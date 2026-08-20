«МАРГИТ» (др.-греч. Μαργίτης)

Древнегреческая героико-комическая поэма, написанная в VII или VI в. до н.э.

Название «Маргит» получил по главному герою, самонадеянному болвану, который «много знал, да все плохо»; его имя происходит от греческого μάργος – жадный, безумный, похотливый. Этот Маргит проявлял чудеса глупости, будучи не в силах справиться с простейшими проблемами или вопросами вроде «Кто тебя родил?». Маргит был сыном богатых родителей; некоторые исследователи видят в этом следы социальной полемики. Сохранилось начало поэмы, в котором рассказывается, как в Колофон пришел некий престарелый певец с лирой; это дало лишний повод колофонцам объявить свой город родиной Гомера .

Об авторстве поэмы спорили еще в античности: одни называли ее автором самого Гомера, другие – карийца Пигрета из Галикарнаса , брата Артемисии. Эту поэму приписывал Гомеру еще Архилох, позже то же самое без колебаний делали Платон и Аристотель , причем последний говорил, что «Маргит» стал для комедии тем же, чем «Одиссея» и «Илиада» для трагедии.

Поэма написана гекзаметром на эпическом диалекте с примесью ямбических триметров, что поддерживает версию авторства Пигрета: известно, что он развлекался, вставляя в стихи Гомера пентаметры. Текст «Маргита» не сохранился, до нас дошли только разрозненные фрагменты у различных авторов и несколько отрывков на папирусах.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев