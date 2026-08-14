МАРДУК-АПЛА-ИДДИНА (МАРДУКАПА­ЛИДДИН) I

Мардук-апла-иддина (Мардукапа­лиддин) I — вавилонский царь Касситской династии (правил около 1171 — 1159 или в 1166—1154 до н. э.), сын и преемник Мели-Шипака, последний царь Касситской Вавилонии до фазы ее краха. Будучи наследником престола отца, получил от него крупное земельное пожалование в Центральной Вавилонии. Правление характеризуется относительной внешнеполитической слабостью, мирным характером, поддержанием дружественных отношений и активной торговли с Ассирией, многочисленными земельными пожалованиями на севере и северо-востоке страны, отмеченными на стелах-«кудурру».

Лит. : Beaulieu P.-A . A History of Babylon, 2200 BC — AD 75. Hoboken, 2018. А. А. Немировский.