики городища Шурабашат), лепная керамика со сплошной или односторонней раскраской. Это позволяет датировать нижний горизонт в рамках III-I веков до н. э. Для верхнего горизонта характерны керамика с красным ангобом, часто лощёная столовая посуда, датируемые в рамках I-IV веков н. э. Керамики с процарапанным геометрическим орнаментом, характерной для V-VI веков, мало. Много каменных тёрочников, пестов, жерновов, ладьевидных зернотёрок. Металлические изделия очень редки.
На некрополе изучались трупоположения, они вытянуты на спине головой на север; в грунтовых ямах; в инвентаре только керамика, синхронная верхнему горизонту городища. А. Н. Бернштам и ряд других специалистов отождествляют Мархамат с городом Эрши, столицей государства Давань. В скалах близ села Араван (несколько километров от Мархамат) находятся наскальные изображения лошадей, которых многие исследователи отождествляют с «небесными конями» Давань, фигурирующими в китайских письменных источниках как основной импорт из Ферганы.