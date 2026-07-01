МАРГИТ

МАРГИТ, МАРГЕЙТ - го­род в Ве­ли­ко­бри­та­нии , в граф­ст­ве Кент.

Население 57 тысяч человек (2008 год).

При­мор­ский кли­ма­тический ку­рорт на по­бе­ре­жье Се­вер­но­го мо­ря. Основной при­род­ный ле­чеб­ный фак­тор - морской кли­мат с очень мяг­кой зи­мой (средняя температура январь около 5 °С) и не­жар­ким ле­том (средняя температура ию­ля около 19 °C); осад­ков свыше 600 мм в год. Про­ве­де­нию кли­ма­то­те­ра­пии бла­го­при­ят­ст­ву­ют удоб­ные пес­ча­ные пля­жи (об­щая дли­на около 14 км) с про­ме­на­да­ми и пир­сом.

Пер­вое упо­ми­на­ние о Маргите от­но­сит­ся к 1264 году. В XV веке Маргит во­шёл в так называемую Кон­фе­де­ра­цию пя­ти пор­тов (пер­во­на­чаль­но в неё вхо­ди­ли Дувр, Гас­тингс, Хайт, Нью-Ром­ни и Сан­двич). С 1730-х годов Маргит раз­ви­вал­ся как наи­бо­лее по­пу­ляр­ное (на­ря­ду с Рамс­ги­том) ме­сто ку­па­ний жи­те­лей Лон­до­на. В даль­ней­шем стал наи­бо­лее круп­ным при­мор­ским кли­ма­тическим ку­рор­том стра­ны, в ко­то­рый во­шли близ­ле­жа­щие при­мор­ские ку­рор­ты Уэ­ст­гейт-он-Си, Бер­чинг­тон и другие.

Сре­ди са­мых ран­них из со­хра­нив­ших­ся по­стро­ек Маргита - «Грот» (под­зем­ное со­ору­же­ние пред­по­ло­жи­тель­но римского вре­ме­ни; на сте­нах - узо­ры и изо­бра­же­ния, вы­ло­жен­ные из ра­ку­шек) и го­тическая церковь Ио­ан­на Кре­сти­те­ля (начало XII - XIII века).

Другие ар­хитектурные па­мят­ни­ки: так называемый Тю­до­ров­ский дом (XVI век), Ста­рая ра­ту­ша и по­ли­цей­ский уча­сток (XVII-XIX века), особ­няк Ин­диа-ха­ус (около 1766 год), Ко­ро­лев­ский те­атр в фор­мах клас­си­циз­ма (1787 год), зда­ние бывшей Ко­ро­лев­ской боль­ни­цы (1793 - около 1880 годов, архитектор Дж. Но­улс и другие; нео­го­тическая ча­сов­ня, 1883 год), Ка­мен­ный пирс (1810-1815 годы, архитектор Дж. Рен­ни), вет­ря­ная мель­ни­ца Дрей­перс-милс (XIX век), нео­го­ти­че­ские бап­ти­ст­ская цер­ковь (около 1870 года) и церковь Святого Пав­ла (1872-1873 годы); ча­со­вая баш­ня в рус­ле эк­лек­тиз­ма (воз­ве­де­на к 50-ле­тию прав­ле­ния ко­ро­ле­вы Вик­то­рии; 1887 год).

Сре­ди по­стро­ек XX века - во­кзал в сти­ле нео­клас­си­циз­ма (1926 год, архитектор Э.М. Фрай) и ки­но­те­атр «Дрим­ленд» в сти­ле ар де­ко (1933-1935 годы, архитектор Дж. Ле­тарт и другие). Так­же в Маргите - ху­дожественная га­ле­рея «Turner Contem­po­ra­ry» в сти­ле не­омо­дер­низ­ма (2008-2011 годы, архитектор Д. Чип­пер­филд).

Центр ту­риз­ма. Му­зей го­ро­да, Му­зей ес­тественной ис­то­рии и эт­но­гра­фии. Еже­год­ный джа­зо­вый фес­ти­валь. Яхт-клуб.

В 1-й половине XX века (1923, 1935-1937, 1939 годы) в Маргите со­стоя­лись круп­ные шах­мат­ные тур­ни­ры с уча­сти­ем силь­ней­ших гросс­мей­сте­ров ми­ра - А.А. Але­хи­на, Х.Р. Ка­паб­лан­ки, П. Ке­ре­са, С. Ре­шев­ско­го, С. Фло­ра и 1-й чем­пи­он­ки ми­ра В. Мен­чик.

На ок­раи­не Маргита - усадь­ба Сам­стон (XIV век; пе­ре­строе­на в XVII веке).

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