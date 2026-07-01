МАРГИЛАН
МАРГИЛАН - город в восточной части Узбекистана, в Ферганской области.
Население 168,5 тысяч человек (2010 год).
Расположен в южной части Ферганской долины, в предгорьях Алайского хребта.
Узел автомобильных и железных дорог: линии Коканд - Маргилан - Андижан, Маргилан - Фергана - Кызыл-Кия (Киргизия).
Один из древнейших городов Средней Азии. Согласно археологическим исследованиям 1994-2004 годов, поселение на месте современного Маргилана возникло не позднее IV-III веков до нашей эры. Во II-I веках до нашей эры здесь прошёл маршрут Великого шёлкового пути. Впервые упоминается как город в арабской хронике VIII века нашей эры. Название Маргилан известно с X века. В период правления династии Караханидов (конец X века - 1212 год) являлся главным городом Ферганской долины, важным торговым и ремесленным центром (ткачество, архитектурная резьба по дереву и ганчу). Позднее стал известен как «город шёлка», так как в Маргилане производились различные виды шёлковых тканей. Яркое описание Маргилана оставил Бабур в своём произведении «Бабур-наме».
Во 2-й половине XVI века - 1710 год в составе Бухарского ханства, в 1710-1876 годы - Кокандского ханства. В сентябре 1875 года жители города открыли ворота российским войскам под командованием К.П. фон Кауфмана, подошедшим к городу во время Кокандских походов. В 1876-1924 годы безуездный город Ферганской области, в 1877-1924 годы официально назывался Старый Маргилан. В 1899 году открыто движение по железнодорожной линии Черняево - Андижан, прошедшей через город. В составе Ферганской области (1925-1927 годы, с 1938 года), Кокандского округа (1927-1930 годы) Узбекской ССР (с 1991 года Республики Узбекистан).
Сохранились руины средневековой крепости Урдташ. Среди архитектурных памятников - купольный мавзолей Ходжа-Магиз (1-я половина XVIII века; прямоугольный в плане; интерьер октагональный, со стрельчатыми нишами); комплекс Пир-Сиддик (середина XVIII века), включающий мавзолей (1742 год; резной портал с декоративными решётками), мечеть-айван, минарет; медресе Саид Ахмад Ходжа (конец XIX века; ныне - центр национальных ремёсел), в его северно-западной части - мечеть с айваном; мечети Торон-базар (конец XIX века) и Чакар (1911 год). Мемориальный комплекс учёного, одного из основоположников исламского правоведения, Бурхануддина Маргинани - уроженца Маргилана (2000 год). Узбекский НИИ натуральных волокон (основан в 1937 году как НИИ шёлковой промышленности). Исторический музей (1964 год, бывший мемориальный музей советского политического деятеля Ю. Ахунбабаева), Дом-музей узбекской поэтессы Увайси.
Маргилан - один из главных центров производства шёлка и изделий из него в Средней Азии. Фабрика «Yodgorlik» (сохраняется традиционное ручное производство), ряд профильных предприятий на базе бывшего шёлкового комбината (часть из них входит в государственную компанию «O‘zbekyengilsanoat»), в том числе выпускают так называемый хан-атлас - шёлковую ткань с радужным узором. Переработка хлопка. Механический завод (производство запчастей и ремонт ткацкого и швейного оборудования; сборка сельскохозяйственной техники, в том числе минитракторов), предприятия пищевой промышленности; производство стройматериалов. Традиционные ремёсла: вышивка, ковроткачество, изготовление изделий из дерева, металла, керамики, ювелирных украшений.