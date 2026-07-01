МАРГАРИТА

Маргарита (Маргрете; датск. , норв. Margrete, швед . Margareta) (1353, Сёборг — 28.10.1412, Фленсборг) — дочь короля Дании Вальдемара IV Аттердага , правительница Дании, Швеции и Норвегии, основательница Кальмарской унии . В 1363 вышла замуж за норвежского короля Хакона VI, сына Магнуса Эрикссона . После смерти Вальдемара IV и Хакона VI королем Дании и Норвегии был провозглашен Олаф Харальдссон, сын Хакона VI и М., который мог претендовать и на шведский престол. Но в 1387 Олаф Харальдссон умер, регентшей Дании и Норвегии была провозглашена М. К ней обратились за помощью шведские противники Альбрехта Мекленбургского, объявив ее в 1388 регентшей Швеции. В ходе борьбы с мекленбуржцами сложилась скандинавская уния, закрепленная в 1396, когда королем Дании и Швеции был провозглашен герцог Эрик Померанский, внучатый племянник М. (с 1388 король Норвегии). Летом 1397 М. и Эрик присутствовали на собрании государственных советников и других аристократов трех стран в Кальмаре, где были приняты акт о коронации Эрика и договор об унии Швеции, Дании и Норвегии.М. правила Данией, Швецией и Норвегией как регентша при несовершеннолетнем Эрике Померанском. Чтобы укрепить финансы, М. вводила экстраординарные налоги и произвела редукцию тягловых земель, ранее перешедших к магнатам и церкви. Управляющими в Швеции и Норвегии нередко становились датчане — ставленники М., а порой и немцы. Своих ставленников М. навязывала и клиру; обязанные ей выдвижением духовные лица становились ее политической опорой. Административная политика М. служила целям усиления союзного режима, интеграции трех королевств. М. не назначала дротса и марска — помощников и заместителей короля, не созывала собрания местных магнатов, но собирала аристократов трех стран на совещания в Дании. Укрепление финансов и политическое усиление М. создали предпосылки активной внешней политики — попыток вернуть о. Готланд (завершившихся выкупом острова у

М. правила Данией, Швецией и Норвегией как регентша при несовершеннолетнем Эрике Померанском. Чтобы укрепить финансы, М. вводила экстраординарные налоги и произвела редукцию тягловых земель, ранее перешедших к магнатам и церкви. Управляющими в Швеции и Норвегии нередко становились датчане — ставленники М., а порой и немцы. Своих ставленников М. навязывала и клиру; обязанные ей выдвижением духовные лица становились ее политической опорой. Административная политика М. служила целям усиления союзного режима, интеграции трех королевств. М. не назначала дротса и марска — помощников и заместителей короля, не созывала собрания местных магнатов, но собирала аристократов трех стран на совещания в Дании. Укрепление финансов и политическое усиление М. создали предпосылки активной внешней политики — попыток вернуть о. Готланд (завершившихся выкупом острова у Тевтонского ордена ), борьбы с Голштинией из-за Шлезвига. М. благоволила биргиттинскому ордену, неоднократно посещала его главную обитель — Вадстенский монастырь, делала дарения в его пользу и была принята в биргиттинское братство как так называемая сестра внешнего круга (soror ab extra).Датские хронисты Средневековья и раннего Нового времени восхваляли М. за мудрость. Иначе оценивали ее шведские хронисты. Автор «Хроники Энгельбректа» обличал М., обвинял ее в покровительстве иноземцам; согласно Вадстенскому диарию, она наводнила Швецию датчанами. Хронист

Датские хронисты Средневековья и раннего Нового времени восхваляли М. за мудрость. Иначе оценивали ее шведские хронисты. Автор «Хроники Энгельбректа» обличал М., обвинял ее в покровительстве иноземцам; согласно Вадстенскому диарию, она наводнила Швецию датчанами. Хронист Эрикус Олаи (XV в.) утверждал, что правительница разоряла Швецию; замки достались иноземцам; шведов заставили платить непомерные налоги, которые вывозились в Данию. Отрицательное отношение к политике М. разделяли и шведские хронисты XVI в. ( Олаус Петри, Иоханнес Магнус ). Изменение взглядов историографов на М. в XVIII в. было связано с идеей единства скандинавских народов. Датчанин Л. Хольберг и швед С. Лагербринг полагали, что М. добивалась единения скандинавских стран — блага для народов Дании, Швеции и Норвегии. По-иному трактовали образ М. (и унию как таковую) либеральные шведские и норвежские историки XIX в.: аристократы предали народ и вступили в сговор с М. Более взвешенную оценку дали историки XX в.: целью М. было усиление центральной власти; она была не благодетельницей народов или угнетательницей шведов и норвежцев, а расчетливой правительницей, сумевшей объединить скандинавские королевства и на время укрепить союзный режим.

Лит. : Lonnroth E. Sverige och Kalmarunionen 1397—1457. Goteborg, 1934; Koht Н. Dronning Margareta og Kalmarunionen. Oslo, 1956; История Швеции. М., 1974; История Норвегии. М., 1980; История Дании. М., 1996; Linton M. Margareta, Nordens drottning 1375—1412. Stockholm, 1997; Haug E. Margrete — den siste dronning i Sverre?tten. Oslo, 2000; Хроника Энгельбректа. М., 2002; Швеция и шведы в средневековых источниках. М., 2007; Etting V. Margrete 1.: en regent og hendes samtid. Kobenhavn, 2009; Олаус Петри. Шведская хроника. М., 2012. А. Д. Щеглов.