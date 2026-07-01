МАРАТХСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
МАРАТХСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - литература на языке маратхи, одна из литератур Южной Азии.
Развивается в Индии, преимущественно на территории современного индийского штата Махараштра.
Ранняя эпиграфика на маратхи датируется X-XII веками. Древнейшие из сохранившихся памятников маратхской словесности - тексты реформаторских религиозных течений (XIII века). В конце XIII века Джнянешвар создал поэтический комментарий к «Бхагавадгите» - «Разъяснение истинного смысла» («Бхавартха-дипика»; известен также под названием «Джнянешвари»), положивший начало традиции варкари (маратхского варианта бхакти) и считающийся непревзойдённым шедевром маратхской литературы. Младшим современником и последователем Джнянешвара был Намдев, которому приписывается большое количество абхангов (религиозных стихов-песнопений) на языках Северной Индии.
2-ю половину XIV - XV веков называют «веками мрака» в маратхской литературе: это было время установления власти мусульман и вызревания новых форм культуры.
В XVI веке традицию поэзии варкари продолжил Экнатх. В 1-й половине XVII века внук Экнатха Муктешвар переложил на маратхи «Рамаяну» и часть «Махабхараты».
В XVI-XVII веках получили распространение произведения на маратхи христианских миссионеров и местных мусульман. Самое знаменитое христианское сочинение на маратхи - «Криста-пурана» («Пурана о Христе», 1616 год) англичанина-иезуита Т. Стивенса. Его младшим современником был Шейх Мухаммад, наиболее известный из поэтов-мусульман, соединивший в своей поэзии идеи суфизма и бхакти. Среди значительных явлений маратхской литературы XVII века - абханги Тукарама, религиозно-политический трактат «Наставление рабу [Божьему]» («Дас-бодх») Рамдаса - идейного вдохновителя Шиваджи, переложение и комментарий «Бхагавадгиты» поэта и философа Вамана Пандита. Крупнейший поэт XVIII века Моропант переложил на маратхи «Махабхарату».
В XVII-XVIII веках на основе фольклора сложились жанры повада (историческая баллада) и лавани (лирика, в основном любовная), а также характерный для маратхской литературы жанр исторической хроники (бакхар).
С установлением на заселённых маратхами землях британской власти (1818) распространилось книгопечатание, появились периодические издания на маратхи, переводы Библии и европейских писателей (Дж. Беньяна, Д. Дефо, Дж. Свифта и других). Первым романом на маратхи (и одним из первых индийских романов) считают «Странствие Ямуны» (1857 год) Б. Падманджи, индийца, обращённого в христианство.
Во 2-й половине XIX - 1-й половине XX веков происходит активное освоение европейских идей и литературных форм. Развитие маратхской прозы в этот период связано с деятельностью публицистов. Дж. Пхуле, выходец из низших каст, Г.Х. Дешмукх (известный под псевдонимом Локхитвади - «радетель о народном благе») и Г.Г. Агаркар обличали несправедливость традиционного индусского общества и пропагандировали идеи социального равенства и демократии. Маратхскую (индусскую) самобытность отстаивал в своих многочисленных статьях В. Чиплункар, которого называют «отцом маратхской прозы». М.Г. Ранаде, один из основателей Индийского Национального Конгресса, учредил в Бомбее Прартхна Самадж («Молитвенное общество», 1867 год), которое, подобно Брахмо Самадж в Западной Бенгалии, стремилось найти некую среднюю линию между «западничеством» и «самобытничеством». Известный политический деятель Б.Г. Тилак внёс немалый вклад в маратхскую литературу своими сочинениями, прежде всего комментарием на «Бхагавадгиту» - «Тайна Гиты» («Гита-рахасья», 1915 год). Его современниками были знаменитый романист («маратхский Вальтер Скотт») Х.Н. Апте и Кешавсут, которого считают первым подлинно современным поэтом на маратхи.
С середины XIX века развивается драматургия на маратхи, опирающаяся на классическое индийское наследие и европейские традиции. Первый значительный драматург XIX века - Б.П. Кирлоскар («Шакунтала», 1880 год). «Золотым веком маратхской драмы» называют конец XIX - начало XX веков (Г.Б. Дэвала, С.К. Кольхаткар, К.П. Кхадилькар, Говиндаградж и других).
Влияние Т.С. Элиота и У.Х. Одена испытал крупнейший поэт 1-й половины XX века Б.С. Мардхекар, который ввёл в маратхскую поэзию свободный стих. Общеиндийскую популярность получило переложение «Рамаяны» на маратхи в виде цикла стихотворений «Рамаяна в песнях», выполненное «современным Вальмики» Г.Д. Мадгулькаром (1950-е годы). К синтезу культур стремился в своём творчестве поэт, прозаик и драматург В.В. Ширвадкар (псевдоним Кусумаградж); среди прочего он осуществил переложение на маратхи трагедии Шекспира «Макбет», назвав его «Королевская корона» (1954 год). К середине века некоторые поэты увлеклись идеями марксизма и социальной революции (Винда Карандикар и другие). Выдающимся поэтом-сатириком был П.К. Атре. Во 2-й половине XX века появились поэты двуязычные, пишущие и на маратхи, и на английском языке (А.Б. Колаткар, Д.П. Читре). Гаури Дешпанде известна как англоязычный поэт и как прозаик на маратхи. Из женщин-поэтов, пишущих на маратхи, наиболее популярны Шанта Шелке и Индира Сант.
Ведущие романисты XX века: В.С. Кхандекар, Г.Т. Мадкхолькар, Б. Немаде, Н.С. Пхадке и Арун Садху, выступавший в жанре политического романа. В XX веке в маратхской прозе утвердился жанр рассказа (Д.К. Келькар, Г.Г. Лимае, В. Мадгулькар, Г.Г. Гадгиль и другие). Широкую известность приобрели драматурги Вишрам Бедекар, В. Канеткар, В. Тендулькар, позднее - Сатиш Алекар.
Заметным явлением 2-й половины XX века стала так называемая литература далитов (буквально - угнетённых) - представителей неприкасаемых и низших каст индийского общества, отразившая их мировоззрение и отстаивающая их интересы (А.К. Камбле, прозаик А. Сатхе, поэт Н.Л. Дхасаль).
Издания:
Macnicol N. Psalms of Mara̅tha̅ saints. Calcutta, 1919;
Заморская курица: Новеллы писателей Махараштры. М., 1967;
An anthology of Marathi poetry, 1945-1965 / Ed. D. Chitre. Bombay, 1967;
Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии. М., 1977;
In̅ana̅deva. Jña̅neshvarī [Bha̅va̅rthadīpika̅]. Albany, 1987.