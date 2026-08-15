МАРАТХИ

Маратхи — народность в Индии, в Зап. Декане. Численность — около 83 млн человек. (2011), в основном (около 77,5 млн) проживают на территории штата Махараштра , а также в Карнатаке, Мадхья Прадеше, Гуджарате, Гоа, союзных территориях Дадра и Нагар-Хавели и Даман и Диу. Говорят на языке маратхи (индоарийская группа), третьем по распространенности (после хинди и бенгальского языка) в Индии.

М. пришли на Декан из Сев. Индии и этнически относятся к арийским племенам. Однако время их появления на Декане точно не установлено. Некоторые индийские исследователи относят его к IV в. до н. э. Согласно наиболее распространенной версии, упоминание «маратха» впервые встречается в путевых заметках Сюань Цзана, посетившего Индию в VII в. Более-менее известная нам история М. начинается с вторжения мусульманских завоевателей на территорию Махараштры в XIV в. С этого времени обозначилось их возвышение сначала в составе Делийского султаната (XIV—XV вв.), а затем и независимых государств Декана (XVI—XVII вв.). В начале XVIII в. образуют Маратхскую конфедерацию .

Изначально термином «М.» обозначали доминировавшую на Декане касту земледельцев. В эпоху Средневековья ее численность настолько возросла, что этот термин стал применяться не только для обозначения определенного звена варно-кастовой системы, но и народности со своими сложившимися культурными традициями. Таким образом, М. стала «нациообразующей» кастой.

М. характеризуется отсутствием четких внешних и внутренних границ. На протяжении всей своей истории эта каста выходила за жесткие рамки эндогамности и демонстрировала способность адаптироваться к социальным инновациям. М. позволяли представителям других каст становиться членами своей общины. Исторически М.-земледельцы относились к варне шудр. В Средние века многие М. меняли род занятий (чаще всего шли служить воинами-наемниками), богатели и становились землевладельцами. Пользуясь своим общественным положением, они вступали в браки с кшатрийскими семьями, повышая свой социальный статус. Помимо этого, являясь доминирующей кастой, М. могли контролировать систему социальных отношений. Они предоставляли часть сельскохозяйственной продукции в обмен на услуги «чистых» каст. Подобное взаимовыгодное сотрудничество также со временем позволило многим членам касты М. подняться по сословно-кастовой лестнице. Они стали занимать административные должности и подкреплять свой высокий статус соответствующими церемониями и ритуалами. Движущей силой этого процесса были политические изменения в населенном М. регионе.

Лит. : Ванина Е. Ю. Индия: страна и ее регионы. М., 2000; Смирнова Е. В. История становления Маратхского государства. СПб., 2010. Е. В. Смирнова.