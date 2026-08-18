МАНШТЕЙН ХРИСТОФОР ГЕРМАН ФОН

МАНШТЕЙН ХРИСТОФОР (Кри­стоф) ГЕРМАН ФОН - прусский и российский военный дея­тель, генерал-майор (1754 год), ав­тор за­пи­сок о Рос­сии.

Дво­ря­нин.

Окон­чил Бер­лин­ский ка­дет­ский кор­пус (1730 год). В 1730-1736 годы слу­жил в пол­ку Кар­ла Фрид­ри­ха Альб­рех­та, марк­гра­фа Бран­ден­бург-Шведт­ско­го, вну­ка кур­фюр­ста Бран­ден­бур­га Фрид­ри­ха Виль­гель­ма.

По прось­бе сво­его от­ца генерал-по­ру­чи­ка Э.С. фон Ман­штей­на в 1736 году вер­нул­ся в Рос­сию и в чи­не ка­пи­та­на по­сту­пил на российскую служ­бу. Командир гре­на­дер­ской ро­ты Санкт-Пе­тербургского пехотного пол­ка (1736-1739 годы). В хо­де русско-турецкой вой­ны 1735-1739 годов в со­ста­ве Днеп­ров­ской ар­мии генерал-фельдмаршала графа Х.А. фон Ми­ни­ха от­ли­чил­ся при взя­тии Пе­ре­ко­па (1736 год), Оча­ко­ва (1737 год) и в Ста­ву­чан­ском сра­же­нии 1739 год. Адъ­ю­тант Ми­ни­ха (с 1739 года), поль­зо­вал­ся его пол­ным до­ве­ри­ем.

Во вре­мя государственного пе­ре­во­ро­та в ночь на 9(20) ноября 1740 года по при­ка­зу Ми­ни­ха аре­сто­вал Э.И. Би­ро­на и его бра­та генерал-ан­ше­фа Г. Би­ро­на, за что Ан­ной Ле­о­поль­дов­ной по­жа­ло­ван по­ме­сть­я­ми в Санкт-Пе­тербургской губернии, про­из­ве­дён в пол­ков­ни­ки и на­зна­чен командиром Ас­т­ра­хан­ско­го пехотного пол­ка.

В сра­же­нии при Виль­ман­ст­ран­де 23 августа (3 сентября) 1741 года, во вре­мя русско-шведской вой­ны 1741-1743 годов , ко­ман­до­вал Ин­гер­ман­ланд­ским и Ас­т­ра­хан­ским пехотными пол­ка­ми.

По­сле всту­п­ле­ния на российский пре­стол императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны не­на­дол­го по­пал в опа­лу. За­тем командир 2-го Московского пехотного пол­ка (1742-1744 годы). Об­ви­нён по до­но­су сво­его под­чи­нён­но­го в государственной из­ме­не, аре­сто­ван, но ос­во­бо­ж­дён за от­сут­ст­ви­ем улик. По­сле это­го не­сколь­ко раз про­сил об от­став­ке, од­на­ко по­лу­чал от­каз. Вос­поль­зо­вав­шись от­пус­ком, в 1744 году Манштейн уе­хал в Бер­лин, в начале 1745 года вернулся на прусскую служ­бу, за что по­сле по­пы­ток российского пра­ви­тель­ст­ва возвратить Манштейна в Рос­сию в 1746 году был за­оч­но пре­дан су­ду Во­енной кол­ле­ги­ей и как де­зер­тир при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни че­рез по­ве­ше­ние (при­го­вор под­пи­сан императрицей Ели­за­ве­той Пет­ров­ной).

Адъ­ю­тант прусского ко­ро­ля Фрид­ри­ха II Ве­ли­ко­го (с 1745 года). На сто­ро­не Прус­сии уча­ст­во­вал в 1745-1748 годы в вой­не за Ав­ст­рий­ское на­след­ст­во.

Об­ви­нён в 1756 году не­ким И. Зу­ба­ре­вым, яко­бы за­вер­бо­ван­ным Манштейном в Прус­сии, в под­го­тов­ке государственного пе­ре­во­ро­та с це­лью свер­же­ния императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны и воз­ве­де­ния на российский пре­стол бывшего императора Ива­на VI Ан­то­но­ви­ча .

В хо­де Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов ко­мен­дант сак­сон­ской кре­по­сти Дип­поль­дис­валь­де, 6 мая и 18 июня 1757 года в сра­же­ни­ях под Пра­гой и Ко­ли­ном, ко­ман­дуя бри­га­дой в со­ста­ве 3 пехотных пол­ков, тя­же­ло ра­нен. Убит в стыч­ке с от­ря­дом австрийских гу­сар.

Его «За­пис­ки о Рос­сии» по­свя­ще­ны российской по­ли­тической и во­енной ис­то­рии 1727-1744 годы (на­пи­са­ны на французском языке, за­кон­че­ны около 1753 года). По жан­ру близ­ки к западно-европейским хро­ни­кам. Опуб­ли­ко­ва­ны впер­вые на английском языке в 1770 году, за­тем на французском, немецком и английском язы­ках в Ам­стер­да­ме, Бре­ме­не, Лейп­ци­ге (1771 год), Лио­не (1772 год) и Лон­до­не (1773 год). В Рос­сии рас­про­стра­ня­лись в спи­сках до 1810 года, ко­гда час­тич­но из­да­ны (пол­но­стью - в 1875 году М.И. Се­мев­ским; 2-е изд., 1998 год). Манштейн ос­но­вы­вал­ся на лич­ных вос­по­ми­на­ни­ях, ис­поль­зо­вал так­же российские официальные до­ку­мен­ты, главным образом ре­ля­ции и жур­на­лы во­енных дей­ст­вий. Стре­мил­ся объ­ек­тив­но оце­ни­вать со­бы­тия и российских государственных и во­енных дея­те­лей (графа А.П. Бес­ту­же­ва-Рю­ми­на, генерал-фельдмаршала графа П.П. Лас­си, Х.А. фон Ми­ни­ха, графа А.И. Ос­тер­ма­на и прочих). «За­пис­ки…», пред­на­зна­чен­ные для ев­ропейского чи­та­те­ля, Манштейн снаб­дил осо­бым «До­пол­не­ни­ем…», в ко­то­ром из­ло­жил об­щие све­де­ния о российском государственном уст­рой­ст­ве, эко­но­ми­ке, ар­мии, фло­те, за­ко­но­да­тель­ст­ве.

Исторические ис­точники:

О вы­хо­де Ман­штей­на из рус­ской служ­бы // Рус­ский ар­хив. 1872. № 3-4;

При­клю­че­ния по­сад­ско­го И. Зу­ба­ре­ва в Рос­сии... // Ис­то­ри­че­ские бу­ма­ги, со­б­ран­ные К.И. Ар­сень­е­вым. СПб., 1872;

Док­ла­ды им­пе­рат­ри­це Ели­за­ве­те Пет­ров­не от Кол­ле­гии ино­стран­ных дел за 1746 г. // Ар­хив кня­зя Во­рон­цо­ва. М., 1885. Кн. 7.