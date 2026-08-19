МАРФО-МАРИИНСКАЯ ОБИТЕЛЬ МИЛОСЕРДИЯ
МАРФО-МАРИИНСКАЯ ОБИТЕЛЬ МИЛОСЕРДИЯ - православная женская община в Москве, созданная для церковного социального служения.
История.
Основана великой княгиней Елизаветой Фёдоровной на улице Большая Ордынка в усадьбе, купленной ею в 1907 году. Начала действовать 10(23).02.1909 года. Создание Марфо-Мариинская обитель было связано с активно обсуждаемой в русском обществе в XIX - начале XX веков идеей возрождения древнего церковного института диаконис. Название обители связано с тем, что, по замыслу Елизаветы Фёдоровны, работа сестёр милосердия в Марфо-Мариинской обители должна была сочетать служение двух евангельских персонажей - сестёр Марфы (служение ближнему) и Марии (духовная жизнь) (Лк. 10:38-42).
Согласно Уставу (утверждён в 1908 году, 2-я редакция - 1914 год), Марфо-Мариинская обитель была призвана трудом своих сестёр и др. возможными способами «помогать в духе чистого христианства больным и бедным и оказывать помощь и утешение страждущим и находящимся в горе и скорби». 9(22).04.1910 года епископом Дмитровским Трифоном (Туркестановым) в сёстры обители были посвящены 17 женщин (вместе с Елизаветой Фёдоровной), давших обет послушания, нестяжания, целомудрия, призрения бедных и больных, творения добрых дел в духе христианской любви. При этом сёстры могли покинуть обитель и выйти замуж, также могли постричься в монашество. Великая княгиня Елизавета Фёдоровна была возведена в сан настоятельницы. Рассмотрение поданного в 1911 году Елизаветой Фёдоровной ходатайства в Синод о присвоении старшим сёстрам Марфо-Мариинской обители звания диаконис Синод отложил до Поместного собора, однако Поместный собор 1917-1918 годов из-за революционных событий в стране этот вопрос рассмотреть не успел.
В Марфо-Мариинской обители действовали бесплатные больница (в годы Первой мировой войны - лазарет для тяжелораненых), аптека, амбулатория, столовая, женская воскресная школа, приют для девочек-сирот, библиотека. Ежедневно несколько сестёр работали в городе, в т. ч. (с осени 1913 года) в самом нищем районе - на Хитровке, оказывая первую медицинскую помощь и определяя бездомных детей в приюты. Сёстры получали медицинскую подготовку под руководством известных московских врачей.
Великая княгиня Елизавета Фёдоровна была арестована 07.05.1918 года и вместе с сёстрами обители Варварой Яковлевой и Екатериной Янышевой выслана в Екатеринбург. Обитель продолжала существовать (с 1922 года как Марфо-Мариинская трудовая община) до 1926 года. На момент закрытия в ней было 111 сестёр.
В 1992 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II началось возрождение Марфо-Мариинской обители, возобновлено служение сестёр милосердия. В 2008 году завершены ремонтно-реставрационные работы, при обители открыты общеобразовательная Елизаветинская гимназия (в бывшем жилом доме 1861 года), мемориальный музей великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Марфо-Мариинская обитель имеет (2009 год) около 20 самостоятельно действующих по её уставу отделений в России, на Украине, в Белоруссии.
Архитектурный ансамбль.
Первоначально для нужд Марфо-Мариинской обители были приспособлены постройки середины XIX века прежней усадьбы. В одном из домов (1853 год, архитектор С. П. Никольский) была устроена домовая церковь Святых Марфы и Марии (освящена в 1909 году; вновь освящена в 1993 году). В южной части Марфо-Мариинской обители архитектор А. В. Щусев создал новый ансамбль в неорусском стиле, сочетавший мотивы новгородско-псковской школы зодчества и художественные приёмы модерна.
В центре комплекса - 2-столпный с массивной луковичной главой и примыкающей трапезной с 2 звонницами Покровский собор (1908-1912 годы; в крипте-усыпальнице - храм Архангела Михаила, всех Небесных Сил бесплотных и всех святых, 1914 год, освящён в 1917 году) со скульптурным убранством работы Н. Я. Тамонькина (1908 год; ктиторские портреты на северном притворе) и мозаиками по эскизам М. В. Нестерова. В интерьере - росписи Нестерова (1910-1912 годы; на восточной стене трапезной - композиция «Путь к Христу»; в основном объёме - «Христос у Марфы и Марии», «Утро Воскресения», подкупольное изображение Бога Саваофа) и П. Д. Корина («Путь праведников ко Господу» в крипте, 1914 год); иконостас с царскими вратами по эскизу Нестерова. В ансамбль также входят ограда со Святыми вратами по улице Большая Ордынка и ограда вдоль южной границы обители с пристроенными сторожкой и часовней.
При строительстве церкви Щусев заново распланировал расположенный на территории храмового комплекса парк с домом садовника (реконструирован в 2007-2008 годах), 2 фонтанами (скульптор Тамонькин). В 1911 году завершилось формирование застройки основной части владения обители. Вдоль его северной границы по проекту Д. М. Челищева возведено 3-этажное здание общежития сестёр (в 1926-1994 годах - поликлиника), соединённое переходом с аптекой и амбулаторией. Тогда же достроена северная часть каменного флигеля (классы для обучения девочек приюта, воскресная школа, квартира священника). В 1990 году в парке установлена мраморная скульптура великой княгини Елизаветы Фёдоровны работы В. М. Клыкова.
В 1920-е годы была утрачена личная библиотека Елизаветы Фёдоровны. Сохранились вышитые ею иконы «Спас Нерукотворный» и «Святые Марфа и Мария» (с 2008 года - в мемориальном музее обители). Среди реликвий обители - мантия преподобного Серафима Саровского (с 2008 года - в Покровском соборе).