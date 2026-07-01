МАРХАМАТ

МАРХАМАТ - комплекс археологических памятников в восточной части Ферганской долины, в долине реки Араван-Сай, на восточной окраине современный город Мархамат (Мар­ха­мат­ский район Ан­дижан­ской области, Уз­бе­ки­стан).

Впер­вые ос­мот­рен М. Е. Мас­со­ном (1939 год), под­роб­но об­сле­до­вал­ся (1946 год) и рас­ка­пы­вал­ся (1947, 1950 годы) А. Н. Берн­ш­та­мом, за­тем В. И. Ко­зен­ко­вой ( нек­ро­поль ; в 1956 году), Ю. А. За­днеп­ров­ским в 1973 году, Б. Х. Мат­ба­бае­вым в 1986 году, им же с За­днеп­ров­ским в 1987 году и с Б. М. Аб­дул­лае­вым в 2001 году.

Го­ро­ди­ще пря­мо­уголь­ной фор­мы (750×500 м) ори­ен­ти­ро­ва­но по сто­ро­нам све­та. Кре­по­ст­ные сте­ны из пах­сы (би­той гли­ны) и сыр­цо­во­го кир­пи­ча, сто­ят на гли­но­бит­ной плат­фор­ме; баш­ни (на северной сто­ро­не 12, на за­пад­ной и вос­точ­ной - по 20, на юж­ной - 6) пря­мо­уголь­ные, с пря­мо­уголь­ны­ми по­ме­ще­ния­ми внут­ри. Во всех сте­нах бы­ли во­ро­та. Южная сте­на пол­но­стью раз­ру­ше­на. В северной час­ти го­ро­ди­ща рас­по­ло­же­на ци­та­дель, по­стро­ен­ная из сыр­цо­во­го кир­пи­ча и пах­сы, на ис­кусственной плат­фор­ме (высота 4,7 м; за­пол­не­на стро­ительным му­со­ром; пе­ре­кры­ва­ет куль­тур­ные слои); об­щая мощ­ность всех сло­ёв до 10,8 м.

На ци­та­де­ли За­днеп­ров­ский и Мат­ба­ба­ев вы­де­ля­ют 5 пе­рио­дов: ни­же плат­фор­мы (стро­ительных ос­тат­ков по­ка не най­де­но); плат­фор­му; 3 стро­ительных пе­рио­да ци­та­де­ли на плат­фор­ме. В юго-восточной час­ти го­ро­ди­ща про­сле­жи­ва­ют­ся сле­ды плот­ной за­строй­ки в ви­де хол­мов с куль­тур­ны­ми слоя­ми до 5 м; от­чёт­ли­во вы­де­ля­ют­ся 2 куль­тур­ных го­ри­зон­та, свя­зан­ных со строе­ния­ми. Для ниж­не­го го­ри­зон­та по­ка­за­тель­ны леп­ная и кру­го­вая ке­ра­ми­ка с гео­мет­рической и кри­во­ли­ней­ной рос­пи­сью, обыч­но крас­ной крас­кой (ти­па ке­ра­ми­ки го­ро­ди­ща Шу­ра­ба­шат), леп­ная ке­ра­ми­ка со сплош­ной или од­носто­рон­ней рас­крас­кой. Это по­зво­ля­ет да­ти­ро­вать ниж­ний го­ри­зонт в рам­ках III-I веков до н. э. Для верх­не­го го­ри­зон­та ха­рак­тер­ны ке­ра­ми­ка с крас­ным ан­го­бом, час­то ло­щё­ная сто­ло­вая по­су­да, да­ти­руе­мые в рам­ках I-IV веков н. э. Ке­ра­ми­ки с про­ца­ра­пан­ным гео­мет­рическим ор­на­мен­том , ха­рак­тер­ной для V-VI веков, ма­ло. Мно­го ка­мен­ных тё­роч­ни­ков, пес­тов, жер­но­вов, ладь­е­вид­ных зер­но­тё­рок. Ме­тал­лические из­де­лия очень ред­ки.

На нек­ро­по­ле изу­чались тру­по­по­ло­же­ния, они вы­тя­ну­ты на спи­не го­ло­вой на се­вер; в грун­то­вых ямах; в ин­вен­та­ре толь­ко ке­ра­ми­ка, син­хрон­ная верх­не­му го­ри­зон­ту го­ро­ди­ща. А. Н. Берн­ш­там и ряд других спе­циа­ли­стов ото­жде­ст­в­ля­ют Мархамат с городом Эр­ши, сто­ли­цей государства Да­вань. В ска­лах близ села Ара­ван (не­сколь­ко километров от Мархамат) на­хо­дят­ся на­скаль­ные изо­бра­же­ния ло­ша­дей, ко­то­рых мно­гие ис­сле­до­ва­те­ли ото­ж­дест­в­ля­ют с «не­бес­ны­ми ко­ня­ми» Да­вань, фи­гу­ри­рую­щи­ми в китайских пись­мен­ных ис­точ­ни­ках как основной им­порт из Фер­га­ны.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)