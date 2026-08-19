МАНСИ
МАНСИ (устаревшее - вогулы (встречается сейчас в научной литературе), вогуличи, гогуличи; некоторые группы назывались остяками) - народ в России.
Манси объединяют с хантами под общим названием обские угры.
Живут в основном на западе Ханты-Мансийского АО (Берёзовский, Советский, Октябрьский и Кондинский районы) и севере Свердловской области (Ивдельский городской округ). Численность 11,4 тысяч человек, в том числе в Тюменской области 10,6 тысяч человек (в Ханты-Мансийском АО 9,9 тысяч человек), Свердловской области 0,3 тысяч человек (2002 год, перепись).
Говорят в основном по-русски, часть сохраняет мансийский язык.
Верующие - православные, часть придерживается традиционных культов.
Ранее жили южнее и западнее современной территории. С предками манси связывают создателей петрогромского типа памятников Среднего и части Северного Урала и носителей юдинской культуры лесного Зауралья (X-XIII века). Продвигавшиеся с юга тюрки частично ассимилировали их, частично вытеснили на север и восток, где они оттеснили хантов, включив часть их в свой состав. Ко 2-й половине XV - началу XVI веков манси проживали уже на Северной Сосьве. Походы московских князей в XV-XVI веков привели к дальнейшему вытеснению манси на восток. В процессе присоединения к России севера Западной Сибири исчезли Кондинское княжество, Пелымское, Ляпинское и Сосьвинское княжества, в состав которых входили и манси.
По языку и особенностям культуры манси делят на 4 этнографические группы: северные (Северная Сосьва, Ляпин, низовья Оби, верховья Пелыма и Лозьвы), западные (средняя и нижняя Лозьва, Пелым, Сосьва, Вишера), восточные (верхняя и средняя Конда) и южные (Тура, Тавда); внутри них выделяются территориальные группы с собственным самоназванием. Южные и западные манси исчезли, по-видимому, к началу XX века; восточные манси на протяжении XX веков утратили язык и элементы традиционной культуры, сохранив этническое самосознание.
Основные традиционные занятия - охота и рыболовство. Рыболовство наиболее развито у оседлых групп в низовьях Северной Сосьвы и на Оби. Манси верхнего и среднего течения Северной Сосьвы и её притоков зимой занимались в основном охотой, летом переселялись к рыболовным угодьям, в том числе к низовьям рек, где заготавливали рыбу. Около XV века заимствовали у ненцев оленеводство, имевшее главным образом транспортный характер (бытовали косокопыльные нарты самодийского типа); зимой олени свободно паслись в лесу около жилья, летом обычно объединялись в сборное стадо и отгонялись под присмотром пастухов в горы. На Урале кочевали с оленями всей семьёй в течение года. На Конде, Тавде, Ляле, Сосьве, в низовьях Пелыма занимались земледелием и животноводством; лошадей, коров и овец держали и северные манси.
Преобладало срубное жилище (норкол) с самцовой крышей, выступавшей над фронтоном иногда до 2 м и опиравшейся на столбы; площадка под навесом застилалась досками. Внутри, чаще справа от входа, находился чувал (севал), по стенам располагались нары (пал), разделённые перегородками на отсеки, и полки (норма). У противоположной от входа стены (мул) в правом углу было запретное для женщин место (мули-пал), где помещалась полка (пупыг-норма) для культовых предметов. Рядом с жилищем нередко ставился коновязный столб. У оленеводов был распространён заимствованный у ненцев чум (ёрн кол - «ненецкий дом»).
Мужчины носили штаны и длинную рубаху (cуп) на кокетке, у восточных манси - длинную косоворотку. Верхней мужской одеждой у северных и западных манси была малица (мольсянг) с паркой (порха) или гусём (пун кувщ); охотничьей одеждой служила короткая накидка-лузан (лус) без рукавов с незашитыми боками, капюшоном и внутренними карманами. Носили распашную суконную одежду. Женская одежда на севере - хлопчатобумажное платье (суп) на кокетке, в низовьях Оби и Северной Сосьвы - с халатом (тор сахи); на юге - туникообразная рубаха из домотканого крапивного или льняного полотна, украшенная аппликацией и вышивкой шерстью со съёмным воротником на жёсткой основе, к концам которого прикреплялись ажурные бисерные полосы. Верхней одеждой зимой была шуба (сахи). На голове носили платок внакидку.
