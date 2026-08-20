МАРЦИАЛ, МАРК ВАЛЕРИЙ (лат. Marcus Valerius Martialis)

Римский поэт.

Получил риторическое образование в Испании, в 64 г. переехал в Рим, где завязал знакомства с Сенекой Старшим и Сенекой Младшим , Силием Италиком , Квинтилианом , Плинием Младшим , Ювеналом , Фронтином . Основной его целью был, однако, императорский двор и высшие придворные; в надежде на материальную поддержку, он часто посвящал им свои стихи, наполненные лестью. Марциал нигде не упоминает о Стации , как и Стаций о нем, и часто в этом видят знак борьбы двух поэтов за внимание одних и тех же покровителей. Его усилия увенчались некоторым успехом: он не бедствовал и даже приобрел небольшой дом в Риме и маленькое поместье под Номентаном, но полной независимости добиться не смог.

Император Тит даровал ему право трех детей, позже подтвержденное Домицианом . Слишком пышные восхваления Домициана не оставили Марциалу возможности сохранить свое место при Нерве . В 98 г. он вернулся на родину (это путешествие оплатил Плиний Младший), где Марцелла, его богатая почитательница, подарила ему имение, обеспечивавшее хороший доход.

Марциал писал только эпиграммы; нам известно 15 книг его стихотворений, которые делятся на три группы: «Книга зрелищ» или «Книга эпиграмм» (эпиграммы 80 г. и позже), книги XIII и XIV, изданные в Риме в 85 или 86 г., и книги I-XII, созданные в Риме до 98 г., а XII – в Испании в 101 или 102 г. «Книга зрелищ» посвящена открытию Колизея при Тите и содержит описания амфитеатра и праздника его открытия: сражения гладиаторов, экзотических животных и т.п. Книга XIII, названная «Подарки», представляет собой сборник коротких надписей на подарках, которыми обменивались во время Сатурналий , сходный характер носит и книга XIV, «Гостинцы». Книги I-XI – в их состав входит 1557 эпиграмм – издавались постепенно, иногда Марциал редактировал их ранние версии.

В эпиграммах Марциала отражается повседневная жизнь Рима. Он высмеивает пороки отдельных людей – наглость, отсутствие вкуса, жадность, любовь к роскоши, тщеславие, похоть и т.п., но при этом не называет героев их настоящими именами: Марциал утверждает, что он осуждает ошибки, но не людей. Иногда Марциал рассуждает о собственном творчестве, об искусстве и о судьбе своих стихов. Эпиграммы Марциала пользовались славой как в античности, так и в последующие эпохи.

Сочинения :

Épigrammes / Ed. H. J. Izaac. T. I-III. Paris, 1969-1973;

M. Valerii Martialis epigrammata / Ed. D. R. Shackleton Bailey. Stuttgart, 1990;

Марк Валерий Марциал. Эпиграммы / Пер. Ф. А. Петровского. СПб., 1994.