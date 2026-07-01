МАНИУ ЮЛИУ
МАНИУ ЮЛИУ - румынский государственный и политический деятель.
Из семьи адвоката.
Изучал право в университетах Коложвара (ныне Клуж-Напока), Будапешта и Вены. В 1896 году получил степень доктора юриспруденции.
Вернувшись в Трансильванию, поселился в городе Блаж, где в 1898-1915 годы работал юрисконсультом митрополии Греко-католической (униатской) церкви. В 1897 году вошёл в руководящий комитет Румынской национальной партии Трансильвании (РНПТ), с 1904 года её вице-председатель. В 1906-1910 годы депутат венгерского парламента. Был советником эрцгерцога Франца Фердинанда, поддерживал его планы федерализации Австро-Венгрии, но из-за отказа главы венгерского правительства И. Тисы расширить права румын постепенно склонился к идее объединения Трансильвании с Румынией.
В июне 1915 года мобилизован в австро-венгерскую армию, воевал на итальянском фронте. В октябре 1918 года в условиях распада Австро-Венгрии дезертировал. В ноябре того же года представлял РНПТ на переговорах с венгерским правительством. Заняв бескомпромиссную позицию, сорвал переговоры, что позволило окончательно оторвать Трансильванию от Венгрии и объединить её с Румынией (этот акт юридически закрепило Великое национальное собрание в городе Алба-Юлия 1 декабря 1918 года). Как один из организаторов Великого национального собрания избран председателем Руководящего совета Трансильвании, действовавшего до апреля 1920 года.
В 1919-1944 годы депутат румынского парламента. В 1919-1926 годы председатель РНПТ, критиковал политику правящей Национал-либеральной партии Румынии. Выступал против принятия конституции 1923 года, считая её чрезмерно централистской, против «привязывания» многоконфессиональной Трансильвании к православной Церкви. После объединения РНПТ с царанистской (крестьянской) партией председатель (1926-1933, 1937-1947 годы) возникшей на их основе Национал-царанистской партии.
В 1928-1930, 1932-1933 годы премьер-министр. Оба кабинета Маниу из-за разногласий с королём Каролем II и неспособности справиться с внутренними проблемами в стране, вызванными мировым экономическим кризисом 1929-1933 годов, были вынуждены уйти в отставку. В последующие годы находился в оппозиции авторитарным режимам Кароля II (в 1937 годы заключил пакт с «Железной гвардией») и Й. Антонеску. В 1941 году одобрил участие Румынии в войне против СССР, в то же время требовал от Антонеску прекратить геноцид евреев в Румынии. Содействовал свержению Антонеску в результате государственного переворота 23 августа 1944 года и вступлению Румынии в антигитлеровскую коалицию. После окончания 2-й мировой войны лидер антикоммунистической оппозиции в Румынии.
С запретом в июле 1947 года Национал-царанистской партии обвинён в антинародной, шпионско-диверсионной деятельности против народно-демократического строя и 11 ноября 1947 года приговорён к пожизненному заключению. Умер в тюрьме.
Сочинения:
Trei discursuri / Select., prezent. şi adnot. de A. Morariu. [Buc.], 1991.