Вероятно, в прошлом у манси существовали племена, на основе которых возникли этнографические и территориальные группы манси. До 1-й половины XX века сохранялось деление на фратрии (у северных манси - Пор и Мось), внутри них - на патрилинейные генеалогические группы. Существовали патронимии, большие и малые семьи, авункулат, полигиния, левират, сорорат, кросскузенный брак. Система терминов родства бифуркативная, со скользящим счётом поколений и генерационным скосом типа «омаха»; сиблинги делятся по относительному возрасту и по полу.
Для религиозно-мифологической системы манси характерны представления о существовании трёх миров: в Верхнем мире обитает демиург Нуми-Торум; в Среднем мире - богини Калтась-эква (Торум-Сянь) и Най-эква и сыновья Нуми-Торума, духи-покровители территориальных групп, семей и другие, духи леса и воды; в Нижнем мире - Куль (Хуль)-Отыр. Существовали шаманы (няйт), хранители (ялпынг кан урне хум) изображений духов-покровителей, проводившие обряды на святилищах, и другие. Важнейшие обряды связаны с медвежьим праздником. Женским праздником был Вороний день (Урине хотэл эква) в начале весны (приурочен к Благовещению 7 апреля), когда обращались к Торум-Сянь («Мать»). Для оленеводов был важен праздник, приуроченный к Ильину дню (2 августа), совпадающий с концом линьки оленей. Обряды и праздники сопровождались кровавыми (йир) и бескровными (пори; еда, полоски ткани, платки, одежда, деньги и другие) жертвоприношениями.
Хоронили часто в долблёной колоде, лодке-калданке, над могилой ставили сруб. Лицо покойника покрывали маской из ткани или меха с пришитыми на месте глаз и рта бусинами или бляшками. Практиковались также наземные погребения в срубах и воздушные на помостах. Вместилищем души покойного служила кукла (иттерма), которую по истечении определённого срока сжигали или клали в могилу; иттерма старейших и уважаемых мужчин воспринимались как предки-покровители, их хранили в красном углу.
Устное творчество.
Фольклор традиционно делится на песенный (эрыг) и повествовательный (мойт, потыр). Существуют мифологические (о происхождении земли, людей и тому подобное; о потопе и другое) и героические (о богатырях, войнах) песни и сказания. Сказки (о похождениях трикстера Эква-пыгрис, о духах-менквах, лесной ведьме и другое) рассказывались в основном зимой (характерны песенные вставки).
В музыкальном фольклоре преобладает сольное пение (выделяются 2 локальных стиля - северный и южный); как и у древних коренных народов Сибири, большое значение имеет артикуляционно-тембровая выразительность. В медвежий праздник включаются обрядовые песни (их содержание - обращение к медведю, духам рода, богам), наигрыши на 5-струнной цитре (северо-мансийское - санквылтап, южно-мансийское - сянхэльтяп) и 9-струнной угловой арфе (тарыг-сып-йив - «дерево с журавлиной шеей»), танцы, театрализованные сцены. Песни медвежьего праздника - наиболее канонизированная часть мансийской музыки, с формульной основой; поются особым горловым тембром. Шаманские песни (основа мелодики импровизационная) сопровождаются ударами в бубен с У-образной рукояткой (северо-мансийское - койп, южно-мансийское - кяйп; используется только в шаманской практике). Мелодии эпических песен, стилистически близкие мелодиям медвежьего праздника, могут сопровождаться игрой на цитре, арфе, 2-струнном смычковом инструменте (северо-мансийское - нернэ ив, южно-мансийское - нэрнэ хар - «женское дерево») либо интерпретироваться в виде самостоятельных сольных наигрышей. Лирический музыкально-поэтический фольклор: личные импровизации, песни-восхваления улилап (поются матерью для ребёнка, женихом для невесты, хозяином для домашних животных и другое), песни-плачи, развёрнутые инструментальные наигрыши. Лирические песни поются на персональные напевы и на устойчивые локальные мелодии. Среди наиболее архаичных инструментов: музыкальный лук ёвт (мужской инструмент), пластинчатые варганы (северо-мансийское - тумран, южно-мансийское - тямрянг; женские инструменты), охотничьи манки, гуделки, бубенцы, колокольчики, трещотки и другое. Распространены заимствованные у русских гармоника и балалайка. Ныне традиционная музыка манси поддерживается фольклорными коллективами Ханты-Мансийска, посёлков Берёзово, Сосьва, Саранпауль и другими.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)