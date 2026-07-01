МАРГРЕТЕ I, Маргарита Датская
МАРГРЕТЕ I, Маргарита Датская - правительница Дании (с 1376 года), Норвегии (с 1380 года) и Швеции (с 1388 года).
Дочь датского короля Вальдемара IV Аттердага, жена норвежского короля Хокона VI (1340-1380 годы).
После смерти отца в 1375 году приняла официальный титул «дочери и наследницы Вальдемара» (вторым претендентом на шведский престол был племянник Mаргрете I Альбрехт Мекленбургский).
После избрания датским королём в 1376 году её малолетнего сына Олафа Хоконссона (1370-1387 годы) Mаргрете I стала правительницей Дании, что помешало ей активно участвовать в борьбе за шведскую корону. После смерти Хокона VI Олаф Хоконссон унаследовал также престол Норвегии (1380 год), а Mаргрете I стала его соправительницей. В том же году была заключена персональная Датско-норвежская уния, просуществовавшая до 1814 года.
После смерти Олафа Хоконссона Mаргрете I, обеспечив себе поддержку крупных шведских феодалов, в 1388 году была избрана правительницей Швеции. В 1389 году войска Mаргрете I при поддержке шведов разбили армию короля Альбрехта Мекленбургского. В том же году добилась избрания на норвежский престол усыновлённого ею внучатого племянника Богислава Померанского. В 1397 году он был коронован в Кальмаре королём Дании, Норвегии и Швеции под именем Эрика Померанского, Mаргрете I осталась при этом правительницей всех трёх скандинавских государств (смотри в статье Кальмарская уния 1397-1523 годов).
Политика Mаргрете I была направлена на возвращение утраченных территорий и укрепление позиций королевской власти. В 1398 году под её управление был возвращён Стокгольм, удерживавшийся сторонниками Альбрехта Мекленбургского, в 1408 году выкуплен у Тевтонского ордена остров Готланд. Незадолго до кончины Mаргрете I начала подготовку к походу в Эстонию.
В государствах, объединённых унией, были проведены административная, денежная и налоговая реформы, в Дании и Швеции осуществлена также редукция.