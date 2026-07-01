МАРАКА

МАРАКА, МАРАКАС - латиноамериканский музыкальный ин­ст­ру­мент; по­гре­муш­ка (класс идио­фо­нов ).

В отечественной ис­пол­ни­тель­ской прак­ти­ке за­кре­пи­лось название «ма­ра­ка­сы».

Пред­став­ля­ет со­бой ша­ро­об­раз­ную ём­кость на ру­ко­ят­ке (из­го­тов­лен­ную из вы­су­шен­ной ты­к­вы, гли­ны, ме­тал­ла, спле­тён­ную из ве­ток и другого), час­тич­но за­пол­нен­ную мел­ки­ми ка­меш­ка­ми, бу­си­на­ми, су­хи­ми се­ме­на­ми или другими мел­ки­ми твёр­ды­ми пред­ме­та­ми. При встря­хи­ва­нии из­да­ёт ха­рак­тер­ный звук не­оп­ре­де­лён­ной вы­со­ты.

В про­шлом ри­туаль­ный ин­ст­ру­мент ин­дей­цев (ат­ри­бут ша­ма­на); по пре­иму­ще­ст­ву об­ря­до­вым ос­та­ёт­ся у ин­дей­цев Ве­не­су­э­лы, арау­ка­нов, гуа­ра­ни. Ны­не во мно­гих раз­но­вид­но­стях и под различными на­зва­ния­ми рас­про­стра­нён в тра­диционной му­зы­ке ин­дей­ско­го, кре­оль­ско­го, нег­ри­тян­ско­го на­се­ле­ния Латинской Аме­ри­ки. Ши­ро­ко ис­поль­зу­ет­ся в ин­ст­ру­мен­таль­ных ан­самб­лях кре­оль­ской му­зы­ки, осо­бен­но в Ве­не­су­эле, где яв­ля­ет­ся ат­ри­бу­том народного тан­ца хо­ро­по. Ис­кус­ные ма­ра­ке­ро, иг­рая на 1-2 марака, спо­соб­ны соз­да­вать раз­но­об­раз­ные рит­мы и не­обыч­ные зву­ко­вые эф­фек­ты.

В XX веке ин­ст­ру­мент на­шёл при­ме­не­ние в профессиональных эс­т­рад­ных ан­самб­лях, во­шёл в со­став сим­фо­нического ор­ке­ст­ра. Пер­вым в Ев­ро­пе его ис­поль­зо­вал Г. Спон­ти­ни в опе­ре «Фер­нан Кор­тес, или За­вое­ва­ние Мек­си­ки» (1809 год) для при­да­ния ха­рак­тер­но­сти мексиканскому тан­цу. С.С. Про­кофь­ев при­ме­нил марака в «Тан­це ан­тиль­ских де­ву­шек» в ба­ле­те «Ро­мео и Джуль­ет­та» (1938 год).

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