МАОМАОДУН

МАОМАОДУН - сто­ян­ка верх­не­го па­лео­ли­та в пе­ще­ре Мао­мао (Мао­мао­дун) го­ры Мао­мао (Мао­мао­шань) на тер­ри­то­рии уезда Синъи провинции Гуй­чжоу (Ки­тай).

Да­ти­ру­ет­ся вре­ме­нем около XIV-XII тысяч лет на­зад; да­та по ура­но­во­му ме­то­ду 14600±1200; по ра­дио­уг­ле­род­но­му, без ка­либ­ров­ки, - 8820±130.

Один из са­мых круп­ных па­мят­ни­ков это­го вре­ме­ни на тер­ри­то­рии Восточной Азии. Об­на­ру­жен в 1974 году, рас­ка­пы­вал­ся в 1975 году со­труд­ни­ка­ми Гуй­чжоу­ско­го му­зея. Бо­лее 4 тысяч ка­мен­ных ору­дий, вы­де­ля­ют­ся ус­той­чи­вые фор­мы, в том числе ру­бя­щие ору­дия, ост­ро­ко­неч­ни­ки, скреб­ки с вы­пук­лым лез­ви­ем, рез­цы; в основном это ору­дия на от­ще­пах (82,7%).

Ряд ар­хео­ло­гов вы­де­ля­ют Маомаодун вме­сте с другими гуй­чжоу­ски­ми сто­ян­ка­ми - Бай­янь­цзяо­дун и Чу­ань­дун (уезд Пу­дин), Чжан­ко­удун (уезд Синъи), Хэ­люч­жи (уезд Син­жэнь) - в осо­бый тех­но­ло­гический ком­плекс «от­ще­пов с ну­ле­вой плат­фор­мой». Их по­лу­ча­ли ме­то­дом би­по­ляр­ной обив­ки: удар на­но­сил­ся от­бой­ни­ком под ту­пым уг­лом по нук­ле­усу на на­ко­валь­не.

Сто­рон­ни­ки другой точ­ки зре­ния объ­е­ди­ня­ют эти сто­ян­ки в куль­ту­ру Мао­мао­дун, да­ти­ро­ван­ную XVI-X тысяч лет на­зад; в её рам­ках Бай­янь­цзяо­дун со­от­вет­ст­ву­ет ран­не­му эта­пу, а Маомаодун - позд­не­му.

Кос­тя­ные нож с тон­ким, хо­ро­шо за­ост­рён­ным по­лот­ном, про­кол­ки и другое; сде­лан­ный из ро­га оле­ня за­ступ, ра­бо­чая по­верх­ность ко­то­ро­го сто­че­на ров­но под уг­лом 45°, и другое. Сре­ди ан­тро­по­ло­гических на­хо­док - ниж­няя че­люсть и бед­рен­ная кость че­ло­ве­ка современного ви­да (от­ме­ча­ет­ся, что срав­ни­тель­но ар­ха­ич­ные). В кол­лек­ции па­лео­фау­ны олень, но­со­рог, слон, ка­бан, ка­бар­га, бам­бу­ко­вая кры­са и другое.

Ма­те­риа­лы Маомаодуна близ­ки на­ход­кам на сто­ян­ке Чан­бинь (остров Тай­вань).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)