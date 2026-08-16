МАРЦЕВИЧ ЭДУАРД ЕВГЕНЬЕВИЧ

МАРЦЕВИЧ ЭДУАРД ЕВГЕНЬЕВИЧ - российский актер, режиссёр, народный артист РСФСР.

По окон­ча­нии Те­ат­раль­но­го училища имени М. С. Щеп­ки­на (курс К. А. Зу­бо­ва, Г. Н. Дмит­рие­ва) в 1959-1969 годах в Московском те­ат­ре имени Вл. Мая­ков­ско­го - ус­пеш­но де­бю­ти­ро­вал в ро­ли Гам­ле­та («Гам­лет» У. Шек­спи­ра в постановке Н. П. Ох­лоп­ко­ва), про­де­мон­ст­ри­ро­вав в ис­крен­нем и пыл­ком ге­рое твёр­дый ха­рак­тер и мощ­ную си­лу ду­ха. Сре­ди других ро­лей: Сер­гей («Ир­кут­ская ис­то­рия» А. Н. Ар­бу­зо­ва), Ва­ле­рик («Про­во­ды бе­лых но­чей» В. Ф. Па­но­вой), Эдип («Царь Эдип» Со­фок­ла).

С 1969 года в Ма­лом те­ат­ре: Ар­ка­дий Кир­са­нов («От­цы и де­ти» по И. С. Тур­ге­не­ву; эту же роль сыг­рал в од­но­именном филь­ме), Ки­сель­ни­ков, Лы­ня­ев («Пу­чи­на», «Вол­ки и ов­цы» А. Н. Ост­ров­ско­го ), Гре­гор («Сред­ст­во Мак­ро­пу­ло­са» К. Ча­пе­ка), Ре­пе­ти­лов («Го­ре от ума» А. С. Гри­бое­до­ва ), Фие­ско («За­го­вор Фие­ско в Ге­нуе» Ф. Шил­ле­ра), Ду­гин («Ря­до­вые» А. А. Ду­да­ре­ва), царь Фё­дор, Ва­си­лий Шуй­ский («Царь Фё­дор Ио­ан­но­вич», «Царь Бо­рис» А. К. Тол­сто­го), Пе­тя Тро­фи­мов, Вой­ниц­кий («Виш­нё­вый сад», «Дя­дя Ва­ня» А. П. Че­хо­ва), Рай­ский («Об­рыв» по И. А. Гон­ча­ро­ву ), Ве­точ­кин («Хо­ло­пы» П. П. Гне­ди­ча), Лу­ка Лу­кич Хло­пов («Ре­ви­зор» Н. В. Го­го­ля ), князь К. («Дя­дюш­кин сон» по Ф. М. Дос­то­ев­ско­му), Сен-Фе­ликс («Та­ин­ст­вен­ный ящик» П. А. Ка­ра­ты­ги­на).

В 1978-1979 годах учил­ся ре­жис­су­ре у Ю. Миль­ти­ни­са в сту­дии при Паневежcком дра­ма­тическом те­ат­ре; по­ста­вил в этом те­ат­ре спек­так­ли «Ста­рый дом» А. Н. Ка­зан­це­ва (1979 год), «Обык­но­вен­ная ис­то­рия» по Гон­ча­ро­ву (1981 год) и другие. Сре­ди по­ста­но­вок в Ма­лом те­ат­ре: «Отец» А. Стринд­бер­га (1989 год, роль Рот­ми­ст­ра), «Не бы­ло ни гро­ша, да вдруг ал­тын» Ост­ров­ско­го (1993 год, роль Кру­тиц­ко­го), «Вос­кре­се­ние» по Л. Н. Тол­сто­му (1998 год).

В ки­но с 1959 года: Бо­рис Дру­бец­кой («Вой­на и мир»), Мальм­грен («Крас­ная па­лат­ка»), Ме­зен­цев («Хлеб, зо­ло­то, на­ган»), лорд Го­ринг («Иде­аль­ный муж»); в те­ле­филь­мах - Ген­рих Гей­не («Карл Маркс. Мо­ло­дые го­ды»), Лё­ва («С ве­че­ра до по­луд­ня»), Ле­форт («Рос­сия мо­ло­дая»). Сре­ди других филь­мов: «Ан­нуш­ка», «Жен­щи­на в бе­лом», «Звез­да и смерть Хоа­ки­на Мурь­е­ты», «Про­длись, про­длись, оча­ро­ва­нье…», «Стран­ная ис­то­рия док­то­ра Дже­ки­ла и мис­те­ра Хай­да», «Сде­ла­но в СССР», «Грех», «Пчёл­ка», те­лесе­риа­лы «Ма­ро­сей­ка, 12», «Ку­рорт­ный ро­ман. Шко­ла вы­жи­ва­ния» и др. В 1973-1974 годах пре­пода­вал в Те­ат­раль­ном училище имени М. С. Щеп­ки­на.