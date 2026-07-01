МАРГИЛАН

МАРГИЛАН - го­род в восточной час­ти Уз­бе­ки­ста­на, в Фер­ган­ской области.

Население 168,5 тысяч человек (2010 год).

Рас­по­ло­жен в южной час­ти Фер­ган­ской до­ли­ны, в пред­горь­ях Алай­ско­го хреб­та.

Узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог: ли­нии Ко­канд - Мар­ги­лан - Ан­ди­жан, Мар­ги­лан - Фер­га­на - Кы­зыл-Кия (Кир­ги­зия).

Один из древ­ней­ших го­ро­дов Средней Азии. Со­глас­но ар­хео­ло­гическим ис­сле­до­ва­ни­ям 1994-2004 годов, по­се­ле­ние на мес­те современного Маргилана воз­ник­ло не позд­нее IV-III веков до нашей эры. Во II-I веках до нашей эры здесь про­шёл марш­рут Ве­ли­ко­го шёл­ко­во­го пу­ти. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся как го­род в арабской хро­ни­ке VIII века нашей эры. Название Мар­ги­лан из­вест­но с X века. В пе­ри­од прав­ле­ния ди­на­стии Ка­ра­ха­ни­дов (конец X века - 1212 год) яв­лял­ся главным го­ро­дом Фер­ган­ской до­ли­ны, важ­ным тор­го­вым и ре­мес­лен­ным цен­тром (тка­че­ст­во, ар­хитектурная резь­ба по де­ре­ву и ган­чу). Позд­нее стал из­вес­тен как «го­род шёл­ка», так как в Мар­ги­лане про­из­во­ди­лись различные ви­ды шёл­ко­вых тка­ней. Яр­кое опи­са­ние Мар­ги­лана ос­та­вил Ба­бур в сво­ём про­из­ве­де­нии «Ба­бур-на­ме».

Во 2-й половине XVI века - 1710 год в со­ста­ве Бу­хар­ско­го хан­ст­ва, в 1710-1876 годы - Ко­канд­ско­го хан­ст­ва . В сентябре 1875 года жи­те­ли го­ро­да от­кры­ли во­ро­та российским вой­скам под ко­мандованием К.П. фон Ка­уф­ма­на, по­до­шед­шим к го­ро­ду во вре­мя Ко­канд­ских по­хо­дов. В 1876-1924 годы без­уезд­ный го­род Фер­ган­ской об­лас­ти, в 1877-1924 годы офи­ци­аль­но на­зы­вал­ся Ста­рый Мар­ги­лан. В 1899 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Чер­няе­во - Ан­ди­жан, про­шед­шей че­рез го­род. В со­ста­ве Фер­ган­ской области (1925-1927 годы, с 1938 года), Ко­канд­ско­го округа (1927-1930 годы) Уз­бек­ской ССР (с 1991 года Рес­публики Уз­бе­ки­стан).

Со­хра­ни­лись руи­ны средневековой кре­по­сти Урд­таш. Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков - ку­поль­ный мав­зо­лей Ход­жа-Ма­гиз (1-я половина XVIII века; пря­мо­уголь­ный в пла­не; ин­терь­ер ок­та­го­наль­ный, со стрель­ча­ты­ми ни­ша­ми); ком­плекс Пир-Сид­дик (середина XVIII века), вклю­чаю­щий мав­зо­лей (1742 год; рез­ной пор­тал с де­ко­ра­тив­ны­ми ре­шёт­ка­ми), ме­четь-ай­ван, ми­на­рет; мед­ре­се Са­ид Ах­мад Ход­жа (конец XIX века; ны­не - центр национальных ре­мё­сел), в его северно-западной час­ти - ме­четь с ай­ва­ном; ме­че­ти То­рон-ба­зар (конец XIX века) и Ча­кар (1911 год). Ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс учё­но­го, од­но­го из ос­но­во­по­лож­ни­ков ис­лам­ско­го пра­во­ве­де­ния, Бур­ха­нуд­ди­на Мар­ги­на­ни - уро­жен­ца Мар­ги­лана (2000 год). Узбекский НИИ на­ту­раль­ных во­ло­кон (ос­но­ван в 1937 году как НИИ шёл­ко­вой промышленности). Ис­то­рический му­зей (1964 год, бывший ме­мо­ри­аль­ный му­зей советского по­ли­тического дея­те­ля Ю. Ахун­ба­бае­ва), Дом-му­зей узбекской по­этес­сы Увай­си.

Мар­ги­лан - один из главных цен­тров про­изводства шёл­ка и из­де­лий из не­го в Средней Азии. Фаб­ри­ка «Yodgorlik» (со­хра­ня­ет­ся тра­диционное руч­ное про­изводство), ряд про­филь­ных пред­при­ятий на ба­зе бывшего шёл­ко­во­го ком­би­на­та (часть из них вхо­дит в государственную ком­па­нию «O‘zbekyengilsanoat»), в том числе вы­пус­ка­ют так называемый хан-ат­лас - шёл­ко­вую ткань с ра­дуж­ным узо­ром. Пе­ре­ра­бот­ка хлоп­ка. Ме­ха­нический за­вод (про­изводство зап­ча­стей и ре­монт ткац­ко­го и швей­но­го обо­ру­до­ва­ния; сбор­ка сельскохозяйственной тех­ни­ки, в том числе ми­нит­рак­то­ров), пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности; про­изводство строй­ма­те­риа­лов. Тра­диционные ре­мёс­ла: вы­шив­ка, ков­ро­тка­че­ст­во, из­го­тов­ле­ние из­де­лий из де­ре­ва, ме­тал­ла, ке­ра­ми­ки, юве­лир­ных ук­ра­ше­ний.

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