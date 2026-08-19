МАНСУРОВ ФУАТ ШАКИРОВИЧ
МАНСУРОВ ФУАТ ШАКИРОВИЧ - российский дирижёр, педагог, народный артист Татарской АССР (1975 год), народный артист Казахской ССР (1967 год), народный артист РФ (1998 год).
В 1950 году окончил физико-математический факультет Казахского университета и Казахской консерватории (класс И.А. Зака) в Алма-Ате, затем - аспирантуру Московской консерватории под руководством Л.М. Гинзбурга.
В 1949-1952 годы дирижёр Казахского оркестра народных инструментов. В 1953-1956 годы дирижёр, в 1963-1967 годы главный дирижёр Казахского театра оперы и балета, с 1956 года главный дирижёр Симфонического оркестра Казахского радио и ТВ, в 1958-1963 годы главный дирижёр Государственного симфонического оркестра Казахской ССР (Алма-Ата).
1-я премия Международного конкурса имени Г. фон Караяна (с оркестром Московской консерватории, 1971 год).
В 1968-1970 годы главный дирижёр Татарского театра оперы и балета, с 1986 года - Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан (Казань). С 1969 года одновременно дирижёр Большого театра в Москве, дирижировал операми «Семён Котко» С.С. Прокофьева (1970 год), «Испанский час» М. Равеля (1978 год), первой постановкой балета «Макбет» К.В. Молчанова (1980 год) и другого.
Профессор Московской (1980-1986 годы) и Казанской (с 1986 года; с 2004 года заведующий кафедрой оперно-симфонического дирижирования) консерваторий.
Гастролировал в странах Европы, Америки, Азии, в Австралии.
Среди многочисленных записей классической и современной музыки - полная аудиозапись оперы «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова (с Г.П. Вишневской в заглавной роли, 1974 год).
Премия Республики Татарстан (1994 год).