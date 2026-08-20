МАРЦИАЛ, МАРК ВАЛЕРИЙ (лат. Marcus Valerius Martialis)
Римский поэт.
Получил риторическое образование в Испании, в 64 г. переехал в Рим, где завязал знакомства с Сенекой Старшим и Сенекой Младшим, Силием Италиком, Квинтилианом, Плинием Младшим, Ювеналом, Фронтином. Основной его целью был, однако, императорский двор и высшие придворные; в надежде на материальную поддержку, он часто посвящал им свои стихи, наполненные лестью. Марциал нигде не упоминает о Стации, как и Стаций о нем, и часто в этом видят знак борьбы двух поэтов за внимание одних и тех же покровителей. Его усилия увенчались некоторым успехом: он не бедствовал и даже приобрел небольшой дом в Риме и маленькое поместье под Номентаном, но полной независимости добиться не смог.
Император Тит даровал ему право трех детей, позже подтвержденное Домицианом. Слишком пышные восхваления Домициана не оставили Марциалу возможности сохранить свое место при Нерве. В 98 г. он вернулся на родину (это путешествие оплатил Плиний Младший), где Марцелла, его богатая почитательница, подарила ему имение, обеспечивавшее хороший доход.
Марциал писал только эпиграммы; нам известно 15 книг его стихотворений, которые делятся на три группы: «Книга зрелищ» или «Книга эпиграмм» (эпиграммы 80 г. и позже), книги XIII и XIV, изданные в Риме в 85 или 86 г., и книги I-XII, созданные в Риме до 98 г., а XII – в Испании в 101 или 102 г. «Книга зрелищ» посвящена открытию Колизея при Тите и содержит описания амфитеатра и праздника его открытия: сражения гладиаторов, экзотических животных и т.п. Книга XIII, названная «Подарки», представляет собой сборник коротких надписей на подарках, которыми обменивались во время Сатурналий, сходный характер носит и книга XIV, «Гостинцы». Книги I-XI – в их состав входит 1557 эпиграмм – издавались постепенно, иногда Марциал редактировал их ранние версии.
В эпиграммах Марциала отражается повседневная жизнь Рима. Он высмеивает пороки отдельных людей – наглость, отсутствие вкуса, жадность, любовь к роскоши, тщеславие, похоть и т.п., но при этом не называет героев их настоящими именами: Марциал утверждает, что он осуждает ошибки, но не людей. Иногда Марциал рассуждает о собственном творчестве, об искусстве и о судьбе своих стихов. Эпиграммы Марциала пользовались славой как в античности, так и в последующие эпохи.
Сочинения:
Épigrammes / Ed. H. J. Izaac. T. I-III. Paris, 1969-1973;
M. Valerii Martialis epigrammata / Ed. D. R. Shackleton Bailey. Stuttgart, 1990;
Марк Валерий Марциал. Эпиграммы / Пер. Ф. А. Петровского. СПб., 1994.