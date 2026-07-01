МАОМАОДУН
МАОМАОДУН - стоянка верхнего палеолита в пещере Маомао (Маомаодун) горы Маомао (Маомаошань) на территории уезда Синъи провинции Гуйчжоу (Китай).
Датируется временем около XIV-XII тысяч лет назад; дата по урановому методу 14600±1200; по радиоуглеродному, без калибровки, - 8820±130.
Один из самых крупных памятников этого времени на территории Восточной Азии. Обнаружен в 1974 году, раскапывался в 1975 году сотрудниками Гуйчжоуского музея. Более 4 тысяч каменных орудий, выделяются устойчивые формы, в том числе рубящие орудия, остроконечники, скребки с выпуклым лезвием, резцы; в основном это орудия на отщепах (82,7%).
Ряд археологов выделяют Маомаодун вместе с другими гуйчжоускими стоянками - Байяньцзяодун и Чуаньдун (уезд Пудин), Чжанкоудун (уезд Синъи), Хэлючжи (уезд Синжэнь) - в особый технологический комплекс «отщепов с нулевой платформой». Их получали методом биполярной обивки: удар наносился отбойником под тупым углом по нуклеусу на наковальне.
Сторонники другой точки зрения объединяют эти стоянки в культуру Маомаодун, датированную XVI-X тысяч лет назад; в её рамках Байяньцзяодун соответствует раннему этапу, а Маомаодун - позднему.
Костяные нож с тонким, хорошо заострённым полотном, проколки и другое; сделанный из рога оленя заступ, рабочая поверхность которого сточена ровно под углом 45°, и другое. Среди антропологических находок - нижняя челюсть и бедренная кость человека современного вида (отмечается, что сравнительно архаичные). В коллекции палеофауны олень, носорог, слон, кабан, кабарга, бамбуковая крыса и другое.
Материалы Маомаодуна близки находкам на стоянке Чанбинь (остров Тайвань).