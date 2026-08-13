МАНСУРОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ

МАНСУРОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ - российский жи­во­пи­сец, ди­зай­нер.

Учил­ся в Центральном училище тех­нического ри­со­ва­ния ба­ро­на А.Л. Штиг­ли­ца в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1909-1915 годы) у В.В. Ма­тэ ; од­но­вре­мен­но - в Ри­со­валь­ной шко­ле ОПХ (1912-1915 годы) у Н.П. Хи­мо­ны и П.С. Нау­мо­ва.

В 1915-1917 годы слу­жил в во­енной авиа­ции. Уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти ар­ти­стического ка­ба­ре «При­вал ко­ме­ди­ан­тов» в Пет­ро­гра­де (1917 годы); под влия­ни­ем К.С. Ма­ле­ви­ча, М.В. Ма­тю­ши­на ув­лёк­ся аван­гар­ди­ст­ски­ми тео­рия­ми и об­ра­тил­ся к аб­ст­рак­цио­низ­му («Бес­пред­мет­ное», 1917-1918 годы, Ху­дожественный му­зей, город Ки­ров). В 1918 году был ас­си­стен­том в мас­тер­ской В.Е. Тат­ли­на в Мо­ск­ве. К 1-й го­дов­щи­не Октяьрьской ре­во­лю­ции 1917 года уча­ст­во­вал в празд­нич­ном оформ­ле­нии Исаа­ки­ев­ской площади в Пет­ро­гра­де. В 1923 году - один из ор­га­ни­за­то­ров Ин­сти­ту­та ху­до­же­ст­вен­ной куль­ту­ры (Гин­хук) в Пет­ро­гра­де, ру­ко­во­дил экс­пе­риментальным от­де­лом.

Уча­ст­во­вал во мно­гих вы­став­ках в Пет­ро­гра­де (в том числе в 1-й Государственной сво­бод­ной вы­став­ке про­из­ве­де­ний ис­кусств, 1919 год; Вы­став­ке кар­тин пет­ро­град­ских ху­дож­ни­ков всех на­прав­ле­ний, 1923 год) и за ру­бе­жом (1-я русская ху­дожественная вы­став­ка в Бер­ли­не, 1922 год; Би­ен­на­ле в Ве­не­ции, 1924 год, 1929 год, и другое).

В журнале «Жизнь ис­кус­ст­ва» (1923 год) опуб­ли­ко­вал ряд тео­ре­тических ра­бот [«Дек­ла­ра­ция», «От ку­биз­ма к бес­пред­мет­но­сти», «Че­рез бес­пред­мет­ность (как эко­но­мия) - к ути­ли­та­риз­му (к по­ряд­ку)»]. Пре­по­да­вал в Ка­зан­ском ху­дожественном училище (1920-1921 год), Ху­дожественно-промышленном тех­ни­ку­ме в Ле­нин­гра­де (1924-1925 годы).

В 1920-е годы соз­да­вал ком­по­зи­ции, близ­кие кон­ст­рук­ти­виз­му («Кон­ст­рук­ция», 1920-1921 годы, ГТГ) и су­пре­ма­тиз­му.

Под­верг­ший­ся на­пад­кам со сто­ро­ны «про­ле­тар­ской» кри­ти­ки, Мансуров в 1928 году вы­ехал в ко­ман­ди­ров­ку ВОКС для уст­рой­ст­ва вы­став­ки сво­их ра­бот в Ри­ме (1929 год); в 1929 году пе­ре­ехал в Па­риж, где при под­держ­ке Р. Де­ло­не и С. Де­ло­не за­ни­мал­ся де­ко­ра­тив­но-при­клад­ным ис­кусством, рес­тав­ра­ци­ей; соз­да­вал ри­сун­ки тка­ней для до­мов мо­ды (Па­ту, Ша­нель, Лан­вен), мо­де­ли кос­тю­мов и ак­сес­суа­ров к ним. Уча­ст­во­вал во мно­гих вы­став­ках (в том числе во Все­мир­ной вы­став­ке 1937 года в Па­ри­же).

С 1957 года вновь об­ра­тил­ся к аб­ст­рак­цио­низ­му, к пла­стическим кон­цеп­ци­ям 1920-х годов.

Сочинения:

Я есть со­еди­няю­щее зве­но / Публ. и ком­мент. Е. Ков­ту­на // Ис­кус­ст­во Ле­нин­гра­да. 1991. № 6.