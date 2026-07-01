НЕЯ

НЕЯ - го­род в Рос­сии, в центральной час­ти Ко­ст­ром­ской области , центр Ней­ско­го района.

Население 9,6 тыс. человек (2012 год). Рас­по­ло­жен в За­вол­жье, на пра­вом бе­ре­гу р. Нея (при­ток р. Ун­жа). Железнодорожная стан­ция.

На­ча­ло по­се­ле­нию по­ло­жил ос­но­ван­ный британским под­дан­ным О. Сти­ве­ни в 1900-1901 годы круп­ный де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод, во­круг ко­то­ро­го сло­жил­ся по­сё­лок. В 1906 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Во­ло­гда - Вят­ка, про­шед­шей че­рез ст. Нея, по­стро­ен­ную не­вда­ле­ке от за­во­да. В 1911 году за­вод про­дан бр. Ба­ры­ше­вым; в том же го­ду воз­ник ещё один де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод. По­сте­пен­но по­сёл­ки при за­во­дах и стан­ции сли­лись в еди­ный по­сё­лок Нея; в его со­став во­шли так­же де­рев­ни Бо­ри­со­во, До­ро­фее­во (впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1628 году), Ива­нов­ское, Лав­ро­во, Мак­са­ко­во и Ос­та­ше­во. С 1926 года ра­бо­чий пос. Нея. С 1929 года рай­он­ный центр Ива­нов­ской промышленной области (1929-1936 годы), Яро­слав­ской области (1936-1944 годы), с 1944 года Ко­ст­ром­ской обл. Го­род с 1958 года.

Со­хра­ни­лись: ком­плекс зда­ний железнодрожной стан­ции (де­ревянный во­кзал, до­ма для слу­жа­щих, пак­га­уз, во­до­на­пор­ная баш­ня; все - около 1906 года), Клуб имени 1 мая де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­ще­го за­во­да (1936 год), де­ревянные жи­лые до­ма начало XX века. Кир­пич­ная церковь Св. Спи­ри­до­на Три­фи­мунт­ско­го (2006-2009 годы). Крае­ведческий му­зей (1989 год). Пред­при­ятия де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей (в т. ч. по про­изводству топ­лив­ных гра­нул), пи­ще­вой промышленности. В рай­оне - ле­со­за­го­тов­ки.

Близ Нея, в с. Куж­бал, - руи­ны де­ревянной церкви Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва (1762 год), церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (1822 год, гла­ва не сохр.); в дер. Со­лта­но­во - Тро­иц­кая церковь (1790 год; рос­пи­си первой половины XIX и начала XX веков, ико­но­стас пе­ре­ве­зён в храм с. Хме­ли­та Смо­лен­ской обл.) с шат­ро­вой ко­ло­коль­ней; в с. Во­же­ро­во - церковь Ри­зо­по­ло­же­ния (1795 год, ко­ло­коль­ня конца XVIII - начала XIX веков); в дер. Обе­ле­во - По­кров­ская церковь (1800 год); в уро­чи­ще Ни­ко­ла-Тор­жок - Бо­го­яв­лен­ская церковь (1808 год, по другим све­де­ни­ям, 1803 год); в с. Кот­ки­ше­во - цер­ковь в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1810 год).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)