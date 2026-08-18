МАНУ ЗАКОНЫ
МАНУ ЗАКОНЫ - древнеиндийский сборник религиозно-моральных и правовых предписаний.
Составлены около II века до нашей эры - II веке нашей эры жрецами одной из брахманских школ.
Ману законы изложены от имени божественного прародителя людей Ману в стихотворной форме, что должно было облегчить запоминание. Написаны на санскрите, содержат 2685 двустиший (шлок), разбитых на 12 глав.
Глава 1 излагает сведения о мироздании и его Творце (божественном Самосущем), о происхождении основных 4 сословий (варн) и главенствующей роли брахманов в охранении сокровищницы вселенского Закона, которому следуют и люди.
Глава 2 повествует о воспитании правоверного индуса путём приобщения к знанию Вед, в частности того священного Закона, которому следуют люди, «учёные, добродетельные, свободные от ненависти и страстей» (глава 2:1). После изучения Вед человек считался приуготовленным для новой духовной жизни - «дваждырождённым». В этой же главе говорится о роли обычаев, обрядов и ритуалов, а также «запомненной священной мудрости» дхармашастр.
Глава 3 содержит нормы и требования к семейной жизни, правильному браку (анулома), а также повествует о последствиях неправильных браков (пратилома) и требованиях к соответствующим обрядам.
Главы 4, 5 и 6 содержат сведения о способах сакрализации повседневной жизни: правила гигиены, распорядок дня, запретные поступки, ритуалы очищения и аскетичные нормы жизни.
Глава 7 рассказывает о дхарме царя, о роли наказания в правосудии, поддержании порядка; в ней даются советы по делам административным, налоговым, военным и другое.
Глава 8 посвящена 18 поводам для обращения в суд (нарушение договорных отношений, преступные деяния: кража, насилие, клевета, оскорбление действием, игра в кости, прелюбодеяние, осквернение ложа духовного наставника-гуру, распитие хмельных напитков и другое), а также правилам судопроизводства и вынесения решения о наказании, освобождению от наказания в случае необходимой обороны (защита от насилия ребёнка, женщины и священника-брахмана).
Глава 9 повествует о «вечном законе для мужа и жены» в их семейной жизни, о личных и имущественных правах и обязанностях членов семьи, о наследовании, о наказаниях и роли царя в наложении наказаний.
Глава 10 содержит правила, общие для трёх «дваждырождённых» варн; 7 законных способов приобретения собственности; 10 способов существования, дозволенных всем людям в бедственном положении; дхармы, общие для всех четырёх варн.
Глава 11 посвящена регулированию образа жизни касты неприкасаемых (каста появляется вследствие заключения неправильных, смешанных, межварновых браков, нарушивших дхарму).
Глава 12 даёт предписания относительно культа, ритуалов и конкретных обязанностей их участников; говорит об ответственности человека за недостаточный контроль за своими мыслями, словами и своим телом.
Ману законы не являются сборником собственно законов. Слово «дхарма» не имело такого значения; оно означало совокупность правовых, моральных, этических и других норм, определяющих добродетельность человека и правила жизни в зависимости от его общественного положения. Однако некоторые правовые институты разработаны в Ману законах весьма детально. Так, различаются собственность и владение. Всякое владение следовало при необходимости обосновать указанием на его происхождение. Ману законы указывают 7 законных способов приобретения имущества (собственности): наследование, получение, покупка, завоевание, ростовщичество, исполнение работы, а также получение [пожертвования] от добродетельных (глава 10:115). Регламентируя договоры, Ману законы признают недействительным договор, заключённый с безумным, малолетним, старым, пьяным, неуполномоченным, а также с применением насилия или обмана (глава 8: 163, 165, 168).
В уголовном праве различаются умысел и неосторожность, однократность и повторность преступлений, тяжесть правонарушения. При определении наказания важным было то, к какой варне принадлежат потерпевший и правонарушитель. Так, при оскорблении словом брахман или кшатрий, оскорбившие низшего, подвергались штрафу, но шудра подлежал телесному наказанию (гл. 8:267).
Часть статей посвящена организации суда. Предпочтение отдавалось коллегиальному решению дел. Существовали суды царские и внутриобщинные. Царский суд состоял из царя, брахмана и советников либо по назначению царя заседала коллегия из назначенного брахмана и 2 членов судебной коллегии. Главными средствами установления истины были свидетельские показания и различные испытания. Показания свидетелей учитывались при наличии кастовой совместимости: женщины должны были свидетельствовать о женщинах, члены касты - о равных себе. Клятвы различались в зависимости от кастовой принадлежности: брахман клялся своей «правдивостью», кшатрий - «колесницами и оружием», вайшья - «коровами, зерном и золотом», шудра - «всеми тяжкими преступлениями» (глава 8:113). Клятва могла быть признана недостаточной, тогда обвиняемый подвергался испытанию огнём или водой (глава 8:115).
Ману законы - источник изучения истории и культуры Древней Индии. Переведены на многие языки (первый перевод с санскрита на английский язык был издан в 1794 году).
Исторические источники:
Законы Ману. М., 1992.