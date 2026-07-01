МАРАТХСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

МАРАТХСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - ли­те­ра­ту­ра на язы­ке ма­рат­хи, од­на из ли­те­ра­тур Южной Азии.

Раз­ви­ва­ет­ся в Ин­дии , пре­имущественно на тер­ри­то­рии современного индийского шта­та Ма­ха­раш­тра.

Ран­няя эпи­гра­фи­ка на ма­рат­хи да­ти­ру­ет­ся X-XII веками. Древ­ней­шие из со­хра­нив­ших­ся па­мят­ни­ков ма­ратх­ской сло­вес­но­сти - тек­сты ре­фор­ма­тор­ских ре­лигиозных те­че­ний (XIII века). В конце XIII века Джня­неш­вар соз­дал по­этический ком­мен­та­рий к «Бха­га­вад­ги­те» - «Разъ­яс­не­ние ис­тин­но­го смыс­ла» («Бха­варт­ха-ди­пи­ка»; из­вес­тен так­же под названием «Джня­неш­ва­ри»), по­ло­жив­ший на­ча­ло тра­ди­ции вар­ка­ри (ма­ратх­ско­го ва­ри­ан­та бхак­ти) и счи­таю­щий­ся не­пре­взой­дён­ным ше­дев­ром маратхской литературы. Млад­шим со­вре­мен­ни­ком и по­сле­до­ва­те­лем Джня­неш­ва­ра был Нам­дев, ко­то­ро­му при­пи­сы­ва­ет­ся боль­шое ко­ли­че­ст­во аб­хан­гов (ре­лигиозных сти­хов-пес­но­пе­ний) на язы­ках Северной Ин­дии.

2-ю половину XIV - XV веков на­зы­ва­ют «ве­ка­ми мра­ка» в маратхской литературе: это бы­ло вре­мя ус­та­нов­ле­ния вла­сти му­суль­ман и вы­зре­ва­ния но­вых форм куль­ту­ры.

В XVI веке тра­ди­цию по­эзии вар­ка­ри про­дол­жил Эк­натх. В 1-й половине XVII века внук Эк­нат­ха Мук­теш­вар пе­ре­ло­жил на ма­рат­хи «Ра­мая­ну» и часть «Ма­хаб­ха­ра­ты».

В XVI-XVII веках по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние про­из­ве­де­ния на ма­рат­хи хри­сти­ан­ских мис­сио­не­ров и ме­ст­ных му­суль­ман. Са­мое зна­ме­ни­тое хри­сти­ан­ское со­чи­не­ние на ма­рат­хи - «Кри­ста-пу­ра­на» («Пу­ра­на о Хри­сте», 1616 год) анг­ли­ча­ни­на-ие­зуи­та Т. Сти­вен­са. Его млад­шим со­вре­мен­ни­ком был Шейх Му­хам­мад, наи­бо­лее из­вест­ный из по­этов-му­суль­ман, со­еди­нив­ший в сво­ей по­эзии идеи су­физ­ма и бхак­ти. Сре­ди зна­чительных яв­ле­ний маратхской литературы XVII века - аб­хан­ги Ту­ка­ра­ма, ре­лигиозно-по­ли­тический трак­тат «На­став­ле­ние ра­бу [Божь­е­му]» («Дас-бодх») Рам­да­са - идей­но­го вдох­но­ви­те­ля Ши­вад­жи, пе­ре­ло­же­ние и ком­мен­та­рий «Бха­га­вад­ги­ты» по­эта и фи­ло­со­фа Ва­ма­на Пан­ди­та. Круп­ней­ший по­эт XVIII века Мо­ро­пант пе­ре­ло­жил на ма­рат­хи «Ма­хаб­ха­ра­ту».

В XVII-XVIII веках на ос­но­ве фольк­ло­ра сло­жи­лись жан­ры по­ва­да (ис­то­рическая бал­ла­да) и ла­ва­ни (ли­ри­ка, в основном лю­бов­ная), а так­же ха­рак­тер­ный для маратхской литературы жанр ис­то­рической хро­ни­ки (бак­хар).

