МАРФО-МАРИИНСКАЯ ОБИТЕЛЬ МИЛОСЕРДИЯ

МАРФО-МАРИИНСКАЯ ОБИТЕЛЬ МИЛОСЕРДИЯ - пра­во­слав­ная жен­ская об­щи­на в Мо­ск­ве , соз­дан­ная для цер­ков­но­го со­ци­аль­но­го слу­же­ния.

История.

Ос­но­ва­на великой княгиней Ели­за­ве­той Фё­до­ров­ной на улице Боль­шая Ор­дын­ка в усадь­бе, ку­п­лен­ной ею в 1907 году. На­ча­ла дей­ст­во­вать 10(23).02.1909 года. Соз­да­ние Марфо-Мариинская обитель бы­ло свя­за­но с ак­тив­но об­су­ж­дае­мой в русском об­ще­ст­ве в XIX - начале XX веков иде­ей воз­ро­ж­де­ния древ­не­го цер­ков­но­го ин­сти­ту­та диа­ко­нис. На­зва­ние оби­те­ли свя­за­но с тем, что, по за­мыс­лу Ели­за­ве­ты Фё­до­ров­ны, ра­бо­та сес­тёр ми­ло­сер­дия в Марфо-Мариинской обители долж­на бы­ла со­че­тать слу­же­ние двух еван­гель­ских пер­со­на­жей - сес­тёр Мар­фы (слу­же­ние ближ­не­му) и Ма­рии (ду­хов­ная жизнь) (Лк. 10:38-42).

Со­глас­но Ус­та­ву (ут­вер­ждён в 1908 году, 2-я ре­дак­ция - 1914 год), Марфо-Мариинская обитель бы­ла при­зва­на тру­дом сво­их сес­тёр и др. воз­мож­ны­ми спо­со­ба­ми «по­мо­гать в ду­хе чис­то­го хри­сти­ан­ст­ва боль­ным и бед­ным и ока­зы­вать по­мощь и уте­ше­ние стра­ж­ду­щим и на­хо­дя­щим­ся в го­ре и скор­би». 9(22).04.1910 года епископом Дмит­ров­ским Три­фо­ном (Тур­ке­ста­но­вым) в сё­ст­ры оби­те­ли бы­ли по­свя­ще­ны 17 жен­щин (вме­сте с Ели­за­ве­той Фё­до­ров­ной), дав­ших обет по­слу­ша­ния, не­стя­жа­ния, це­ло­муд­рия, при­зре­ния бед­ных и боль­ных, тво­ре­ния до­б­рых дел в ду­хе хри­сти­ан­ской люб­ви. При этом сё­ст­ры мог­ли по­ки­нуть оби­тель и вый­ти за­муж, так­же мог­ли по­стричь­ся в мо­на­ше­ст­во . Великая княгиня Ели­за­ве­та Фё­до­ров­на бы­ла воз­ве­де­на в сан на­стоя­тель­ни­цы. Рас­смот­ре­ние по­дан­но­го в 1911 году Ели­за­ве­той Фё­до­ров­ной хо­да­тай­ст­ва в Си­нод о при­свое­нии стар­шим сёст­рам Марфо-Мариинской обители зва­ния диа­ко­нис Си­нод от­ло­жил до По­ме­ст­но­го со­бо­ра , од­на­ко По­ме­ст­ный со­бор 1917-1918 годов из-за ре­во­люционных со­бы­тий в стра­не этот во­прос рас­смот­реть не ус­пел.

В Марфо-Мариинской обители дей­ст­во­ва­ли бес­плат­ные боль­ни­ца (в го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны - ла­за­рет для тя­же­ло­ра­не­ных), ап­те­ка, ам­бу­ла­то­рия, сто­ло­вая, жен­ская вос­крес­ная шко­ла, при­ют для де­во­чек-си­рот, биб­лио­те­ка. Еже­днев­но несколько сес­тёр ра­бо­та­ли в го­ро­де, в т. ч. (с осе­ни 1913 года) в са­мом ни­щем рай­оне - на Хит­ров­ке, ока­зы­вая пер­вую медицинскую по­мощь и оп­ре­де­ляя без­дом­ных де­тей в при­юты. Сё­ст­ры по­лу­ча­ли медицинскую под­го­тов­ку под ру­ко­во­дством из­вест­ных московских вра­чей.

Великая княгиня Ели­за­ве­та Фё­до­ров­на бы­ла аре­сто­ва­на 07.05.1918 года и вме­сте с сё­ст­ра­ми оби­те­ли Вар­ва­рой Яков­ле­вой и Ека­те­ри­ной Яны­ше­вой вы­сла­на в Ека­те­рин­бург. Оби­тель про­дол­жа­ла су­ще­ст­во­вать (с 1922 года как Мар­фо-Ма­ри­ин­ская тру­до­вая об­щи­на) до 1926 года. На мо­мент за­кры­тия в ней бы­ло 111 сес­тёр.

