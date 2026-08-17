МАННА

МА́ННА (Ма­на) - древ­нее го­су­дар­ст­во в западной час­ти Иран­ско­го на­го­рья, в бас­сей­не реки Дже­ге­ту и озера Ур­мия.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 843 году до нашей эры в над­пи­си ас­сирского ца­ря Сал­ма­на­са­ра III.

Сло­жи­лось в ус­ло­ви­ях со­про­тив­ле­ния экс­пан­сии Урар­ту: с 806 года Манна вы­сту­па­ло в роли со­юз­ни­ка Ас­си­рии .

Рас­ши­ре­ние Но­во­ас­си­рий­ско­го цар­ст­ва при Тиг­лат­па­ла­са­ре III по­зво­ли­ло Манна в пе­ри­од прав­ле­ния ца­ря Иран­зу (около 737-718/717 годов) при­сое­ди­нить ра­нее са­мо­стоя­тель­ные об­лас­ти Ан­дию, Ми­си, Уиш­диш и Зи­кир­ту, управ­ляв­шие­ся на­следственными «ве­ли­ки­ми на­ме­ст­ни­ка­ми». С 719 года, по­сле пе­ре­да­чи ман­не­ям ас­сирийским ца­рём Сар­го­ном II ря­да ок­ру­гов близ озера Ур­мия, Манна зна­чи­тель­но уси­ли­лось.

В начале VII века пра­ви­те­ли Манна от­ка­за­лись при­зна­вать гла­вен­ст­во Ас­сирии и на­ча­ли про­тив неё вой­ну. В 680-677 годы ас­сирийский царь Асар­хад­дон (680-669 годы) от­ра­зил втор­же­ние войск Манна, но около 673-672 годов при под­держ­ке ким­ме­рий­цев Манна за­хва­ти­ла несколько кре­по­стей и бу­фер­ных вла­де­ний на восточных ру­бе­жах Ас­си­рии. Около 655 года Аш­шур­ба­на­пал вер­нул ут­ра­чен­ные тер­ри­то­рии, его вой­ска оса­ди­ли сто­ли­цу Манна - город Зир­та (Изир­ту), что при­ве­ло к свер­же­нию и убий­ст­ву ца­ря Манна - Ах­ше­ри - и поч­ти пол­но­му ис­треб­ле­нию его до­ма. Уце­лев­ший сын Ах­ше­ри - Уал­ли во­зоб­но­вил со­юз с Ас­си­ри­ей.

В 610-х годы Манна вы­сту­па­ла на сто­ро­не Ас­си­рии в вой­нах с Ми­ди­ей и Но­во­ва­ви­лон­ским цар­ст­вом (смотри в статье Ва­ви­ло­ния). В 616 году ас­си­ро-ман­ней­ские от­ря­ды бы­ли раз­гром­ле­ны На­бо­па­ла­са­ром при Габ­ли­ну (на реке Ев­фрат), а в 615/610 годы Манна под­чи­не­на Ми­ди­ей. Около 590-585 годов до нашей эры Манна окон­ча­тель­но вклю­че­на в со­став Ми­дий­ской дер­жа­вы.

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