С ус­та­нов­ле­ни­ем на за­се­лён­ных ма­рат­ха­ми зем­лях британской вла­сти (1818) рас­про­стра­ни­лось кни­го­пе­ча­та­ние, по­яви­лись пе­рио­дические из­да­ния на ма­рат­хи, пе­ре­во­ды Биб­лии и ев­ропейских пи­са­те­лей (Дж. Бень­я­на, Д. Де­фо, Дж. Свиф­та и других). Пер­вым ро­ма­ном на ма­рат­хи (и од­ним из пер­вых индийских ро­ма­нов) счи­та­ют «Стран­ст­вие Яму­ны» (1857 год) Б. Пад­ман­д­жи, ин­дий­ца, об­ра­щён­но­го в хри­сти­ан­ст­во.

Во 2-й половине XIX - 1-й половине XX веков про­ис­хо­дит ак­тив­ное ос­вое­ние ев­ропейских идей и ли­те­ра­тур­ных форм. Раз­ви­тие ма­ратх­ской про­зы в этот пе­ри­од свя­за­но с дея­тель­но­стью пуб­ли­ци­стов. Дж. Пху­ле, вы­хо­дец из низ­ших каст, Г.Х. Деш­мукх (из­вест­ный под псевдонимом Лок­хит­ва­ди - «ра­де­тель о на­род­ном бла­ге») и Г.Г. Агар­кар об­ли­ча­ли не­спра­вед­ли­вость тра­диционного ин­дус­ско­го об­ще­ст­ва и про­па­ган­ди­ро­ва­ли идеи со­ци­аль­но­го ра­вен­ст­ва и де­мо­кра­тии. Ма­ратх­скую (ин­дус­скую) са­мо­быт­ность от­стаи­вал в сво­их мно­го­численных стать­ях В. Чи­п­лун­кар, ко­то­ро­го на­зы­ва­ют «от­цом ма­ратх­ской про­зы». М.Г. Ра­на­де, один из ос­но­ва­те­лей Ин­дий­ско­го На­цио­наль­но­го Кон­грес­са, уч­ре­дил в Бом­бее Прар­тх­на Са­мадж («Мо­лит­вен­ное об­ще­ст­во», 1867 год), ко­то­рое, по­доб­но Брах­мо Са­мадж в Западной Бен­га­лии, стре­ми­лось най­ти не­кую сред­нюю ли­нию ме­ж­ду «за­пад­ни­че­ст­вом» и «са­мо­быт­ни­че­ст­вом». Из­вест­ный по­ли­тический дея­тель Б.Г. Ти­лак внёс не­ма­лый вклад в маратхскую литературу свои­ми со­чи­не­ния­ми, пре­ж­де все­го ком­мен­та­ри­ем на «Бха­га­вад­ги­ту» - «Тай­на Ги­ты» («Ги­та-ра­ха­сья», 1915 год). Его со­вре­мен­ни­ка­ми были зна­ме­ни­тый ро­ма­нист («ма­ратх­ский Валь­тер Скотт») Х.Н. Ап­те и Ке­шав­сут, ко­то­ро­го счи­та­ют пер­вым под­лин­но со­вре­мен­ным по­этом на ма­рат­хи.

С середины XIX века раз­ви­ва­ет­ся дра­ма­тур­гия на ма­рат­хи, опи­раю­щая­ся на клас­си­че­ское индийское на­сле­дие и ев­ропейские тра­ди­ции. Пер­вый зна­чи­тель­ный дра­ма­тург XIX века - Б.П. Кир­ло­скар («Ша­кун­та­ла», 1880 год). «Зо­ло­тым ве­ком ма­ратх­ской дра­мы» на­зы­ва­ют конец XIX - начало XX веков (Г.Б. Дэ­ва­ла, С.К. Коль­хат­кар, К.П. Кха­диль­кар, Го­вин­да­градж и других).

