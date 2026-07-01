МАРГИТ
МАРГИТ, МАРГЕЙТ - город в Великобритании, в графстве Кент.
Население 57 тысяч человек (2008 год).
Приморский климатический курорт на побережье Северного моря. Основной природный лечебный фактор - морской климат с очень мягкой зимой (средняя температура январь около 5 °С) и нежарким летом (средняя температура июля около 19 °C); осадков свыше 600 мм в год. Проведению климатотерапии благоприятствуют удобные песчаные пляжи (общая длина около 14 км) с променадами и пирсом.
Первое упоминание о Маргите относится к 1264 году. В XV веке Маргит вошёл в так называемую Конфедерацию пяти портов (первоначально в неё входили Дувр, Гастингс, Хайт, Нью-Ромни и Сандвич). С 1730-х годов Маргит развивался как наиболее популярное (наряду с Рамсгитом) место купаний жителей Лондона. В дальнейшем стал наиболее крупным приморским климатическим курортом страны, в который вошли близлежащие приморские курорты Уэстгейт-он-Си, Берчингтон и другие.
Среди самых ранних из сохранившихся построек Маргита - «Грот» (подземное сооружение предположительно римского времени; на стенах - узоры и изображения, выложенные из ракушек) и готическая церковь Иоанна Крестителя (начало XII - XIII века).
Другие архитектурные памятники: так называемый Тюдоровский дом (XVI век), Старая ратуша и полицейский участок (XVII-XIX века), особняк Индиа-хаус (около 1766 год), Королевский театр в формах классицизма (1787 год), здание бывшей Королевской больницы (1793 - около 1880 годов, архитектор Дж. Ноулс и другие; неоготическая часовня, 1883 год), Каменный пирс (1810-1815 годы, архитектор Дж. Ренни), ветряная мельница Дрейперс-милс (XIX век), неоготические баптистская церковь (около 1870 года) и церковь Святого Павла (1872-1873 годы); часовая башня в русле эклектизма (возведена к 50-летию правления королевы Виктории; 1887 год).
Среди построек XX века - вокзал в стиле неоклассицизма (1926 год, архитектор Э.М. Фрай) и кинотеатр «Дримленд» в стиле ар деко (1933-1935 годы, архитектор Дж. Летарт и другие). Также в Маргите - художественная галерея «Turner Contemporary» в стиле неомодернизма (2008-2011 годы, архитектор Д. Чипперфилд).
Центр туризма. Музей города, Музей естественной истории и этнографии. Ежегодный джазовый фестиваль. Яхт-клуб.
В 1-й половине XX века (1923, 1935-1937, 1939 годы) в Маргите состоялись крупные шахматные турниры с участием сильнейших гроссмейстеров мира - А.А. Алехина, Х.Р. Капабланки, П. Кереса, С. Решевского, С. Флора и 1-й чемпионки мира В. Менчик.
На окраине Маргита - усадьба Самстон (XIV век; перестроена в XVII веке).