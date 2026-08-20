МАРАТХСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ

Маратхская конфедерация — политическое объединение на Декане, союз маратхских княжеств (1714—1818). Маратхское государство было образовано в 1674, когда Шиваджи Бхонсле, соперничая с Биджапуром и Могольской империей , смог подчинить своему контролю большую часть Декана и провозгласил себя независимым правителем, взяв титул чхатрапати. В 1680 на престол взошел его сын Самбхуджи Бхонсле, потерпевший в 1689 поражение от войск Аурангзеба, который казнил Самбхуджи и пленил его сына Шаху. В ответ на это маратхи подняли восстание против могольской власти. Однако зачастую маратхские кланы в этой войне действовали разрозненно. Под предлогом борьбы с падишахом маратхские князья преследовали собственные экономические и политические интересы, что подрывало единство Маратхского государства. В 1713 на Декан вернулся освобожденный моголами Шаху, но это внесло еще больший раскол в ряды маратхов. Формально являясь главой государства, Шаху во всем опирался на пешву (главного министра). 16 ноября 1713 на этот пост был назначен Баладжи Вишванатх (1713—1720), который сумел остановить разбой и сломить оппозицию. Понимая, что в прежнем виде государство не восстановить, пешва призвал к созданию М. к. Она состояла из собственно Махараштры и государств, основанных маратхскими военачальниками вне ее пределов (Нагпур, Гвалиор, Индор, Барода), а также ряда мелких княжеств. Маратхи требовали выплаты дани с земель ослабевшей и распадавшейся на части Могольской империи, их военные отряды хозяйничали на огромной территории, включая Раджпутану и Бенгалию.

В 1750 наследник Шаху официально передал власть пешве Баладжи Баджи Рао (1740—1761, внук Вишванатха), от которого пошла династия пешв — фактических правителей М. к., в то время как потомки Шиваджи остались лишь номинальными главами союза маратхов. Столицей М. к. стал город Пуна.

К середине XVIII в. основными соперниками маратхов на Декане стали княжества Хайдерабад и Майсур. Ведущими маратхскими кланами, определявшими политику маратхского государства, были: Синдхия, Холкар, Бхонсле и Гаеквар. Несмотря на внутренние разногласия и крупное поражение в битве при Панипате в 1761 от Ахмад-шаха Дуррани , во 2-й половине XVIII в. маратхи являлись доминирующей военно-политической силой Индии, способной установить свое влияние не только на юге, но и на севере страны. Дважды (в 1771—1772 и в 1788) князь Гвалиора Махададжа Синдхия (один из самых талантливых маратхских военачальников) и его союзники ставили под свой конт­роль Дели.

В 1772 в Пуне развернулась активная борьба за пост пешвы. Один из претендентов Рагхунатх Рао обратился за помощью к англичанам. Суратский договор, заключенный им с англичанами, стал отправной точкой открытого англо-маратхского противостояния. Англичане навязывали маратхам свои войска, вмешивались во внутреннюю и внешнюю политику маратхских княжеств, что неизбежно приводило к Англо-маратхским войнам (1775—1782, 1803—1805, 1817—1819). Маратхи неоднократно заставляли капитулировать войска английской Ост-Индской компании (ОИК), сыскав славу «маратхской занозы». Однако разрозненность маратхских сил, несогласованность их действий и внутриполитическая борьба в М. к. привели маратхские кланы к поражению. В 1818 после Третьей англо-маратхской войны маратхские княжества были аннексированы ОИК.

Лит.: Sardesai G. S. The main current of Maratha history. Bombay, 1975; Grant Duff J. History of the Mahrattas. Delhi, 2000. Е. В. Смирнова .