МАРГРЕТЕ I, Маргарита Датская

МАРГРЕТЕ I, Мар­га­ри­та Дат­ская - пра­ви­тель­ни­ца Да­нии (с 1376 года), Нор­ве­гии (с 1380 года) и Шве­ции (с 1388 года).

Дочь датского ко­ро­ля Валь­де­ма­ра IV Ат­тер­да­га , же­на норвежского ко­ро­ля Хо­ко­на VI (1340-1380 годы).

По­сле смер­ти от­ца в 1375 году при­ня­ла официальный ти­тул «до­че­ри и на­след­ни­цы Валь­де­ма­ра» (вто­рым пре­тен­ден­том на шведский пре­стол был пле­мян­ник Mаргрете I Альб­рехт Мек­лен­бург­ский).

По­сле из­бра­ния датским ко­ро­лём в 1376 году её ма­ло­лет­не­го сы­на Ола­фа Хо­конс­со­на (1370-1387 годы) Mаргрете I ста­ла пра­ви­тель­ни­цей Да­нии, что по­ме­ша­ло ей ак­тив­но уча­ст­во­вать в борь­бе за шведскую ко­ро­ну. По­сле смер­ти Хо­ко­на VI Олаф Хо­конс­сон унас­ле­до­вал так­же пре­стол Нор­ве­гии (1380 год), а Mаргрете I ста­ла его со­пра­ви­тель­ни­цей. В том же го­ду бы­ла за­клю­чена пер­со­наль­ная Дат­ско-нор­веж­ская уния, про­су­ще­ст­во­вав­шая до 1814 года.

По­сле смер­ти Ола­фа Хо­конс­со­на Mаргрете I, обес­пе­чив се­бе под­держ­ку круп­ных шведских фео­да­лов, в 1388 году бы­ла из­бра­на пра­ви­тель­ни­цей Шве­ции. В 1389 году вой­ска Mаргрете I при под­держ­ке шве­дов раз­би­ли ар­мию ко­ро­ля Альб­рех­та Мек­лен­бург­ско­го. В том же го­ду до­би­лась из­бра­ния на норвежский пре­стол усы­нов­лён­но­го ею вну­ча­то­го пле­мян­ни­ка Бо­ги­сла­ва По­ме­ран­ско­го. В 1397 году он был ко­ро­но­ван в Каль­ма­ре ко­ро­лём Да­нии, Нор­ве­гии и Шве­ции под име­нем Эри­ка По­ме­ран­ско­го, Mаргрете I ос­та­лась при этом пра­ви­тель­ни­цей всех трёх скандинавских го­су­дарств (смотри в статье Каль­мар­ская уния 1397-1523 годов ).

По­ли­ти­ка Mаргрете I бы­ла на­прав­ле­на на воз­вра­ще­ние ут­ра­чен­ных тер­ри­то­рий и ук­ре­п­ле­ние по­зи­ций ко­ро­лев­ской вла­сти. В 1398 году под её управ­ле­ние был воз­вра­щён Сток­гольм, удер­жи­вав­ший­ся сто­рон­ни­ка­ми Альб­рех­та Мек­лен­бург­ско­го, в 1408 году вы­ку­п­лен у Тев­тон­ско­го ор­де­на остров Гот­ланд. Не­за­дол­го до кон­чи­ны Mаргрете I на­ча­ла под­го­тов­ку к по­хо­ду в Эс­то­нию.

В го­су­дар­ст­вах, объ­е­ди­нён­ных уни­ей, бы­ли про­ве­де­ны административная, де­неж­ная и на­ло­го­вая ре­фор­мы, в Да­нии и Шве­ции осу­ще­ст­в­ле­на так­же ре­дук­ция.