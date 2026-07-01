МАНИУ ЮЛИУ

МАНИУ ЮЛИУ - румынский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из се­мьи ад­во­ка­та.

Изу­чал пра­во в университетах Ко­лож­ва­ра (ны­не Клуж-На­по­ка), Бу­да­пеш­та и Ве­ны. В 1896 году по­лу­чил сте­пень доктора юрис­пру­ден­ции.

Вер­нув­шись в Тран­силь­ва­нию, по­се­лил­ся в городе Блаж, где в 1898-1915 годы ра­бо­тал юрис­кон­суль­том ми­тро­по­лии Гре­ко-ка­то­лической (уни­ат­ской) церк­ви. В 1897 году во­шёл в ру­ко­во­дя­щий комитет Румынской национальной пар­тии Тран­силь­ва­нии (РНПТ), с 1904 года её ви­це-пред­се­да­тель. В 1906-1910 годы де­пу­тат венгерского пар­ла­мен­та. Был со­вет­ни­ком эрц­гер­цо­га Фран­ца Фер­ди­нан­да, под­дер­жи­вал его пла­ны фе­де­ра­ли­за­ции Ав­ст­ро-Венг­рии , но из-за от­ка­за гла­вы венгерского пра­ви­тель­ст­ва И. Ти­сы рас­ши­рить пра­ва ру­мын по­сте­пен­но скло­нил­ся к идее объ­е­ди­не­ния Тран­силь­ва­нии с Ру­мы­ни­ей.

В ию­не 1915 года мо­би­ли­зо­ван в ав­ст­ро-венгерскую ар­мию, вое­вал на итальянском фрон­те. В октябре 1918 года в ус­ло­ви­ях рас­па­да Ав­ст­ро-Венг­рии де­зер­ти­ро­вал. В но­яб­ре то­го же го­да пред­став­лял РНПТ на пе­ре­го­во­рах с венгерским пра­ви­тель­ст­вом. За­няв бес­ком­про­мисс­ную по­зи­цию, со­рвал пе­ре­го­во­ры, что по­зво­ли­ло окон­ча­тель­но ото­рвать Тран­силь­ва­нию от Венг­рии и объ­е­ди­нить её с Ру­мы­ни­ей (этот акт юри­ди­че­ски за­кре­пи­ло Ве­ли­кое национальное со­б­ра­ние в городе Ал­ба-Юлия 1 декабря 1918 года). Как один из ор­га­ни­за­то­ров Великого национального со­б­ра­ния из­бран председателем Ру­ко­во­дя­ще­го со­ве­та Тран­силь­ва­нии, дей­ст­во­вав­ше­го до апреля 1920 года.

В 1919-1944 годы де­пу­тат румынского пар­ла­мен­та. В 1919-1926 годы председатель РНПТ, кри­ти­ко­вал по­ли­ти­ку пра­вя­щей Национал-ли­бераль­ной пар­тии Румынии. Вы­сту­пал про­тив при­ня­тия кон­сти­ту­ции 1923 года, счи­тая её чрез­мер­но цент­ра­ли­ст­ской, про­тив «при­вя­зы­ва­ния» мно­го­кон­фес­сио­наль­ной Тран­силь­ва­нии к пра­во­слав­ной Церк­ви. По­сле объ­е­ди­не­ния РНПТ с ца­ра­ни­ст­ской (кре­сть­ян­ской) пар­ти­ей председатель (1926-1933, 1937-1947 годы) воз­ник­шей на их осно­ве На­цио­нал-ца­ра­ни­ст­ской пар­тии.

В 1928-1930, 1932-1933 годы пре­мьер-ми­нистр. Оба ка­би­не­та Маниу из-за раз­но­гла­сий с ко­ро­лём Ка­ро­лем II и не­спо­соб­но­сти спра­вить­ся с внутренними про­бле­ма­ми в стра­не, вы­зван­ны­ми ми­ро­вым эко­но­мическим кри­зи­сом 1929-1933 годов, бы­ли вы­ну­ж­де­ны уй­ти в от­став­ку. В по­сле­дую­щие го­ды на­хо­дил­ся в оп­по­зи­ции ав­то­ри­тар­ным ре­жи­мам Ка­ро­ля II (в 1937 годы за­ключил пакт с «Же­лез­ной гвар­ди­ей») и Й. Ан­то­не­ску. В 1941 году одоб­рил уча­стие Ру­мы­нии в вой­не про­тив СССР , в то же вре­мя тре­бо­вал от Ан­то­не­ску пре­кра­тить ге­но­цид ев­ре­ев в Ру­мы­нии. Со­дей­ст­во­вал свер­же­нию Ан­то­не­ску в ре­зуль­та­те государственного пе­ре­во­ро­та 23 августа 1944 года и всту­п­ле­нию Ру­мы­нии в ан­ти­гит­ле­ров­скую коа­ли­цию. По­сле окон­ча­ния 2-й ми­ро­вой вой­ны ли­дер ан­ти­ком­му­ни­стической оп­по­зи­ции в Ру­мы­нии.

С за­пре­том в ию­ле 1947 года Национал-ца­ра­ни­ст­ской пар­тии об­ви­нён в ан­ти­на­род­ной, шпи­он­ско-ди­вер­си­он­ной дея­тель­но­сти про­тив народно-де­мо­кра­тического строя и 11 ноября 1947 года при­го­во­рён к по­жиз­нен­но­му за­клю­че­нию. Умер в тюрь­ме.

Сочинения:

Trei discursuri / Select., prezent. şi ad­not. de A. Morariu. [Buc.], 1991.