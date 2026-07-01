МАНИПУР

Манипур — древнее государство (в 33—1891 — королевство, в 1891–1972 — княжество) и современный штат (с 1972) в Сев.-Вост. Индии, на границе с Мьянмой. Столица — Импхал. Численность населения — 2,7 млн человек (2011), преимущественно представители тибето-бирманских этносов, самым многочисленным из которых являются мейтеи (манипури, 53 %).

Древняя история М. мифологизирована и содержит очень мало достоверных сведений, хроники отражают не все ее периоды или зачастую сообщают лишь годы правления королей. Легенда связывает появление государства М. в 33 с именем змееподобного бога мейтеев и легендарного правителя Пахангбы (Нонгда Лайрен Пахангба), основателя династии Нинтуджа. Cправедливый и мудрый король, он объединил 10 кланов и создал стабильное и процветающее государство. Считается, что в общей сложности в М. царствовало 109 государей. Его ранняя история полна войн и конфликтов (как обороны от нападений, так и завоевательных походов) с соседними племенами и бирманскими государствами.

В правление выдающегося короля Лоямбы (1074—1122) было принято постановление (считающееся «первой конституцией» М.), регулировавшее некоторые нормы судопроизводства, религиозные обряды, одежду, придворный этикет, устанавливавшие территориальное деление М. и т. д. В этом документе также оговаривалось право 64 высших сановников в мягкой форме возражать правителю.

Изначально мейтеи поклонялись обширному пантеону собственных божеств, но культурно-политические связи с соседними государствами привели к индуизации этих земель. В ХVI в. благодаря усилиям проповедников-вайшнавов здесь распространилась вишнуитская форма индуизма. В 1714 при короле Гариб Нивазе (1709—1751) индуизм стал государственной религией М.

В 1-й половине XVIII в. отряды манипурцев совершали частые грабительские набеги на Бирму. Но в 1759 М. был захвачен бирманцами и вынужден признать зависимость от них. Пытаясь ослабить бирманское влияние, короли М. неоднократно обращались за помощью к англичанам, в результате чего М. постепенно (с 1824) оказывался под все более жестким протекторатом английской Ост-Индской компании . В 1891 М. был включен в состав Британской Индии. Однако, имея статус княжества, М. пользовался при британцах большой автономией.С получением Индией независимости М., все еще сохранявший статус княжества, столкнулся с целым рядом проблем: после раздела 1947 из Вост. Пакистана сюда хлынули беженцы — бенгальцы-индусы; победа коммунистов в соседнем Китае в 1949 также дестабилизировала политическую обстановку. В 1956 в результате сложных переговоров М. получил статус союзной территории Индии, что спровоцировало протесты националистов, требовавших создания независимого государства. 21 января 1972 М. был присвоен статус штата Индии, что означало получение регионального правительства. Но это не смогло остановить в М. повстанческую деятельность сепаратистских организаций, особенно активную в конце 1970-х — 2000-х.

С получением Индией независимости М., все еще сохранявший статус княжества, столкнулся с целым рядом проблем: после раздела 1947 из Вост. Пакистана сюда хлынули беженцы — бенгальцы-индусы; победа коммунистов в соседнем Китае в 1949 также дестабилизировала политическую обстановку. В 1956 в результате сложных переговоров М. получил статус союзной территории Индии, что спровоцировало протесты националистов, требовавших создания независимого государства. 21 января 1972 М. был присвоен статус штата Индии, что означало получение регионального правительства. Но это не смогло остановить в М. повстанческую деятельность сепаратистских организаций, особенно активную в конце 1970-х — 2000-х.

Ист. : Manipur: Treatise & Documents: 1110—1971 / Ed. by N. Sanajaoba. Vol. 1. New Delhi, 1993.

Лит. : Jhalajit Singh R. K. A Short His­tory of Manipur. Imphal, 1992. Е. В. Смирнова.