В 1992 году по бла­го­сло­ве­нию пат­ри­ар­ха Мо­с­ков­ско­го и всея Ру­си Алек­сия II на­ча­лось воз­ро­ж­де­ние Марфо-Мариинской обители, во­зоб­нов­ле­но слу­же­ние сес­тёр ми­ло­сер­дия. В 2008 году за­вер­ше­ны ре­монт­но-рес­тав­рационные ра­бо­ты, при оби­те­ли от­кры­ты об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ная Ели­за­ве­тин­ская гим­на­зия (в бывшем жи­лом до­ме 1861 года), ме­мо­ри­аль­ный му­зей великой княгини Ели­за­ве­ты Фё­до­ров­ны. Марфо-Мариинская обитель име­ет (2009 год) около 20 са­мо­стоя­тель­но дей­ст­вую­щих по её ус­та­ву от­де­ле­ний в Рос­сии, на Ук­раи­не, в Бе­ло­рус­сии.

Архитектурный ансамбль.

Пер­во­на­чаль­но для нужд Марфо-Мариинской обители бы­ли при­спо­соб­ле­ны по­строй­ки середины XIX века преж­ней усадь­бы. В од­ном из до­мов (1853 год, архитектор С. П. Ни­коль­ский) бы­ла уст­рое­на до­мо­вая церковь Свя­тых Мар­фы и Ма­рии (ос­вя­ще­на в 1909 году; вновь ос­вя­ще­на в 1993 году). В южной час­ти Марфо-Мариинской обители архитектор А. В. Щу­сев соз­дал но­вый ан­самбль в не­орус­ском сти­ле, со­че­тав­ший мо­ти­вы нов­го­род­ско-псков­ской шко­лы зод­че­ст­ва и ху­дожественные приё­мы мо­дер­на .

В цен­тре ком­плек­са - 2-столп­ный с мас­сив­ной лу­ко­вич­ной гла­вой и при­мы­каю­щей тра­пез­ной с 2 звон­ни­ца­ми По­кров­ский со­бор (1908-1912 годы; в крип­те-усы­паль­ни­це - храм Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла, всех Не­бес­ных Сил бес­плот­ных и всех свя­тых, 1914 год, ос­вя­щён в 1917 году) со скульп­тур­ным уб­ран­ст­вом ра­бо­ты Н. Я. Та­монь­ки­на (1908 год; кти­тор­ские порт­ре­ты на северном при­тво­ре) и мо­заи­ка­ми по эс­ки­зам М. В. Не­сте­ро­ва. В ин­терь­е­ре - рос­пи­си Не­сте­ро­ва (1910-1912 годы; на восточной сте­не тра­пез­ной - ком­по­зи­ция «Путь к Хри­сту»; в ос­нов­ном объ­ё­ме - «Хри­стос у Мар­фы и Ма­рии», «Ут­ро Вос­кре­се­ния», под­ку­поль­ное изо­бра­жение Бо­га Са­вао­фа) и П. Д. Ко­ри­на («Путь пра­вед­ни­ков ко Гос­по­ду» в крип­те, 1914 год); ико­но­стас с цар­ски­ми вра­та­ми по эс­ки­зу Не­сте­ро­ва. В ан­самбль так­же вхо­дят ог­ра­да со Свя­ты­ми вра­та­ми по улице Боль­шая Ор­дын­ка и ог­ра­да вдоль южной гра­ни­цы оби­те­ли с при­стро­ен­ны­ми сто­рож­кой и ча­сов­ней.

При строи­тель­ст­ве церк­ви Щу­сев за­но­во рас­пла­ни­ро­вал рас­по­ло­жен­ный на тер­ри­то­рии хра­мо­во­го ком­плек­са парк с до­мом са­дов­ни­ка (ре­кон­ст­руи­ро­ван в 2007-2008 годах), 2 фон­та­на­ми (скульп­тор Та­монь­кин). В 1911 году за­вер­ши­лось фор­ми­ро­ва­ние за­строй­ки основной час­ти вла­де­ния оби­те­ли. Вдоль его северной гра­ни­цы по про­ек­ту Д. М. Че­ли­ще­ва воз­ве­де­но 3-этаж­ное зда­ние об­ще­жи­тия сес­тёр (в 1926-1994 годах - по­ли­кли­ни­ка), со­еди­нён­ное пе­ре­хо­дом с ап­те­кой и ам­бу­ла­то­ри­ей. То­гда же до­строе­на северная часть ка­мен­но­го фли­ге­ля (клас­сы для обу­че­ния де­во­чек при­юта, вос­крес­ная шко­ла, квар­ти­ра свя­щен­ни­ка). В 1990 году в пар­ке ус­танов­ле­на мра­мор­ная скульп­ту­ра великой княгини Ели­за­ве­ты Фё­до­ров­ны ра­бо­ты В. М. Клы­ко­ва.

В 1920-е годы бы­ла ут­ра­че­на лич­ная библиотека Ели­за­ве­ты Фё­до­ров­ны. Со­хра­ни­лись вы­ши­тые ею ико­ны «Спас Не­ру­ко­твор­ный» и «Свя­тые Мар­фа и Ма­рия» (с 2008 года - в ме­мо­ри­аль­ном му­зее оби­те­ли). Сре­ди ре­ли­к­вий оби­те­ли - ман­тия преподобного Се­ра­фи­ма Са­ров­ско­го (с 2008 года - в По­кров­ском со­бо­ре).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)