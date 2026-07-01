МАРАКА
МАРАКА, МАРАКАС - латиноамериканский музыкальный инструмент; погремушка (класс идиофонов).
В отечественной исполнительской практике закрепилось название «маракасы».
Представляет собой шарообразную ёмкость на рукоятке (изготовленную из высушенной тыквы, глины, металла, сплетённую из веток и другого), частично заполненную мелкими камешками, бусинами, сухими семенами или другими мелкими твёрдыми предметами. При встряхивании издаёт характерный звук неопределённой высоты.
В прошлом ритуальный инструмент индейцев (атрибут шамана); по преимуществу обрядовым остаётся у индейцев Венесуэлы, арауканов, гуарани. Ныне во многих разновидностях и под различными названиями распространён в традиционной музыке индейского, креольского, негритянского населения Латинской Америки. Широко используется в инструментальных ансамблях креольской музыки, особенно в Венесуэле, где является атрибутом народного танца хоропо. Искусные маракеро, играя на 1-2 марака, способны создавать разнообразные ритмы и необычные звуковые эффекты.
В XX веке инструмент нашёл применение в профессиональных эстрадных ансамблях, вошёл в состав симфонического оркестра. Первым в Европе его использовал Г. Спонтини в опере «Фернан Кортес, или Завоевание Мексики» (1809 год) для придания характерности мексиканскому танцу. С.С. Прокофьев применил марака в «Танце антильских девушек» в балете «Ромео и Джульетта» (1938 год).