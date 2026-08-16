МАРЦЕВИЧ ЭДУАРД ЕВГЕНЬЕВИЧ
МАРЦЕВИЧ ЭДУАРД ЕВГЕНЬЕВИЧ - российский актер, режиссёр, народный артист РСФСР.
По окончании Театрального училища имени М. С. Щепкина (курс К. А. Зубова, Г. Н. Дмитриева) в 1959-1969 годах в Московском театре имени Вл. Маяковского - успешно дебютировал в роли Гамлета («Гамлет» У. Шекспира в постановке Н. П. Охлопкова), продемонстрировав в искреннем и пылком герое твёрдый характер и мощную силу духа. Среди других ролей: Сергей («Иркутская история» А. Н. Арбузова), Валерик («Проводы белых ночей» В. Ф. Пановой), Эдип («Царь Эдип» Софокла).
С 1969 года в Малом театре: Аркадий Кирсанов («Отцы и дети» по И. С. Тургеневу; эту же роль сыграл в одноименном фильме), Кисельников, Лыняев («Пучина», «Волки и овцы» А. Н. Островского), Грегор («Средство Макропулоса» К. Чапека), Репетилов («Горе от ума» А. С. Грибоедова), Фиеско («Заговор Фиеско в Генуе» Ф. Шиллера), Дугин («Рядовые» А. А. Дударева), царь Фёдор, Василий Шуйский («Царь Фёдор Иоаннович», «Царь Борис» А. К. Толстого), Петя Трофимов, Войницкий («Вишнёвый сад», «Дядя Ваня» А. П. Чехова), Райский («Обрыв» по И. А. Гончарову), Веточкин («Холопы» П. П. Гнедича), Лука Лукич Хлопов («Ревизор» Н. В. Гоголя), князь К. («Дядюшкин сон» по Ф. М. Достоевскому), Сен-Феликс («Таинственный ящик» П. А. Каратыгина).
В 1978-1979 годах учился режиссуре у Ю. Мильтиниса в студии при Паневежcком драматическом театре; поставил в этом театре спектакли «Старый дом» А. Н. Казанцева (1979 год), «Обыкновенная история» по Гончарову (1981 год) и другие. Среди постановок в Малом театре: «Отец» А. Стриндберга (1989 год, роль Ротмистра), «Не было ни гроша, да вдруг алтын» Островского (1993 год, роль Крутицкого), «Воскресение» по Л. Н. Толстому (1998 год).
В кино с 1959 года: Борис Друбецкой («Война и мир»), Мальмгрен («Красная палатка»), Мезенцев («Хлеб, золото, наган»), лорд Горинг («Идеальный муж»); в телефильмах - Генрих Гейне («Карл Маркс. Молодые годы»), Лёва («С вечера до полудня»), Лефорт («Россия молодая»). Среди других фильмов: «Аннушка», «Женщина в белом», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Продлись, продлись, очарованье…», «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», «Сделано в СССР», «Грех», «Пчёлка», телесериалы «Маросейка, 12», «Курортный роман. Школа выживания» и др. В 1973-1974 годах преподавал в Театральном училище имени М. С. Щепкина.