Влия­ние Т.С. Элио­та и У.Х. Оде­на ис­пы­тал круп­ней­ший по­эт 1-й половины XX века Б.С. Мард­хе­кар, ко­то­рый ввёл в ма­ратх­скую по­эзию сво­бод­ный стих. Об­ще­ин­дий­скую по­пу­ляр­ность по­лу­чи­ло пе­ре­ло­же­ние «Ра­мая­ны» на ма­рат­хи в ви­де цик­ла сти­хо­тво­ре­ний «Ра­мая­на в пес­нях», вы­пол­нен­ное «со­вре­мен­ным Валь­ми­ки» Г.Д. Мад­гуль­ка­ром (1950-е годы). К син­те­зу куль­тур стре­мил­ся в сво­ём твор­че­ст­ве по­эт, про­за­ик и дра­ма­тург В.В. Шир­вад­кар (псевдоним Ку­су­ма­градж); сре­ди про­че­го он осу­ще­ст­вил пе­ре­ло­жение на ма­рат­хи тра­ге­дии Шек­спи­ра «Мак­бет», на­звав его «Ко­ро­лев­ская ко­ро­на» (1954 год). К се­ре­ди­не ве­ка не­ко­то­рые по­эты ув­лек­лись идея­ми мар­ксиз­ма и со­ци­аль­ной ре­во­лю­ции (Вин­да Ка­ран­ди­кар и другие). Вы­даю­щим­ся по­этом-са­ти­ри­ком был П.К. Ат­ре. Во 2-й половине XX века поя­ви­лись по­эты дву­языч­ные, пи­шу­щие и на ма­рат­хи, и на английском языке (А.Б. Ко­лат­кар, Д.П. Чит­ре). Гау­ри Деш­пан­де из­вест­на как анг­лоя­зыч­ный по­эт и как про­за­ик на ма­рат­хи. Из жен­щин-по­этов, пи­шу­щих на ма­рат­хи, наи­бо­лее по­пу­ляр­ны Шан­та Шел­ке и Ин­ди­ра Сант.

Ве­ду­щие ро­ма­ни­сты XX века: В.С. Кхан­де­кар, Г.Т. Мадк­холь­кар, Б. Не­ма­де, Н.С. Пхад­ке и Арун Сад­ху, вы­сту­пав­ший в жан­ре по­ли­тического ро­ма­на. В XX веке в ма­ратх­ской про­зе ут­вер­дил­ся жанр рас­ска­за (Д.К. Кель­кар, Г.Г. Ли­мае, В. Мад­гуль­кар, Г.Г. Гад­гиль и другие). Ши­ро­кую из­вест­ность при­об­ре­ли дра­ма­тур­ги Виш­рам Бе­де­кар, В. Ка­нет­кар, В. Тен­дуль­кар, позд­нее - Са­тиш Але­кар.

За­мет­ным яв­ле­ни­ем 2-й половины XX века ста­ла так называемая литература да­ли­тов (буквально - уг­не­тён­ных) - пред­ста­ви­те­лей не­при­ка­сае­мых и низ­ших каст индийского об­ще­ст­ва, от­ра­зив­шая их ми­ро­воз­зре­ние и от­стаи­ваю­щая их ин­те­ре­сы (А.К. Камб­ле, про­за­ик А. Сат­хе, по­эт Н.Л. Дха­саль).

Издания:

Macnicol N. Psalms of Mara̅tha̅ saints. Calcutta, 1919;

За­мор­ская ку­ри­ца: Но­вел­лы пи­са­те­лей Ма­ха­раш­тры. М., 1967;

An an­tho­lo­gy of Marathi poetry, 1945-1965 / Ed. D. Chit­re. Bombay, 1967;

Клас­си­че­ская по­эзия Ин­дии, Ки­тая, Ко­реи, Вьет­на­ма, Япо­нии. М., 1977;

In̅ana̅deva. Jña̅neshvarī [Bha̅va̅rtha­dī­pika̅]. Albany, 1987.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)