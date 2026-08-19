МАНУЙЛОВ, АЛЕКСАНДР АПОЛЛОНОВИЧ

Манyйлов, Александр Аполлонович (22.03[03.04].1861, Одесса — 20.07.1929, Москва) — российский экономист и политик. Дворянин. В 1883 окончил юридический факультет Новороссийского университета. В 1883—1885 находился под гласным надзором полиции за причастность к народническому кружку. Слушал лекции в Берлинском и Гейдельбергском университетах. В 1895 опубликовал магистерскую диссертацию «Аренда земли в Ирландии». Противник частной собственности на землю. Приват-доцент Московского университета. В 1901 защитил докторскую диссертацию «Понятие о ценности по учению экономистов классической школы». Возглавил кафедру политэкономии и статистики Московского университета. С 1903 — ординарный профессор Московского университета, с 1909 также Московского коммерческого института. С 1905 — член Конституционно-демократической партии . Член ее ЦК, один из разработчиков аграрной программы партии. Редактировал «Русские ведомости». В 1905—1911 — ректор Московского университета. В 1906—1911 — член Государственного совета , куда избран от Академии наук и университетов. Критиковал столыпинские реформы за принудительное разрушение общины. В 1911, когда в ответ на студенческую сходку в университетские здания была введена полиция, в знак протеста против нарушения университетской автономии М. и его ближайшие сотрудники подали в отставку. В ответ министр просвещения Л. А. Кассо уволил их из университета, что привело к уходу еще около 130 преподавателей. С 1911 преподавал политэкономию в Народном университете им. А. Л. Шанявского и других учреждениях. Гласный Московской городской думы в 1905—1908 и в 1917. Во время Первой мировой войны — председатель Экономического совета Всероссийского союза городов. 2 марта — 8 июля 1917 — министр просвещения Временного правительства 1917 . Восстановил в должностях профессоров и преподавателей, избранных на свои должности и уволенных по распоряжению министерства просвещения без согласия советов университетов, рекомендовал уволить профессоров, не прошедших процедуру избрания. Отменил политически мотивированные запреты на поступление в учебные заведения. Выступил за упрощение правописания, которое было осуществлено уже в 1918 при его участии. В 1918 отошел от политической деятельности. Профессор политической экономии в Московском университете и в Институте народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. Выступал как марксист. С 1921 — член правления Государственного банка. В 1922—1924 участвовал в разработке финансовых реформ.

Соч .: Аренда земли в Ирландии. М., 1895; Аренда земли в России в экономическом отношении. СПб., 1903; Поземельный вопрос в России М., 1905; Учение о деньгах. М., 1918; Понятие ценности по учению экономистов классической школы: Смит, Рикардо и их ближайшие последователи. М., 2012.

Лит .: Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX века. М., 1996; Волков В. А., Куликова М. В., Логинов В. С. Московские профессора XVIII — начала XX веков. Гуманитарные и общественные науки. М., 2006; Иванов А. Е., Кулагина И. П. Русская профессура на рубеже XIX—XX веков // Российская история. 2013. № 2. А. В. Шубин.